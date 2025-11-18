Premium

ONLINE: Za nápravu. Brno po debaklu vede v odvetě Ligy mistrů, Sparta hostí Zug

Autor:
Sledujeme online   17:40
Reálnou šanci na postup dál už ani Sparta, ani Kometa nemají. V osmifinále hokejové Ligy mistrů se ale po debaklech z úvodních duelů pokusí před vlastními fanoušky alespoň částečně napravit dojem. Pražané hrají od 18 hodin se švýcarským Zugem, který úvodní klání vyhrál 6:0. Ve stejný čas začíná i duel v Brně, kde domácí nahání ztrátu 1:6 na švédskou Luleu. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Sparťané se radují z gólu do sítě Frölundy. | foto: ČTK

Oba týmy k porážkám, které se vzhledem k oslabeným kádrům bez stěžejních hvězd základního jádra daly očekávat, přistoupily jinak.

Kometa nechala odpočívat třináct hráčů z kádru, do Švédska jela i bez hlavního kouče Kamila Pokorného. Generální manažer Libor Zábranský pak upřímně sdělil, co si o evropské soutěži myslí.

ONLINE: HC Kometa Brno vs. Lulea HF

Odvetné osmifinálové utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně.

„Předně bych řekl, že honosný název ‚Liga mistrů‘ je zavádějící. Každý fanoušek to porovnává s fotbalem, což je utopie. Z ekonomického i organizačního hlediska,“ uvedl Zábranský.

„Myslím, že všechny kluby, které CHL hrají, to ekonomicky pociťují. I my toho musíme být součástí a já na rovinu říkám, že kdybychom nemuseli, respektive kdyby šlo postoupit bez úplaty právo na účast v soutěži, tak to bez váhání uděláme. Pokud by se vůbec našel nějaký zájemce.“

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Poukázal také na to, že hráči v soutěži bojují zadarmo a v případě jejich zranění nese veškeré náklady klub. A konkrétně ještě na příkladě rozvedl, jak je soutěž finančně náročná.

„Za postup do osmifinále jsme dostali 15 tisíc euro, což je nějakých 360.000 korun. Jenže letadlo do Luley vyšlo na necelé dva miliony. Ať mně tedy někdo vysvětlí, jakou to má logiku.“

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Více prostoru tak dostávají mladší hráči, kteří se podle Zábranského doslova cítí komfortněji na půdě Ligy mistrů než ve vyprodané hale v domácím extraligovém utkání proti Třinci.

Z odlišné sestavy vzešlo pětigólové manko, i nyní Kometě chybí kupříkladu brankář Stezka, obránci Ščotka, Král, Zábranský, Holland či útočníci Flek, Pospíšil nebo Hynek Zohorna. Postupující tým ve čtvrtfinále narazí na lepšího ze souboje mezi finským Ilvesem Tampere a německým Bremerhavenem, který po prvním zápase ztrácí 2:3.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 18. 11. 2025 18:00
zápas probíhá
HC Kometa Brno HC Kometa Brno : Lulea Hockey Lulea Hockey 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
11:37 Zbořil
Góly:
Sestavy:
Kavan (Krošelj) – Bartejs (C), Svoboda, Zubíček, Ďaloga, Jurný, Furch, Němec – Kos, Ekrt, Ferda – Stránský, Zbořil, Boltvan – Brabenec, Kollár, O'Donnell – Chludil, T. Zohorna, Veselský.
Sestavy:
Ward (Lassinantti) – Sellgren, Allard, Gustafsson (C), Leskinen, Engsund, Själin, Kotkansalo, Emanuelsson – Hedqvist, O'Neill, Shinnimin – Bromé, Andreasson, Tardif – Levtchi, Eriksson, Nurmi – Juustovaara Karlsson, Koivistoinen, Liedes.

Rozhodčí: Ofner, Sternat – Ondráček, Thuma.

Přejít na online reportáž

Sparta se po ještě o gól výraznější porážce na webu omluvila fanouškům, kteří s týmem vyrazili do Zugu. Těm, kteří si zakoupili oficiální zájezd uhradila jeho plnou cenu, ostatním nabídla kompenzaci za vstupenky.

„Do utkání jsme přes kombinovanou sestavu vstoupili odhodlaně, nicméně vývoj duelu se od začátku vyvíjel v náš neprospěch. První třetina a mimořádně efektivní zakončení domácího týmu určily ráz zápasu. Výsledek 0:6 je těžký a nebyl tím, co jsme chtěli fanouškům nabídnout. Věříme, že v úterý budeme schopni nastoupit v maximálně silné sestavě a pokusíme se napravit naši reputaci v této soutěži,“ sdělil klub.

