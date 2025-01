Färjestad ukázal kvalitu. Mezi nejlepší v Evropě ale patříme i my, říká Forman

Ten se původně těšil na příjezd reprezentanta Davida Tomáška, který ve sparťanském dresu naskočil do čtyř sezon a nyní vede produktivitu švédské soutěže. Do Prahy ale nakonec nedorazil kvůli zdravotním komplikacím.

„Doufám, že se uvidíme při odvetě. Je to výborný kluk a výborný hokejista,“ uvedl Forman.

Byli jste i osobně v kontaktu?

To ne, já měl teď menší virózu, takže jsem se hlavně dával dohromady. Ale plánuju mu napsat nebo zavolat.

I bez Tomáška ale Färjestad uspěl. Potvrdil, že je teď možná nejlepším evropským týmem?

Je to tak, ale já si myslím, že i my se mezi ty nejlepší v Evropě řadíme. Narazily na sebe dva výborné celky, jeden z nich byl úspěšnější. Víme, kdo proti nám stojí. Čekali jsme, že takhle budou hrát, ale bohužel jsme si s tím neporadili. Udělali jsme spoustu chyb, které potrestali.

Právě výrazné chyby předcházely hned několika gólům.

Nechtěli jsme je pouštět do brejků, chtěli jsme hrát dobře z obrany. Bohužel jsem jim toho nabídli hodně a oni skoro vše využili. Doufám, že ve Švédsku ukážeme lepší výkon.

Mohla zaváhání pramenit i z toho, že obrana nehrála v optimálním složení?

To si nemyslím, i nyní máme k dispozici výborné obránce, i když jsou mladší. Už něco odehráli a vůbec se o ně nebojím. Předvedli dobrý výkon.

Jani Lajunen ze Sparty cloní před brankářem Maximem Lagacém z Färjestadu.

Zatímco v extralize si přesilovkami v těžších chvílích pomáháte, tentokrát jste se o ně tolik neopřeli.

Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nebylo to ono. Moc nám toho v utkání nefungovalo, těžko se to hodnotí.

Museli jste už poté hodně dobývat?

Je to zkušený tým, pak nás už příliš do šancí nepouštěl. Naopak vyrážel do brejků. Nehrálo se nám dobře, když odskočili. Byli na koni a dobře si výsledek pohlídali.

Brankář Josef Kořenář ze Sparty inkasuje gól v utkání s Färjestadem.

V roce 2017, kdy jste se dostali až do finále, jste v osmifinále museli také obracet nepříznivý stav z prvního utkání.

Před odvetou jsem tehdy říkal, že to dokážeme otočit a postoupíme, což se i stalo. Věřím, že i tentokrát vyhrajeme. Uvidíme, o kolik to bude.

Bude odveta především o proměňování šancí? Zatímco vy jste je nevyužili, soupeř se trefoval.

Šance rozhodně byly, kdy jsme mohli snížit nebo vyrovnat. Mohlo to pak vypadat jinak.

Vám se skórovat podařilo. Věděl jste předem, jak budete zakončovat?

Tato klička mi běžně moc nevychází, ale věděl jsem, že ji zkusím. Moc jiných možností není.