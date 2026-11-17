Jak Liberec, tak Plzeň musí bezpodmínečně vyhrát. Oba celky totiž dohání manko, které si s sebou přivezly z arén svých soupeřů.
Přitom Bílí Tygři při klání během minulého týdne vedli, ještě v polovině střetnutí drželi těsný jednobrankový náskok. Jenže gól ve vlastní přesilovce a následný další inkasovaný jen o 15 sekund později znamenaly otočku.
Sledujte odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů
Kolín udeřil ve třetí části ještě jednou a na sever Čech si tak odváží dvougólový náskok.
To Plzeň zuby nehty bojovala o slušný výsledek, chvílemi to s šancemi na postup vypadalo vskutku špatně. Na kraji druhé třetiny prohrávala už 0:3, podařilo se jí však srovnat.
A byť nakonec český útočník Filip Zadina rozhodl o výhře Davosu 5:4, Plzeň jakožto vítěz základní skupiny Ligy mistrů stále drží naději na proniknutí mezi nejlepší osmičku.
Nejnadějnější pozici před odvetami o čtvrtfinále mají hokejisté Pardubic. Dynamo v aréně finské SaiPy uspělo 3:2, ovšem druhý duel minisérie odehraje až ve středu.
01:21 Vlach (Filippi)
Kváča (Hamalčík) – Galvas, Šimek (C), Zile, Ivan (A), Ahac, Zeman, Hanousek – Rychlovský, Najman, Faško-Rudáš – Lenc (A), Musil, Petrovský – Vlach, Filippi, Sandberg – Pérez, Jansa, Procházka.
Juvonen (Brückmann) – Vittasmäki, Kemiläinen, Austin (A), Press, Sennhenn, M. Müller (C), Händel – MacLeod, Tyrväinen (A), Russell – Noebels, Ljungh, Bokk – Aubry, MacInnis, Kammerer – Fleischer, Storm, Fischbuch – Niedenz.
Rozhodčí: Joonas Kova, Kristian Vikman – Jiří Svoboda, David Thuma.Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Nikolic (AUT), Kika (CZE) – Niiranen (FIN), Nikulainen (FIN)
Rozhodčí: Öhlund, Schrader – Jonsson, Lundgren