ONLINE: HC Sparta Praha vs. EV Zug

Odvetné osmifinálové utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně.

A závěrečnou větu plní. Zatímco ve Švýcarsku chybělo dvanáct členů základního kádru, z nichž polovina byla na marodce, doma v sestavě chybí už jen zranění bek Mikael Seppälä a útočníci Řepík s Lajunenem.

Zug jede v nabité sestavě i do českého hlavního města. Nechybí ani český kvartet v obraně se Skleničkou a v útoku s Kubalíkem, Voženílkem a centrem Janem Kovářem, který se přece jen dočká souboje se starším bratrem Jakubem Kovářem. Ten startuje v brance Sparty.

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Po úvodním klání totiž mladší ze sourozenců jen zklamaně líčil: „Když jsem slyšel, že budeme hrát se Spartou, těšil jsem se, že si zahrajeme proti kvalitnímu soupeři s hodně dobrými hráči. Bohužel je škoda, že k tomu přistoupili takhle. Chtěl jsem si zahrát proti nabité Spartě. My a naši trenéři k tomu přistupujeme asi trochu jinak než v Čechách, což jsme viděli u Brna a teď u Sparty. Myslím si, že my extra šetření nebudeme.“

Tým, který projde do čtvrtfinále, se utká buď s Lukko Rauma z Finska nebo s norským Storhamarem. Seveřané mají po úvodním klání těsný náskok 3:2.

Na rozdíl od Zugu, potažmo Luley.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 18. 11. 2025 18:00
zápas probíhá
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : EV Zug EV Zug 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Jakub Kovář (Kořenář) – Pysyk, Krejčík (A), Irving, Sirota, N. Seppälä, Mašín, Němeček – Chlapík (C), Shore, Horák (A) – Kousal, Špaček, Novák – D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals (TS) – M. Vitouch, Eberle, Raška – J. Pospíšil.
Sestavy:
Genoni (Wolf) – Graham, Sklenička, Bengtsson (A), Guerra, Stadler, T. Geisser, Schlumpf, Balestra – Voženílek, Jan Kovář (C), Kubalík – Künzle, Wingerli, Hofmann (A, TS) – Antenen, Senteler, Petrovič – Lindemann, Leuenberger, Eggenberger.

Rozhodčí: Holm, Öhlund (oba SWE) – Hnát, Svoboda (oba CZE)

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 18. 11. 2025 17:30
zápas probíhá
Lukko Rauma Lukko Rauma : Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
09:01 Intonen (Saarela)
Góly:
05:49 Bakke Olsen (Skedung)
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Almari, Stenqvist, Peters, Gélinas (TS), Olsson, Viitasalo, Välilä, Korkka – Morand, Ruohomaa, Beaucage – Jandric, Intonen, Hämäläinen – Saarela, Pat. Westerholm, Pon. Westerholm – Haapanen, Krannila, Ikonen.
Sestavy:
Fayen-Vestavik (Røhnebæk Stensrud) – Dilling Hurrød, Hjelm, Bull, Gatenby, Krupic, Papuga, Kolstad Strand – Martinsen (A), Cangelosi, Berglund – Dahl, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild – Kaatorp Nilsgård, A. Sandnes, Bryhnisveen – K. Sandnes, Aas-Larsen, Skedung – Bakke Olsen.

Rozhodčí: Rohatsch, Schrader – Jusi, Mäkinen

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 18. 11. 2025 19:00
Frölunda HC Frölunda HC : Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Normann (Johansson) – Folin, Hasa, Tömmernes (A), Heens, Högberg, Wahlberg, Brongel-Larsson – Friberg (C), Peterson, Weissbach – Dower Nilsson, Ruotsalainen, Innala – Stenberg, Niederbach, Lindholm – Westergard, Lasu (A), Cederqvist
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Fertin, Prissaint, Rautanen, Crinon (A) – Boivin, Beauchemin, Mallet – Dair, Bachelet, Leclerc – Deschamps (A), Koudri, Treille (C) – Grossetete, Weigel, Karlsson

Rozhodčí: Brander, Hyvärinen – Nyqvist, Lundgren

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 18. 11. 2025 19:45
SC Bern SC Bern : Brynäs IF Brynäs IF 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Heikkinen L., Vikman K. – Stalder M., Duc S

Osmifinále

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

