Poulíček se těší na Ligu mistrů: Zápasy s nábojem, prodáme natrénované hodiny

„Moc se těšíme, myslím si, že nás prověří kvalitní tým. Nějaká příprava proběhla, ale je poměrně těžké to soudit, protože nikdo z nás asi moc neví, co od Fehérváru můžeme očekávat. Jasné je, že podá skvělý výkon. A my tím pádem musíme taky,“ tušil pardubický útočník Patrik Poulíček.

„Konečně přichází zápasy s nábojem, ve kterých o něco hrajeme. Věřím, že jsme připraveni a prodáme natrénované hodiny z léta,“ dodal.

Nejen samotní hráči Fehérvár v zápase asi neviděli, dost pravděpodobně ani většina fanoušků. Při projíždění soupisky Fehérváru může překvapit slovenský obránce Martin Štajnoch, který hrál za Pardubice v barážové sezoně 2015/16 a později nastupoval za konkurenční Hradec Králové. Před letošní sezonou se přesunul z rakouského Lince právě do Maďarska, Fehérvár hraje stejnou soutěž (ICEHL).

„Na Lize mistrů je skvělé, že člověk pozná nové týmy a herní styly. Je fajn narazit na soupeře, na kterého nejsme zvyklí z běžné sezony. Výborná zkušenost, která nabízí srovnání s evropským hokejem,“ pochvaloval si Poulíček.

Sám však přitom prožil úplně odlišnou éru, kdy byla Liga mistrů brána čistě jako přítěž. Do autobusu se posbírali junioři, co šli zrovna kolem stadionu, doplnilo je pár hráčů základního kádru a hlavní úkol byl přežít šedesát minut bez zranění.

Tahle doba už je ale pryč. Teď chce Dynamo sbírat trofeje, konkrétně v Lize mistrů dojít minimálně do finále a zalepit tak bolístku z loňského čtvrtfinále. Souboj s finskou Raumou zhatila nepovedená desetiminutovka v prvním domácím utkání, během níž Pardubice třikrát inkasovaly a o postupujícím bylo víceméně rozhodnuto.

„Chceme uspět, vyhrát každý zápas, který nás čeká. Máme jasný cíl, není to žádná příprava na extraligu. Ve čtvrtek a v sobotu (od 16:30 proti finské Tappaře Tampere) nás čekají ostré zápasy, ze kterých chceme šest bodů,“ plánoval Poulíček.

Vypadat podle toho bude i pardubická sestava, nastoupit by měli všichni hráči, které mají trenéři Dynama k dispozici. Tedy i Roman Červenka, kterého zatím fanoušci mohli vidět jen v civilu na pondělní autogramiádě celého týmu.

„Organizace Dynama vnímá Ligu mistrů jako sportovně nejkvalitnější evropskou soutěž a udělá maximum pro to, aby byla úspěšná. Fanoušci tak již dnes uvidí v soutěžním utkání kompletní A-tým,“ potvrdil tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.

Večerního utkání se zúčastní maďarský velvyslanec András Baranyi spolu s konzulem Bálintem Balázsem a obchodním radou Zoltánem Környiem, následovat je bude poměrně početná skupinka fanoušků Fehérváru.

„Do Pardubic se jich chystají nižší stovky,“ řekl Mroviec.