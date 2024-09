Dají si bagetu, švédské kuličky a jezdí. Hudáček po lekci ocenil soupeře

„Zklamali jsme diváky. Nebylo to z naší strany ideální, i když nás podržel Mazi,“ řekl Libor Hudáček a pochválil brankáře Marka Mazance. „Naše lajna dostala tři góly, takže to od nás bylo dneska špatné. Doufám, že se znovu nakopneme a další zápas to bude lepší. Soupeři nám ukázali, jak se hraje novodobý hokej. Nezahazovali puk, přihráli si, počkali si, měli pěkný timing na ledě, takže byla radost se na ně dívat.“

Švédský tým přiletěl s pětihodinovým zpožděním kvůli prasklému oknu v letadle. Hrálo roli, že jste začali hrát o hodinu později?

Jsme profesionálové. To, že jsme tady na ně hodinu čekali, nemá nic společného s naším výkonem.

A nepoznamenalo to ani hosty, že?

U nich to je normální. Když jsem tam hrál, také jsme měli několikrát zpoždění. Dají si bagetu, švédské kuličky a jezdí... Na nich nic nepoznáte, ani kdyby dva dny spali.

Dva góly vám dali z předbrankového prostoru.

To jsme si po utkání i řekli. Bylo to z naší strany... ne laciné, ale dali je, byli agresivnější. Musíme tam zvládat souboje, tam se vyhrávají zápasy.

Ocenil jste výkon Vaxjö. Potvrzují švédské celky nejvyšší kvalitu v Lize mistrů?

Jasně, fakt hrají pěkný hokej. Když zaberou, dají gól, ukázali nám, jak se hraje. My se z toho musíme poučit a jdeme dále. Víme, jaká je naše liga, na tu se musíme připravit, za chvíli nám začíná. Musíme se vyspat, zregenerovat a v sobotu je další zápas.

Se švédskými mužstvy hrajete v Lize mistrů každý rok, takže nějaké zkušenosti byste s nimi už mít měli, ne?

Máme, ale... Nevím, zda jsme někdy nad nimi vyhráli. Je to vysoká škola hokeje. Jsem rád, že s nimi můžeme hrát, že i mladí chlapci vidí, o čem hokej je. A takový je čeká na mistrovství světa. Super škola.

V polovině třetí třetiny jste se porval s Félixem Robertem. Chtěl jste ještě mužstvo nakopnout, anebo to už byla frustrace z toho, že se vám nedaří?

Seknul mě po noze. Otočil jsem se a zeptal, zda se chce bít, o co mu jde. Rozhodčí nás pak nechali a pobili jsme se. Nejprve mi ale nadával jejich brankář, že jsem ho seknul, přitom tam byl puk. Myslím, že jsem tam nic neudělal. Poté přišel on a jeho sekání jsme si nenechal líbit.

Vaši výzvu vyslyšel.

Shodil rukavice a šel, ale nejprve ho chytili rozhodčí. Jeden druhému z nich ale řekl, ať nás nechají a byla z toho taková krátká bitka.

Na mistrovství světa v Ostravě jste říkal, že kdybyste měl ruce jako Juraj Slafkovský, tak házíte soupeře do šesté řady. Zapracoval jste na sobě přes léto?

Doufám, že to je vidět (smál se).

Dá se říct, že vám opět funguje spolupráce s Markem Daněm, i když dnes z ní nic nebylo?

I dneska jsme tam měli nějaké šance, vypracovali si je. Minulý rok, předminulý jsme už spolu hráli, takže si rozumíme. Máme dobré hokejové myšlení, aspoň si myslím, a Činel (David Cienciala) nás dobře doplňuje. Jen škoda, že měl otřes mozku, ale pomalu se do toho dostává. Těším se na novou sezonu a doufám, že nám to vydrží co nejdéle a pomůžeme týmu. Jen musíme zapracovat na tom, abychom nedostávali tolik gólů.