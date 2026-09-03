Navrátilec Nosek po Lize mistrů: Už na rozbruslení mi naskakovaly vzpomínky

„Bylo to skvělé. Naposledy jsem tu hrál skoro ještě jako kluk... Moc se toho nezměnilo, až na plexiskla. Už na rozbruslení mi naskočily nějaké vzpomínky, paráda,“ komentoval 34letý forvard kulisu, již spoluvytvářelo více než 7 800 diváků v Enteria areně.
Překvapilo vás, jak jednoznačně se zápas vyvíjel?
My jsme věděli, že oni měli loni dobré zápasy se silnými soupeři, třeba s Frölundou, celkovým vítězem soutěže. Takže jsme to nemínili podcenit a přistoupili jsme k tomu podle toho. Napadaly nám tam nějaké góly a bylo super, že jsme to vzadu zavřeli a žádný gól nedostali. Když budeme hrát takhle dobře zezadu, máme tak silný útok, že tam vždycky něco natlačíme.
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Vaše síla se citelně projevila i v početních výhodách.
Jo, myslím, že to těm formacím v přesilovkách šlo. Puk tam dobře lítal, i když byl trochu horší led. Ale poradili jsme si s tím, na sobotu (Pardubice hostí od 17 hodin švédské Rögle) je na čem stavět.
Zvedli jste si góly a body sebevědomí? Do statistik se zapsala spousta členů týmu.
To je fajn, ale v zásadě je jedno, kdo góly dá, hlavně, když se bude vyhrávat. Musíme si navzájem pomáhat a přát si. Myslím, že máme tak nadupaný tým, že se můžeme porazit jen sami v našich hlavách.
Liga mistrů teprve začínala, když jste do zámoří odcházel. Těší vás, že si ji můžete opět zahrát?
Já hrál European Trophy, pak první rok Champions League. Mám to rád, změřit síly ze zahraničím, s jinými ligami. Je to zpestření.
Budíte po svém návratu z NHL zájem ve městě i v civilu?
Když jsem tu byl dřív přes léto, tak to takové bylo vždycky. Zkrátka hokejové město. Viděl jsem to i na podpisovce, kterou klub pořádal. Lidi stáli až do půlky třídy Míru... Žije to tu tím a noví kluci, co to tu neznali, si zvykají, že je všude poznávají. Mě to vůbec nepřekvapuje.
Srovnáváte se ještě s větším kluzištěm?
Přípravu jsem zkrátil asi o měsíc, předtím jsem hrál jen jedno utkání v Rakousku (na turnaji Red Bulls Salute), takže teď to byl další zápas téměř po 14 dnech. Cítil jsem se o trošku lépe, měli jsme čas potrénovat. Už ani nemyslím, že bych měl nějaký deficit. Jsem rád, že to takhle jde.
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V čem je pro vás největší rozdíl?
Hodně věcí je daných širším ledem. V zámoří se na užším hraje nahoru dolů, stylem brzda - start, brzda - start. Nejste tolik v obloucích. Tady je to hodně jiné - když zastavíte a uděláte tu brzdu, je tu prostor vás objet, čímž se sám vysadíte mimo hru. Zvykám si. Když máte puk, je to dobré, máte víc času. Ale bez něj hru musíte lépe číst.
Celou dobu tu stojíte naboso, to jste tu zavedl nově. Není vám zima?
No, už trošku jo, nečekal jsem, že to bude takhle dlouhé. Už jsem mířil do posilovny, ale Honza Mroviec (mluvčí HC Dynamo) mě zastavil, stihli jste mě na poslední chvíli. (usmívá se)