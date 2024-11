Sparťan Krejčík: Už se smějeme, že celou sezonu hrajeme jenom proti Třinci

„Byl to těžký dvojzápas, jako vždy s Třincem,“ uvedl Krejčík. „Ta utkání mají velké tempo, je v nich hodně soubojů. To jsme čekali a jsem rád, že jsme to dotáhli k postupu. Je to pro nás po té minulé sezoně takový malý úspěch.“

Sparta v semifinále předešlého ročníku extraligy vedla nad třineckými Oceláři už 3:0 na zápasy, leč podlehla jim 3:4 a Třinec slavil pátý titul za sebou.

Tentokrát Třinečtí šetřili Petra Vránu, Andreje Nestrašila, Richarda Nedomlela, Tomáše Kundrátka a Jakuba Jeřábka. Trenéři Zdeněk Moták a Jiří Raszka postavili místo nich tři devatenáctileté mladíky – obránce Patrika Volase a útočníky Vojtěcha Spěváčka a Robina Gerycha a k tomu se do sestavy vrátil sedmnáctiletý bek Radim Mrtka. V omlazené sestavě byli Oceláři nebezpečnější.

„Trefili jsme třikrát tyč a jeli sami na bránu, bohužel jsme dali gól až v závěru, a to už bylo pozdě,“ komentoval utkání třinecký útočník Marko Daňo. „Champions League je ale za námi a my se budeme teď soustředit na extraligu. Věřím, že chlapci, kteří dnes nehráli, si oddechli a budeme připraveni na důležitý trip, který nás čeká.“

Krejčík uznal, že do utkání vstoupili velmi špatně. „Byli jsme všude o krok pozadu. Můžeme být rádi, že jsme vyhráli první třetinu 1:0, protože domácí tam měli nějaké tyčky. Náš start nebyl ideální. To jsme si v první přestávce řekli a postupem jsme se zlepšovali. Jen je škoda, že nám na konci dali gól,“ řekl Krejčík.

Třinečtí útočníci Ondřej Kovařčík a David Cienciala a sparťané Ondřej Najman a Vojtěch Mozík sledují skákající puk před brankářem Jakubem Kovářem.

Dodal, že rozhodl první zápas na jejich ledě. „To jsme hráli o dost lépe,“ připomněl.

Nepřekvapila sparťany omlazená třinecká sestava? „Viděli jsme ji, ale nějak jsme to neřešili. Zápas to byl těžký. Jejich tým je silný, přestože někteří třinečtí kluci odpočívali,“ odpověděl Jakub Krejčík.

Třinec a Sparta se v této sezoně utkaly už čtyřikrát, v tomto kalendářním roce dokonce dvanáctkrát. A hned příští týden v úterý na sebe ve Werk Aréně narazí znovu – v extralize.

„Už se v kabině smějeme, že celou sezonu hrajeme jenom proti Třinci. Ty zápasu jsou ale kvalitní, chodí na ně dost lidí. Takový je program a musíme se s tím vypořádat,“ prohlásil Krejčík.

V osmifinále Ligy mistrů Sparta narazí na švédské Växjö.

„Je to prestiž, nehrajeme jen za Spartu, ale za český hokej, takže chceme jít co nejdále a být úspěšní v obou ligách,“ uvedl Jakub Krejčík. „Proti švédskému týmu to bude těžké, z jejich strany se dá čekat precizní obrana. Dlouho jsem je neviděl hrát.“

V souvislosti s Växjö na sparťany znovu vyskakují Oceláři... Od nich by se leccos o svém soupeři mohli dozvědět, jelikož Třinečtí s ním v základní části Ligy mistrů doma prohráli 1:3.