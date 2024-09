Smlouva u Sparty i Pardubic. Budu hrát? Zprvu ne, najednou ano. A dál?

Když to ve Spartě zjistili, Mikliš přišel v přípravě o místo v sestavě. A začala kancelářská práce. Nedá se smlouva v Pardubicích nějak zrušit? Co s prekérní situací? Domluví se spolu kluby na schůdném řešení?

Tomáš Divíšek Šéf sportovního úseku Sparty: „Mikliš má platný kontrakt do konce sezony a dle jeho vyjádření by chtěl ve Spartě pokračovat. Náš zájem trvá. Zbytek je na hráči a jeho agentovi.“

Mikliše asi napadlo: Co když mě Sparta za trest nenechá celý rok hrát?

Když ale pražský klub ve čtvrtek vstoupil do Ligy mistrů proti finské Tappaře, trenéři Mikliše možná překvapivě nasadili.

„Už to bylo dlouhé,“ přikývl Mikliš po prohře 1:2 po nájezdech.

Jak se vám hrálo po tak dlouhé době?

Chvíli jsem se hledal, musím zlepšit načasování, vyhrát se. Ale myslím, že v pohodě.

Řešilo se, že máte od další sezony podepsáno v Pardubicích. Proto jste v přípravě nehrál. Jak jste to vnímal?

Samozřejmě jsem to rozhodnutí respektoval, ale ke konci už to člověku lezlo na mozek. Ráno jsem přišel do posilovny, pak bruslení a pořád dokola.

Jak to s vámi tedy je?

Zatím působím ve Spartě, mám smlouvu do konce sezony a na to se teď soustředím.

Chtěl byste hrát za Spartu i dál? Nebo to nejde vzhledem ke smlouvě v Pardubicích?

Víc to teď asi komentovat nemůžu.

Jak jste reagoval, když trenéři najednou řekli, že jdete do ostrého zápasu?

Musím říct, že jsem byl nervózní, nechtěl jsem být mizernej. Chtěl jsem se ukázat v dobrém světle, aby se na to dalo koukat.

Trenér Pavel Gross: O Ondřeji Miklišovi: „Miky po dlouhé přestávce chvilku potřeboval, ale pak byl dobrý. Je to kvalitní hráč, má u nás svou jasnou roli, kterou zná už z minulé sezony. Hodně se zlepšil.“

Měl byste hrát pravidelně? I extraligu?

Měl bych, pokud se předvedu v přípravě.

Daří se vám filtrovat věci z kanceláře na ledě?

Jo, já jsem splachovací, moc si z toho nedělám. Média nečtu a jestli o mně píšou ošklivé věci, tak mi je to líto, ale neřeším to.

Ošklivé asi ne, ale probíralo se to.

Určitě, lidi můžou mít názory, ale mně je to jedno.

Kluci v kabině si ale asi kopnou, ne?

Určitě, to je pořád, když přijdu. Popichují mě.

Těšíte se na zápas proti Pardubicím?

Je mi to jedno, v pohodě. Hraju za Spartu a budu hrát proti Pardubicím.