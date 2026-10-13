ONLINE: Pardubice završují základní část Ligy mistrů, doma čelí švédskému Växjö

Aktuálně třetí Pardubice v tomto ročníku mezinárodní soutěže ještě neinkasovaly. Na úvod Dynamo jasně přehrálo polské Tychy 6:0, jediný gól pak stačil na výhru se švédským Rögle (1:0).
ONLINE: Pardubice – Växjö
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Na úterní zápas se tým kouče Filipa Pešána naladil nedělní výhrou v přetahované s Třincem 5:4 v prodloužení. Východočeši se díky tomu stali prvním celkem, který v nové extraligové sezoně dokázal obrat Oceláře o body.
Växjö na venkovních stadionech v Lize mistrů nejprve nestačilo na německý Mannheim (1:3), následně uspělo na Slovensku v Nitře (3:1).
Za švédský celek v tomto ročníku evropské soutěže naskočil i sedmnáctiletý český útočník Šimon Šejc, nejproduktivnějším hráčem je Lukas Elvenes (2+6).
Will (Subban) – Tourigny, Košťálek (A), Vápeník, Gazda, Mikliš, Chabada, Švec – Kaplan, Kondelík, Mandát (C) – Válek, Poulíček (A), Vondráček – Formánek, Hrníčko, Macek – Yevtiekhov.
Åhman (L. Persson) – Cooper, J. Persson (C), Palme, Rafferty, Lowe (A), Suomi, Lindgren – Sörensson, Rasmussen (A), Elvenes – Levin, Anderberg, Henriksson – Nedaeau, Mäntykivi, Cehlárik – Nilsson, Kratz, Karlsson.
Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Ondráček, ŠimánekPřejít na online reportáž
14:59 Davidsson (Sulku, Holmström)
17:21 Davidsson (Holmström, Pelli)
Patrikainen (Randelin) – Pelli, Nousiainen (A), Pakaslahti, Pärssinen, Gröndahl, Puhakka, Romppanen, Riekkinen – Meskanen, Siikonen (C), Miettinen Veeti – Holmström, Davidsson, Sulku – Galló, Luoto (A), Jaakola – Miettinen Verner, Makinen, Valkeejärvi
Franzreb (Hildebrand) – Mattinen, Renouf, Gawanke, Kälble, Gilmour, Poirier, Fohrler, Shaw – Macek, Brown, Michaelis (C) – Ehl, Calce, Kühnhackl (A) – Solow, Esposito, Plachta – Greco, Reichel (A), Heim
Rozhodčí: Vikman, Brander – Pekkala, Nikulainen
02:03 Kucharski (Kovář)
Fučík (Chabior) – Pociecha (C), Kovář (A), Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Sertti, Sobecki, Janik – Knuutinen, Paś, Lyszczarczyk – Viitala, Kielbicki, Kerkkänen – Jeziorski (A), Ainali, Viitanen – Jämsen, Kucharski, Gościński.
Heljanko (Metsola) – Jokipakka, Mattila, Kulonummi, Almari, Tuulola (A), Strandell, Wia, I. Räsänen – Lindqvist, A. Räsänen, Rautiainen – Simontaival, Suvanto, Haapala – Tammela, Mattila (A), Fabre – Vanhatalo, Rauhala (C), Sallinen.
Rozhodčí: W. Czech, P. Kosidlo – P. Kot, M. Zak
Lampinen (Mann) – Johansson, Lundberg, Forsfjall M., Lundstrom, Grahn, Bergqvist, Svensson – Davidsson, Lindholm (C), Lindberg V. – Annerstedt, Lindberg O. (A), Hugg (A) – Vuollet, Lorentzon, Johnson – Kaderli, Forsfjall Z., Nordlund – Nilsen
Kickert (Tolvanen) – Kalynuk, Robertson (A), Horl, Nienhuis, Lee, Galipeau, Rebernig – Hochkofler (A), Nissner, Wukovits – Huber (C), Brooks, Poisson – Auer, Baltram, Norlin – Krainer, Gesson, Bohm
Rozhodčí: Björk, Öhlund – Sörholm, Henriksson
Jurusik (Marinov) – Osburn, Mezei (C), Bača, Rantakari, Vitaloš, Stacha (A), Carmichael, Kalman – Paulovič, Holešinský, Jackson – Lacka, Pollock, Turanský – Hrnka (A), Chrenko, Timashov – Kováč, Bajtek, Lašš.
Clang (Holm) – Claesson (A), LaDue, Kumlin, Clurman, Elisson, Törnqvist – Zaar, Sundsvik (C), Koblar – Kuhlman (A), Kellman, Bartholdsson – Jellvik, Zether, Solberg – Stolt, Kim, Neumann.
Rozhodčí: Crman, Krajčík – Durmis, Stanzel (všichni SVK)