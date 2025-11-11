Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

ONLINE: Začíná play off Ligy mistrů. Kometa hraje proti švédskému mistrovi

Autor:
Sledujeme online   18:45
Vrací se hokejová Liga mistrů, v úterý večer má na programu první zápasy osmifinále. Do něj se propracovala také brněnská Kometa, jež hraje od 19 hodin na půdě švédského Luleå Hockey. Utkání můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu. | foto: ČTK

Brno se výhrou ve švýcarském Zugu vyšvihlo na osmé místo tabulky, díky kterému může hrát druhý zápas minisérie na domácím ledě.

ONLINE: Luleå – Kometa

Utkání sledujeme podrobně

Proto play off začíná venku, konkrétně na severu Evropy ve Švédsku. Luleå vyhrála v minulé sezoně tamní SHL, rovněž patří mezi pravidelné účastníky Ligy mistrů.

V roce 2015 ji dokonce vyhrála a ani tentokrát nečeká Kometu nic jednoduchého. Pozor si bude muset dát především na švédského reprezentanta Mathiase Bromého, jenž patří mezi nejproduktivnější hráče soutěže.

Papírově má jít o nejvyrovnanější klání, protože právě Luleå skončila v základní části na devátém místě. Sparta hraje své osmifinále v Zugu až zítra.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2025 19:00
zápas probíhá
Lulea Hockey Lulea Hockey : HC Kometa Brno HC Kometa Brno 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
Sestavy:
Ward (Lassinantti) – Allard, Sellgren (A), Själin, Gustafsson (C), Håkansson, Engsund, Kotkansalo – Shinnimin, O'Neill (A), Hedqvist – Nurmi, Eriksson, Levtchi – Emanuelsson, Andreasson, Liedes – Granberg, Koivistoinen, Juustovaara Karlsson.
Sestavy:
Krošelj (Ondráček) – D. Svoboda, Bartejs (C), Furch, Zubíček, Němec, Jurný – Ferda, Ekrt (TS), Kos (A) – O'Donnell, Kollár (A), Brabenec – David Moravec, Süss, Chludil – Veselský, Boltvan.

Rozhodčí: Kova (FIN), Gebei (HUN) – Sörholm (SWE), Westman (SWE)

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2025 19:00
zápas probíhá
Brynäs IF Brynäs IF : SC Bern SC Bern 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Delia (Clara, Westman) – Hedin, Kempný, Hagg, Norlinder, Andersson, Holmgren – Lindblom, Backstrom, Pettersson – Rodin (A), Larsson (C), Bellows – Kopacka, Olund (A), Trivigno – Scott, Vesel, Jonsson-Fjallby – Hillstrom
Sestavy:
Reideborn (Zurkirchen) – Haman, Fullemann, Lindholm (A), Kindschi, Loeffel, Untersander (C), Iakovenko – Marchon (A), Kummer, Aaltonen – Bemstrom, Graf, Ejdsell – Lehmann, Baumgartner, Vermin – Schild, Ritzmann, Alge – Moser

Rozhodčí: Huber, Sewell – Jonsson, Strömberg

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2025 19:30
Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins : Ilves Tampere Ilves Tampere 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2025 19:45
ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych : KalPa Kuopio KalPa Kuopio 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hrubec (Zumbühl, Metzger) – Kukan, Weber, Schwendeler, Lehtonen, Geering, Trutmann, Ustinkov – Andrighetto, Malgin, Frödén – Riedi, Grant, Rohrer – Hollenstein, Andreoff, Åberg – Sigrist, Baechler, Baltisberger.
Sestavy:
Lekkas (Kerkola) – Kaňák, Westerlund, Lappalainen, Ketola, Mononen, Tornberg, Räsänen – Curry, Rissanen, Hartikainen – Könönen, Okany, Borchardt – Kapanen, Saarelainen, Klemetti – Mykrä, Lantta, Korkiakoski.

Rozhodčí: Šír, Debuche – Schlegel, Altmann

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 11. 11. 2025 20:15
Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Binner, Englund, Rautanen, Fertin, Prissaint, Crinon, Terglav, Nicoud – Mallet, Beauchemin, Bolvin – S. Treille, Weigel, Deschamps – Dair, Bechelet, Leclerc – Gueurif, Koudri, M. Karlsson
Sestavy:
Normann (Johansson) – Högberg, Nilsson, Heens, Folin, F. Hasa, Wahlberg – Weissbach, Peterson, Friberg – Inala, Ruotsolainen, Dower Nilsson – Lindholm, Niederbach, Stenberg – E. Thorell, Lasu, Cederqvist

Rozhodčí: Gerber, Borga – Ugolini, Yssembourg

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Brynäs IF vs. SC Bern //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:00
  • 1.87
  • 4.45
  • 3.15
Lulea Hockey vs. HC Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:00
  • 1.19
  • 7.46
  • 9.78
Fischtown Pinguins vs. Ilves Tampere //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:30
  • 2.67
  • 4.47
  • 2.09
ZSC Lions Curych vs. KalPa Kuopio //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:45
  • 1.69
  • 4.63
  • 3.69
Grenoble Bruleurs de Loups vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
11.11. 20:15
  • 7.45
  • 6.64
  • 1.26
Storhamar Hockey Hamar vs. Lukko Rauma //www.idnes.cz/sport
12.11. 18:30
  • 3.62
  • 4.86
  • 1.68
ERC Ingolstadt vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
12.11. 19:30
  • 1.69
  • 4.82
  • 3.60
EV Zug vs. HC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
12.11. 19:45
  • 1.96
  • 4.51
  • 2.90
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

ONLINE: Začíná play off Ligy mistrů. Kometa hraje proti švédskému mistrovi

Sledujeme online
Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Vrací se hokejová Liga mistrů, v úterý večer má na programu první zápasy osmifinále. Do něj se propracovala také brněnská Kometa, jež hraje od 19 hodin na půdě švédského Luleå Hockey. Utkání...

11. listopadu 2025  18:45

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.

Má náběh na zatím nejvydařenější sezonu v NHL. Poprvé si vysloužil pozici jedničky a má nemalý podíl na slušných výsledcích hokejistů Philadelphie. „Ale čeká mě ještě hodně práce, nicméně za šanci...

11. listopadu 2025  15:01

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května...

11. listopadu 2025  14:24

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...

11. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:04

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Premium
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...

11. listopadu 2025

Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL, oznámil novinářům po pondělním tréninku Sabres trenér Lindy Ruff. Tím pádem je vážně ohrožen i...

10. listopadu 2025  20:13,  aktualizováno  20:23

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.