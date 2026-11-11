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ONLINE: Pardubice v Lize mistrů prohrávají, Liberec nastoupí v Kolíně

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Sledujeme online   17:20aktualizováno  17:51
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Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy. | foto: ČTK

Po hokejistech Plzně vstupují do úvodních utkání osmifinále Ligy mistrů také zbylé dva české celky. Pardubice se od 17:30 představují proti finskému týmu SaiPa, Liberec hraje od 19:30 v německém Kolíně nad Rýnem. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Pardubice v základní části jen jednou prohrály a byly čtvrté. SaiPa, jejíž barvy hájí útočník Petr Fridrich a obránci Ondřej Trejbal a osmnáctiletý Vojtěch Hora, skončila s deseti body třináctá.

Osmifinále hokejové Ligy mistrů ONLINE

Dynamo chce po domácím titulu uspět i na mezinárodní scéně. „Začíná play off a my uděláme vše, abychom fanouškům přivezli co nejvíc kvalitních soupeřů,“ burcuje brankář Roman Will.

Liberec skončil čtrnáctý s deseti body a vyzve třetí Kolín nad Rýnem, jenž prohrál jediný duel.

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„Musíme být především zodpovědní v obraně, protože každý gól se v konečném součtu obou zápasů počítá. Potřebujeme si z venkovního utkání odvézt dobrý výsledek. Věřím nám a tomu, že to zvládneme a přes silný Kolín nad Rýnem postoupíme,“ hlásí liberecký útočník Radan Lenc.

Bílí Tygři se chystají na bouřlivou atmosféru. „V Lize mistrů teď vyprodali stadion na utkání s Frölundou. Bavil jsem se také s kluky z Frölundy, kteří mi říkali, že atmosféra byla neskutečná. I přesto, že prohráli, si zápas užili a odvezli si z něj skvělé vzpomínky. Věřím, že do utkání dobře vstoupíme a že nás čeká výborná atmosféra,“ dodává Lenc.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2026 17:30
zápas probíhá
SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 2:1 (2:1, -:-, -:-)
Góly:
08:54 Salomäki (Zabaneh)
10:33 Heikkilä (Emanuelsson)
Góly:
06:46 Nosek (Kondelík, Čerešňák)
Sestavy:
Piiroinen (Grigals, Hiltunen) – Airola (A), Aho, Svensk, Salminen (C), Kaasinen, Kramer, Eloranta – Emanuelsson, Intonen, Moilanen – Zabaneh, Salomäki (A), Palmu – Tauslahti, Perttu, Žeželj – Heikkilä, Hokkanen, Klintrup
Sestavy:
Will (Subban) – Tourigny, Ludvig, Čerešňák (C), Košťálek, Gazda, Ščotka, Mikliš – Mandát (A), Sobotka, Macek – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – Lauko, Nosek (A), Poulíček – Kaut, Kondelík, Kelemen

Rozhodčí: Sjöqvist, Ruprecht – Jusi, Saarimäki

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Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2026 19:30
Kölner Haie Kölner Haie : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Juvonen (Brückmann) – Kemiläinen, Sennhenn, Press, Austin (A), Händel, M. Müller (C), N. Münzenberger – Russell, MacLeod, Noebels – Bokk, Ljungh, Aubry – Fischbuch, Tyrväinen, Kammerer – Fleischer, MacInnis, Storm.
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – Ivan (A), Šimek (C), Kachlíř, Zile, Zeman, Ahac, Hanousek – Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský – Sandberg, Najman, Lenc (A) – Pytlík, Musil, Pérez – Petrovský, Jansa, Vlach.

Rozhodčí: Kaukokari (FIN), Barcelo (FRA) – Jürgens (GER), Brüggemann (GER)

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Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2026 19:45
Gen?ve-Servette HC Gen?ve-Servette HC : Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Van Pottelberghe (Charlin) – Sutter, Le Coulter (C), Karrer, Henauer, Vouardoux, Chanton – Puljujärvi, Manninen (A), Vesey – Bozon, Müller, Ignatavicius – Kneubuehler, Verboon (A), Douay – Achermann, Dandois
Sestavy:
Waeber (Galley) – Rathgeb, Kapla, Seiler, Johnson, Jecker, Streule, Čečekovas, Grangier – Sörensen, Borgström (A), Reber – Boppart, Schmid (A), Richard – Bertschy (C), Taibel, Schild – Nicolet, Dorthe, Hedlund

Rozhodčí: Ströbel, Mejzlík – Urfer, Stalder

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Osmifinále

Kölner Haie vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:30
  • 2.16
  • 4.67
  • 2.60
Gen?ve-Servette HC vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:45
  • 2.29
  • 4.61
  • 2.46
HC Škoda Plzeň vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
17.11. 17:30
  • 2.30
  • 4.80
  • 2.30
Tappara Tampere vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
17.11. 17:30
  • 1.95
  • 5.00
  • 2.75
Skellefte? AIK vs. Rögle Ängelholm //www.idnes.cz/sport
17.11. 19:00
  • 1.85
  • 4.10
  • 3.43
Frölunda HC vs. Växjö Lakers //www.idnes.cz/sport
17.11. 19:00
  • 1.60
  • 5.21
  • 3.83
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Osmifinále

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 6 0 0 0 30:12 18
2. Skellefte? AIKSkelleftea 6 5 0 0 1 24:12 15
3. Kölner HaieKölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 15
4. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 1 0 1 22:9 14
5. Eisbären BerlínBerlín 6 4 0 0 2 16:20 12
6. Frölunda HCFrölunda 6 3 1 1 1 28:14 12
7. Gen?ve-Servette HCŽeneva 6 3 1 0 2 16:14 11
8. Adler MannheimMannheim 6 3 1 0 2 20:20 11
9. Tappara TampereTappara 6 3 0 2 1 19:18 11
10. Fribourg-GottéronFribourg 6 3 0 1 2 21:16 10
11. Växjö LakersVäxjö 6 3 0 1 2 16:11 10
12. KooKoo KouvolaKooKoo 6 3 0 1 2 20:19 10
13. SaiPa LappeenrantaSaiPa 6 3 0 1 2 19:20 10
14. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 2 2 0 2 16:14 10
15. Rögle ÄngelholmRögle 6 3 0 0 3 13:12 9
16. HC DavosDavos 6 2 1 0 3 19:17 8
17. HK NitraNitra 6 2 1 0 3 15:19 8
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 1 1 1 3 14:19 6
19. Boxers de BordeauxBordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4
20. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 6 1 0 0 5 14:24 3
21. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 1 0 0 5 13:24 3
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 6 0 1 1 4 10:22 3
23. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 0 1 0 5 9:16 2
24. GKS TychyTychy 6 0 0 1 5 10:24 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Pardubice v Lize mistrů prohrávají, Liberec nastoupí v Kolíně

Sledujeme online
Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Po hokejistech Plzně vstupují do úvodních utkání osmifinále Ligy mistrů také zbylé dva české celky. Pardubice se od 17:30 představují proti finskému týmu SaiPa, Liberec hraje od 19:30 v německém...

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