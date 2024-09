Produktivní Daňo o úspěšném startu do Ligy mistrů i kuriózním gólu

Pět bodů přivezli hokejoví Oceláři Třinec z úvodních dvou zápasů Ligy mistrů. Po páteční výhře na ledě švýcarského vicemistra Lausanne 2:1 v prodloužení v neděli v hale francouzských šampionů z Rouen vyhráli 5:3.

„Je to dobrý začátek soutěže, nad všechna očekávání. Věřím, že to doma potvrdíme,“ řekl třinecký útočník Marko Daňo, jenž dal ve Francii dva góly.

První hodně kuriózní...

„Nahazoval jsem puk na plexi a jeho spoj byl trochu vypouklý, takže se kotouč odrazil přesně do prázdné branky (když gólman si už vyjel k zadnímu mantinelu – pozn. red.). Takový gól jsem ještě nezažil, bylo to štěstí.“

Čtvrtým gólem dostal Daňo Třinecké do vedení 4:3 poté, co puk vzal Hudáčkovi a švihem střílel k levé tyči.

„Hudy se zlobil, že jsem mu puk sebral, říkal, že by to také dal do vinklu...“ usmál se Daňo. „Ale pak jsme si to vyměnili, kotouč utekl mi a on se trefil z otočky. Pěkně jsme si ponahrávali a jsme rádi, že jsme mohli mužstvu pomoci.“

V utkání bylo několik zvratů. Třinečtí vedli 1:0, načež ztráceli 1:3, než v poslední části hry stav čtyři trefami otočili.

„V první třetině jsme měli dost šancí, bohužel jsme dali jen jeden gól. Pak jsme pustili domácí do přečíslení a oni šance využili, byli trochu na koni, ale postupně se ukázala naše síla. Když jsme všichni zapnuli na sto procent, zápas se nám povedlo otočit,“ vyprávěl Daňo.

Třinečtí byli proti Rouenu favority, ale museli se vyrovnávat s bouřlivým prostředím a několikrát si vyslechnout i bojovnou Marseillaisu v podání zhruba tří tisíc fanoušků.

„Atmosféra byla super a domácí hráli dobrý hokej,“ ocenil Marko Daňo. „Mají šikovné hráče, průběh byl vyrovnaný a bylo to náročné střetnutí, takže jsme rádi, že jsme ho přece jen zvládli.“

Útočník dodal, že jim ve třetí třetině pomohlo, že se více tlačili do branky a mnohem častěji stříleli, ostatně Rouen přestříleli 35:21.

„Pálili jsme i přes hráče a jejich gólman se trochu rozsypal, což nám pomohlo. Výhře jsme ale šli naproti,“ řekl Daňo.

Oceláři v dalším duelu Ligy mistrů tento čtvrtek od 17.00 přivítají švédské Växjö a dva dny na to švýcarský Fribourg-Gottéron.