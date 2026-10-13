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ONLINE: Pardubice završují základní část Ligy mistrů, doma čelí švédskému Växjö

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Sledujeme online   17:50

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy. | foto: ČTK

Účast v play off mají jistou, závěrečný duel základní části hokejové Ligy mistrů tak už Pardubice hrají s ohledem na lepší umístění a přijatelnější nasazení ve vyřazovacích bojích. Na domácí půdě čelí od 18 hodin švédskému Växjö, které už si rovněž zajistilo postup. Duel sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Aktuálně třetí Pardubice v tomto ročníku mezinárodní soutěže ještě neinkasovaly. Na úvod Dynamo jasně přehrálo polské Tychy 6:0, jediný gól pak stačil na výhru se švédským Rögle (1:0).

ONLINE: Pardubice – Växjö

Zápas hokejové Ligy mistrů sledujeme od 18 hodin podrobně

Na úterní zápas se tým kouče Filipa Pešána naladil nedělní výhrou v přetahované s Třincem 5:4 v prodloužení. Východočeši se díky tomu stali prvním celkem, který v nové extraligové sezoně dokázal obrat Oceláře o body.

Växjö na venkovních stadionech v Lize mistrů nejprve nestačilo na německý Mannheim (1:3), následně uspělo na Slovensku v Nitře (3:1).

Za švédský celek v tomto ročníku evropské soutěže naskočil i sedmnáctiletý český útočník Šimon Šejc, nejproduktivnějším hráčem je Lukas Elvenes (2+6).

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 13. 10. 2026 18:00
zápas probíhá
HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice : Växjö Lakers Växjö Lakers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Will (Subban) – Tourigny, Košťálek (A), Vápeník, Gazda, Mikliš, Chabada, Švec – Kaplan, Kondelík, Mandát (C) – Válek, Poulíček (A), Vondráček – Formánek, Hrníčko, Macek – Yevtiekhov.
Sestavy:
Åhman (L. Persson) – Cooper, J. Persson (C), Palme, Rafferty, Lowe (A), Suomi, Lindgren – Sörensson, Rasmussen (A), Elvenes – Levin, Anderberg, Henriksson – Nedaeau, Mäntykivi, Cehlárik – Nilsson, Kratz, Karlsson.

Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Ondráček, Šimánek

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Hokejová Liga mistrů
6. kolo 13. 10. 2026 17:30
zápas probíhá
KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola : Adler Mannheim Adler Mannheim 2:0 (2:0, -:-, -:-)
Góly:
14:59 Davidsson (Sulku, Holmström)
17:21 Davidsson (Holmström, Pelli)
Góly:
Sestavy:
Patrikainen (Randelin) – Pelli, Nousiainen (A), Pakaslahti, Pärssinen, Gröndahl, Puhakka, Romppanen, Riekkinen – Meskanen, Siikonen (C), Miettinen Veeti – Holmström, Davidsson, Sulku – Galló, Luoto (A), Jaakola – Miettinen Verner, Makinen, Valkeejärvi
Sestavy:
Franzreb (Hildebrand) – Mattinen, Renouf, Gawanke, Kälble, Gilmour, Poirier, Fohrler, Shaw – Macek, Brown, Michaelis (C) – Ehl, Calce, Kühnhackl (A) – Solow, Esposito, Plachta – Greco, Reichel (A), Heim

Rozhodčí: Vikman, Brander – Pekkala, Nikulainen

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 13. 10. 2026 18:00
zápas probíhá
GKS Tychy GKS Tychy : Tappara Tampere Tappara Tampere 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
02:03 Kucharski (Kovář)
Góly:
Sestavy:
Fučík (Chabior) – Pociecha (C), Kovář (A), Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Sertti, Sobecki, Janik – Knuutinen, Paś, Lyszczarczyk – Viitala, Kielbicki, Kerkkänen – Jeziorski (A), Ainali, Viitanen – Jämsen, Kucharski, Gościński.
Sestavy:
Heljanko (Metsola) – Jokipakka, Mattila, Kulonummi, Almari, Tuulola (A), Strandell, Wia, I. Räsänen – Lindqvist, A. Räsänen, Rautiainen – Simontaival, Suvanto, Haapala – Tammela, Mattila (A), Fabre – Vanhatalo, Rauhala (C), Sallinen.

