ONLINE: Pardubice v Lize mistrů prohrávají, Liberec nastoupí v Kolíně

Pardubice v základní části jen jednou prohrály a byly čtvrté. SaiPa, jejíž barvy hájí útočník Petr Fridrich a obránci Ondřej Trejbal a osmnáctiletý Vojtěch Hora, skončila s deseti body třináctá.
Osmifinále hokejové Ligy mistrů ONLINE
Dynamo chce po domácím titulu uspět i na mezinárodní scéně. „Začíná play off a my uděláme vše, abychom fanouškům přivezli co nejvíc kvalitních soupeřů,“ burcuje brankář Roman Will.
Liberec skončil čtrnáctý s deseti body a vyzve třetí Kolín nad Rýnem, jenž prohrál jediný duel.
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„Musíme být především zodpovědní v obraně, protože každý gól se v konečném součtu obou zápasů počítá. Potřebujeme si z venkovního utkání odvézt dobrý výsledek. Věřím nám a tomu, že to zvládneme a přes silný Kolín nad Rýnem postoupíme,“ hlásí liberecký útočník Radan Lenc.
Bílí Tygři se chystají na bouřlivou atmosféru. „V Lize mistrů teď vyprodali stadion na utkání s Frölundou. Bavil jsem se také s kluky z Frölundy, kteří mi říkali, že atmosféra byla neskutečná. I přesto, že prohráli, si zápas užili a odvezli si z něj skvělé vzpomínky. Věřím, že do utkání dobře vstoupíme a že nás čeká výborná atmosféra,“ dodává Lenc.
08:54 Salomäki (Zabaneh)
10:33 Heikkilä (Emanuelsson)
06:46 Nosek (Kondelík, Čerešňák)
Piiroinen (Grigals, Hiltunen) – Airola (A), Aho, Svensk, Salminen (C), Kaasinen, Kramer, Eloranta – Emanuelsson, Intonen, Moilanen – Zabaneh, Salomäki (A), Palmu – Tauslahti, Perttu, Žeželj – Heikkilä, Hokkanen, Klintrup
Will (Subban) – Tourigny, Ludvig, Čerešňák (C), Košťálek, Gazda, Ščotka, Mikliš – Mandát (A), Sobotka, Macek – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – Lauko, Nosek (A), Poulíček – Kaut, Kondelík, Kelemen
Rozhodčí: Sjöqvist, Ruprecht – Jusi, SaarimäkiPřejít na online reportáž
Juvonen (Brückmann) – Kemiläinen, Sennhenn, Press, Austin (A), Händel, M. Müller (C), N. Münzenberger – Russell, MacLeod, Noebels – Bokk, Ljungh, Aubry – Fischbuch, Tyrväinen, Kammerer – Fleischer, MacInnis, Storm.
Hamalčík (Kváča) – Ivan (A), Šimek (C), Kachlíř, Zile, Zeman, Ahac, Hanousek – Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský – Sandberg, Najman, Lenc (A) – Pytlík, Musil, Pérez – Petrovský, Jansa, Vlach.
Rozhodčí: Kaukokari (FIN), Barcelo (FRA) – Jürgens (GER), Brüggemann (GER)Přejít na online reportáž
Van Pottelberghe (Charlin) – Sutter, Le Coulter (C), Karrer, Henauer, Vouardoux, Chanton – Puljujärvi, Manninen (A), Vesey – Bozon, Müller, Ignatavicius – Kneubuehler, Verboon (A), Douay – Achermann, Dandois
Waeber (Galley) – Rathgeb, Kapla, Seiler, Johnson, Jecker, Streule, Čečekovas, Grangier – Sörensen, Borgström (A), Reber – Boppart, Schmid (A), Richard – Bertschy (C), Taibel, Schild – Nicolet, Dorthe, Hedlund
Rozhodčí: Ströbel, Mejzlík – Urfer, Stalder