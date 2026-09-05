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Proti Rögle jsem měl extra motivaci. Výhra mě moc těší, říká pardubický Tomášek

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  22:29
Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle. | foto: ČTK

Pardubický útočník Jan Mandát sleduje puk před prázdnou brankou Rögle.
Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Pardubicemi a Rögle.
Obránce Pardubic Miguel Tourigny odehrává puk
Roman Červenka na puku
6 fotografií
Jeho tým přetlačil švédské Rögle ve svém druhém utkání v hokejové Lize mistrů „jen“ 1:0, přesto měl útočník David Tomášek z tohohle výsledku opravdu velkou radost.

„Rögle jsem si hodně přál porazit. Já proti nim odehrál docela dost zápasů a bohužel jsme s nimi většinou rupli, nedokázali jsme na ně najít recept. Proto jsem rád, že jsme to s Dynamem urvali a ukázali týmovou sílu. Myslím, že se budeme jen zlepšovat. Plno zápasů v extralize může být takhle těsných,“ uvažoval Tomášek, který se v létě stal společně s Matějem Stránským a Tomášem Noskem velkou posilou pardubického útoku.

Proti Rögle to pro vás byl tak trochu návrat do švédské ligy, potkával jste je v dresu Färjestadu.
Jo, bylo to dost podobné, vyhecované. Hráli podobně, jak si je pamatuju. Cítil jsme z nich, že to tu po porážce 0:4 v Plzni nechtěli pustit, nechat si utéct začátek. Nastoupili v normální sestavě, jen chytala dvojka, ale výtečně. Pokud jde o nás, každá lajna si odvedla svoje. Mohli jsme to uklidnit dalším gólem, ale 1:0 se cení. Na druhé straně stál velmi dobrý tým.

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Nechyběly ani emoce, vyloučených bylo vcelku dost.
Na konci se to možná trošku zvrtlo. Já sám jsem tam jednou dostal, rozhodčí to neviděli a já jsem se nechal unést a oplácel. Měl jsem extra motivaci. Ale to k tomu patří, všechny to vtáhlo do zápasu.

Můžete srovnat toto utkání se čtvrtečním proti polskému celku Tychy, které jste vyhráli jasně 6:0?
Proti Polákům jsme to měli pod kontrolou, pak jsme ty situace ještě přehrávali... Vysoké vedení k tomu vybízí. Mě tyhle zápasy baví o dost víc než klasické přáteláky a myslím, že to pak víc bavilo i lidi. Samozřejmě mohlo padnout více gólů, ale led nebyl úplně nejlepší. Ze dvou zápasů v Lize mistrů máme šest bodů, to je skvělé.

Dvakrát jste také udrželi nulu, navíc pokaždé s jiným gólmanem za zády (v prvním duelu chytal Malcolm Subban, v sobotu pak Roman Will). Jak to je důležité z týmového pohledu?
Obrana vyhrává zápasy i play off. My ji máme dobrou, to je základ, od kterého se můžeme odpíchnout. Vpředu si něco, myslím, vždycky vytvoříme, ale když je výsledek třeba bránit, zvládáme to dobře.

Jaké zatím máte dojmy z návratu do Dynama?
Super, vynikající zázemí, výborný tým - o tom se nemusíme bavit. Parádní fanoušci... Cítím, že jdu postupně nahoru, nicméně ještě to není takové, jaké bych si představoval. Pár věcí potřebuju upravit, je tam pro mě dost změn. S kluky v lajně to probíráme. Teď jsem měl jednu slušnou šanci, kterou jsem nevyřešil správně. Věřím, že se to bude zlepšovat. Každý by chtěl hrát dobře už od začátku, ale sezona je dlouhá a počítá se ten konec. Snažím se do toho nějak zapadnout.

Brankář Pardubic Roman Will vyráží puk.
Pardubický útočník Jan Mandát sleduje puk před prázdnou brankou Rögle.

Zažil jste tu i temné doby, teď je v kabině úplně jiný duch.
Jo, ale musím říct, že fanoušci jsou v zásadě stejní, i tehdy na nás chodily velké návštěvy.

Jenže fandové byli utrápení...
Samozřejmě, bojovali jsme o záchranu. Ale v poslední sezoně, co jsem tu byl, jsme udělali play off, to byla euforie. Teď jsou ambice ty nejvyšší. S Rögle byla perfektní atmosféra, všichni si to užili.

S trenérem Pešánem jsme se na předsezonní tiskovce bavili o tom, že má přetlak centrů. Byl byste raději ve středu útoku, nebo vám to je v zásadě jedno?
V posledních letech jsem byl na centra zvyklý, ve Švédsku i v reprezentaci jsem hrál jenom na něm. Ale v minulosti jsem něco odehrál i na křídle. Snažím se tomu přizpůsobit, dělám to, co po mně chce Filip (kouč Pešán). Nosíno (Tomáš Nosek) je kvalitní centr, do mužstva přibyl později, což je úděl top týmů. Je na nás, abychom si k tomu něco řekli a v lajně se srovnali. Ovšem na to, že jsme spolu zatím hráli jen málo zápasů, to bylo velmi slušné. Chce to se trochu zklidnit v koncovce, ale jsme teprve na startu. Je na to dost času.

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2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Dynamo PardubicePardubice 2 2 0 0 0 7:0 6
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 6:1 6
3. Fribourg-GottéronFribourg 2 2 0 0 0 7:3 6
4. Kölner HaieKölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 5
5. Tappara TampereTappara 2 1 0 1 0 10:8 4
6. Boxers de BordeauxBordeaux 2 1 0 1 0 5:4 4
7. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 6:1 3
8. Skelleftea AIKSkelleftea 1 1 0 0 0 6:1 3
9. Geneve-Servette HCŽeneva 1 1 0 0 0 6:2 3
10. KooKoo KouvolaKooKoo 1 1 0 0 0 5:2 3
11. Adler MannheimMannheim 1 1 0 0 0 3:1 3
12. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 1 0 0 1 5:5 3
13. HC DavosDavos 1 0 1 0 0 3:2 2
14. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 0 1 0 1 3:4 2
15. Storhamar Hockey HamarStorhamar 1 0 0 1 0 2:3 1
16. GKS TychyTychy 2 0 0 0 2 1:8 0
17. Växjö LakersVäxjö 1 0 0 0 1 1:3 0
18. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 1 0 0 0 1 2:5 0
19. Moser Medical Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 2 0 0 0 2 4:8 0
20. Eisbären BerlínBerlín 1 0 0 0 1 2:6 0
21. HK NitraNitra 1 0 0 0 1 1:6 0
22. SaiPa LappeenrantaSaiPa 1 0 0 0 1 1:6 0
23. Rögle BKRögle BK 2 0 0 0 2 0:5 0
24. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 0 2 3:9 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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