Rozhodčí: W. Czech, P. Kosidlo – P. Kot, M. Zak

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 13. 10. 2026 19:00
Frölunda HC Frölunda HC : Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
6. kolo 13. 10. 2026 19:00
Skellefte? AIK Skellefte? AIK : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Lampinen (Mann) – Johansson, Lundberg, Forsfjall M., Lundstrom, Grahn, Bergqvist, Svensson – Davidsson, Lindholm (C), Lindberg V. – Annerstedt, Lindberg O. (A), Hugg (A) – Vuollet, Lorentzon, Johnson – Kaderli, Forsfjall Z., Nordlund – Nilsen
Sestavy:
Kickert (Tolvanen) – Kalynuk, Robertson (A), Horl, Nienhuis, Lee, Galipeau, Rebernig – Hochkofler (A), Nissner, Wukovits – Huber (C), Brooks, Poisson – Auer, Baltram, Norlin – Krainer, Gesson, Bohm

Rozhodčí: Björk, Öhlund – Sörholm, Henriksson

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 13. 10. 2026 18:00
zápas probíhá
HK Nitra HK Nitra : Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Jurusik (Marinov) – Osburn, Mezei (C), Bača, Rantakari, Vitaloš, Stacha (A), Carmichael, Kalman – Paulovič, Holešinský, Jackson – Lacka, Pollock, Turanský – Hrnka (A), Chrenko, Timashov – Kováč, Bajtek, Lašš.
Sestavy:
Clang (Holm) – Claesson (A), LaDue, Kumlin, Clurman, Elisson, Törnqvist – Zaar, Sundsvik (C), Koblar – Kuhlman (A), Kellman, Bartholdsson – Jellvik, Zether, Solberg – Stolt, Kim, Neumann.

Rozhodčí: Crman, Krajčík – Durmis, Stanzel (všichni SVK)

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6. kolo

HK Nitra vs. Rögle Ängelholm //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:00
  • 2.72
  • 4.48
  • 2.06
GKS Tychy vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:00
  • 8.90
  • 6.48
  • 1.23
HC Dynamo Pardubice vs. Växjö Lakers //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:00
  • 3.74
  • 4.82
  • 1.66
Skellefte? AIK vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
13.10. 19:00
  • 1.30
  • 5.82
  • 7.14
Frölunda HC vs. Boxers de Bordeaux //www.idnes.cz/sport
13.10. 19:00
  • 1.09
  • 11.10
  • 19.80
SaiPa Lappeenranta vs. HC Škoda Plzeň //www.idnes.cz/sport
14.10. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.68
Gen?ve-Servette HC vs. Kölner Haie //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 1.74
  • 4.33
  • 3.72
HC Davos vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 1.60
  • 4.68
  • 4.18
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 5 0 0 0 24:9 15
2. Kölner HaieKölner Haie 5 4 1 0 0 21:9 14
3. HC Dynamo PardubicePardubice 5 4 0 0 1 20:8 12
4. Skellefte? AIKSkelleftea 5 4 0 0 1 20:10 12
5. Adler MannheimMannheim 5 3 1 0 1 18:15 11
6. SaiPa LappeenrantaSaiPa 5 3 0 1 1 16:14 10
7. Fribourg-GottéronFribourg 5 3 0 0 2 18:12 9
8. Växjö LakersVäxjö 5 3 0 0 2 15:9 9
9. Rögle ÄngelholmRögle 5 3 0 0 2 12:7 9
10. Frölunda HCFrölunda 5 2 1 1 1 17:13 9
11. Gen?ve-Servette HCŽeneva 5 3 0 0 2 12:11 9
12. Eisbären BerlínBerlín 5 3 0 0 2 14:19 9
13. HC DavosDavos 5 2 1 0 2 19:15 8
14. Tappara TampereTappara 5 2 0 2 1 13:15 8
15. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 2 0 2 14:14 7
16. KooKoo KouvolaKooKoo 5 2 0 1 2 15:17 7
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 1 1 1 2 11:13 6
18. HK NitraNitra 5 1 1 0 3 10:18 5
19. Boxers de BordeauxBordeaux 5 1 0 1 3 15:24 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 5 1 0 0 4 11:20 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 0 1 0 4 8:14 2
22. GKS TychyTychy 5 0 0 1 4 7:18 1
23. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 5 0 0 1 4 6:19 1
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 5 0 0 0 5 8:21 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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