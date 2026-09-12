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ONLINE: Pardubice hrají čtvrté utkání v Lize mistrů, znovu čelí finskému soupeři

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Sledujeme online   15:50

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy. | foto: ČTK

Dvě vítězství, jedna porážka. Taková je zatím bilance pardubických hokejistů v novém ročníku Ligy mistrů. Český šampion nastupuje ke čtvrtému utkání, tentokrát od 16 hodin na ledě finského celku KooKoo. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné reportáže.

Pardubice hrají ve Finsku druhý duel ve třech dnech. Ve čtvrtek se marně pokoušely navázat na úvodní dvě domácí vítězství, SaiPě podlehly těsně 2:3.

ONLINE: KooKoo – Pardubice

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme od 16 hodin

Prohrávaly už 0:3, do hry o body se vrátily zásluhou gólů Davida Tomáška a Jana Košťálka. Dokonce se dočkaly vyrovnání, ale trefu Tomáše Noska ze samotného závěru sudí odvolali.

KooKoo zahájilo aktuální ročník Ligy mistrů výhrou 5:2 nad Herningem, Frölundě podlehlo 1:2 v prodloužení. Ve čtvrtek ještě zapsalo překvapivou porážku 1:4 s Nitrou.

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Pro svěřence Filipa Pešána jde o poslední zápas před startem extraligy, do níž vkročí ve středu domácím derby s Hradcem Králové. V Lize mistrů ještě v říjnu vyzvou Bordeaux a Växjö.

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
Sestavy:
Randelin (Patrikainen) – Pelli, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Puhakka, Nykyri, N. Rajala – Tossavainen, Siikonen (C), Holmström – Mäkelä, Davidsson, Veeti Miettinen – Rooba (A), Valkeejärvi, Verner Miettinen – Galló, Mäkinen, Jaakola – Sulku.
Sestavy:
Will (Subban) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Mikliš, Vápeník – M. Stránský, Sedlák (C), Mandát – Tomášek, Nosek (A), Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes – Jevtěchov.

Rozhodčí: Hyvärinen (FIN), Neva (FIN) – Nikulainen (FIN), Saarimäki (FIN)

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Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 14:30
zápas probíhá
Skelleftea AIK Skelleftea AIK : HC Davos HC Davos 3:1 (1:1, 2:0, -:-)
Góly:
06:42 Johnson (Johnasson, Valter Lindberg)
27:29 Andreas Johnson (Pudas, Vuollet)
28:30 Aagard Hansen (O. Lindberg, Grahn)
Góly:
15:57 Lemieux (Tambellini, Frick)
Sestavy:
Mann (Lampinen) – Lundberg, Johansson, M. Forsfjäll, Pudas, Bergvist, Grahn, Haara – Hugg, O. Lindberg, Aagard Hansen – Nordlund, V. Lindberg, Fasching – Vuollet, Stjernborg, A. Johnson – J. Johnson, Z. Forsfjäll, Davidsson
Sestavy:
Aeschlimann (Hollenstein) – Frick, van der Kaaij, Gross, Andersson, Jung, Minder, Bäechler – Asplund, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Zadina, Jäger, Nussbaumer – Tambellini, Ryfors, Parrée – Steiner

Rozhodčí: Folkstrand, Öhlund – Sörholm, Strömberg

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta : HK Nitra HK Nitra 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Gragals (Piiroinen) – Airola, Niinisaari, Peski, Salminen, Kramer, Trejbal, Svensk, Aho – Emanuelsson, Hokkanen, Fridrich – Klintrup, Zabaneh, Palmu – Eloranta, Moilanen, Zezelj – Naukkarinen, Perttu, Tauslahti
Sestavy:
Marinov (Gadzhiev) – Stacha, Osburn, Mezei, Valent, Botka, Vitaloš, Carmichael, Michalik – Holešinský, Krištof, Paulovič – Timashov, Pollock, Jackson – Molnár, Hrnka, Lacka – Lašš, Bajtek, Kováč

Rozhodčí: Kova, Heikkinen – Thoman, Mäkinen

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 17:00
Kölner Haie Kölner Haie : KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 18:00
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 12. 9. 2026 18:00
GKS Tychy GKS Tychy : Geneve-Servette HC Geneve-Servette HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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4. kolo

SaiPa Lappeenranta vs. HK Nitra //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.37
  • 5.68
  • 6.36
KooKoo Kouvola vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 3.37
  • 4.49
  • 1.85
Kölner Haie vs. KAC Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
12.9. 17:00
  • 1.32
  • 5.93
  • 7.25
Storhamar Hockey Hamar vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
12.9. 18:00
  • 5.14
  • 4.92
  • 1.47
GKS Tychy vs. Geneve-Servette HC //www.idnes.cz/sport
12.9. 18:00
  • 8.00
  • 5.99
  • 1.30
Fribourg-Gottéron vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
13.9. 14:00
  • 1.71
  • 4.48
  • 3.72
Rögle BK vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
13.9. 15:00
  • 1.80
  • 4.28
  • 3.49
Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
13.9. 15:00
  • 1.40
  • 5.15
  • 5.79
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Skelleftea AIKSkelleftea 3 3 0 0 0 12:4 9
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 3 0 0 0 10:3 9
3. HC DavosDavos 3 2 1 0 0 15:6 8
4. Kölner HaieKölner Haie 3 2 1 0 0 15:8 8
5. Tappara TampereTappara 3 2 0 1 0 12:9 7
6. Geneve-Servette HCŽeneva 3 2 0 0 1 11:7 6
7. SaiPa LappeenrantaSaiPa 3 2 0 0 1 11:10 6
8. Fribourg-GottéronFribourg 3 2 0 0 1 9:7 6
9. Adler MannheimMannheim 3 2 0 0 1 9:8 6
10. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 9:3 6
11. Frölunda HCFrölunda 3 1 1 0 1 10:7 5
12. Boxers de BordeauxBordeaux 3 1 0 1 1 9:9 4
13. KooKoo KouvolaKooKoo 3 1 0 1 1 7:8 4
14. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 1 1 6:7 4
15. Rögle BKRögle BK 3 1 0 0 2 5:5 3
16. Växjö LakersVäxjö 3 1 0 0 2 5:6 3
17. Eisbären BerlínBerlín 3 1 0 0 2 8:15 3
18. HK NitraNitra 3 1 0 0 2 6:10 3
19. EC Red Bull SalzburgSalzburg 3 1 0 0 2 5:10 3
20. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 0 1 0 2 4:6 2
21. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 0 1 0 2 5:10 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 3 0 0 1 2 5:14 1
23. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 3 0 0 0 3 5:12 0
24. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 3:12 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Pardubice hrají čtvrté utkání v Lize mistrů, znovu čelí finskému soupeři

Sledujeme online
Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Dvě vítězství, jedna porážka. Taková je zatím bilance pardubických hokejistů v novém ročníku Ligy mistrů. Český šampion nastupuje ke čtvrtému utkání, tentokrát od 16 hodin na ledě finského celku...

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