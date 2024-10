Návrat po měsíci a hned gól. Zranění si nechám pro sebe, tajil sparťan Řepík

Pětatřicetiletý útočník okamžitě zaujal místo v první formaci vedle Janiho Lajunena a Tomáše Hyky.

Pauza na Řepíkovi znát nebyla. Nejvíce zazářil v desáté minutě, kdy se rozjel po levé straně, podél mantinelu prokličkoval kolem obránce, dostal se až před gólmana Gudlevskise a nekompromisně zavěsil do horního růžku branky.

Návrat tak oslavil nejlepším možným způsobem. „Těšil jsem se moc. Čekal jsem, až budu moct nastoupit, zranění se protáhlo. Hlavně jsem chtěl přežít první třetinu,“ přiznal s úsměvem.

Nakonec jste přežil celý zápas. Jak jste se po pauze cítil?

Ze začátku celkem dobře, pak mi trochu ubývala energie, ale to se dalo očekávat. Skoro měsíc jsem nehrál zápas, je potřeba se do toho dostat postupně.

Popište vaši gólovou akci. Chvíli to vypadalo, že budete chtít ještě nahrávat.

Prosmýkl jsem se u mantinelu a zasekl doprostřed, kde se mi otevřel prostor. Rozhodl jsem se, že zkusím vystřelit a spadlo to tam.

Jak důležitá byla vaše trefa společně s povedeným startem?

Moje branka určitě trochu pomohla, ale všeobecně jsme odehráli dobrou první třetinu. Soupeře jsme k ničemu nepustili a celou jsme ji ovládli. Potom jsme udělali nějaké fauly, což nás trochu vyvedlo z míry. Inkasovali jsme a ve druhé třetině byl Bremerhaven o chlup lepší. O pauze jsme si k tomu něco řekli a v závěrečné části jsme je opět skoro k ničemu nepustili.

Michal Řepík ze Sparty střílí gól proti Bremerhavenu.

Nevnímal jste při přesilovkách, že se soupeři přece jenom tolik neznají?

Nemyslím si, koukali jsme na jejich video, oni zase na naše. Věděli jsme, jak to hrajou, mají nějaký styl, který jim v lize zřejmě vyhovuje. Nám to naopak dávalo prostor ke střelám. Na to jsme byli připravení.

Díky výhře zůstáváte v boji o play off, byla důležitá i v tomto ohledu?

Nedařilo se nám, neměli jsme dobré výsledky. Nešli jsme do Ligy mistrů s tím, abychom vypadli po základní části. Do posledního utkání v Salcburku dáme všechno, určitě budeme muset získat nějaké body. Budeme chtít vyhrát a postoupit.

Očekáváte nyní těžký návrat do sestavy, jak naznačil váš spoluhráč Pavel Kousal?

To jsme si hned druhý den vyříkali. Ale byla to sranda, to k tomu patří. Kluci hráli výborně, budu se snažit zapracovat do sestavy a pomoct týmu co nejvíce, abychom pokračovali v dobrých výsledcích.

Žiga Jeglič z Bremerhavenu se prodírá sparťanskou obranou.

Jaké pro vás bylo sledovat zápasy během zranění pouze z tribuny?

Nikdo nechce být zraněný a mimo sestavu. Chodil jsem kluky podporovat, ale na druhou stranu bylo náročné být pouze za diváka. Člověk chce být na ledě. Jsem rád, že už jsem se dal nějakým způsobem do kupy a můžu se přidat.

A prozradíte, co vás vlastně trápilo?

Ne, ne. To si nechám pro sebe.

Je pro vás situace v týmu něčím jiná, když už nejste kapitánem?

Nevnímám to, byl jsem s tím srozuměn. Trenér se takto rozhodl a já to vzal. To, že jsem tady, znamená, že jsem to přijal dobře. Kdybych to přijal špatně, tak už bych tu asi nebyl.

Berete to jako sundání tlaku?

Nevím, to je otázka na trenéra. Ten mi řekl, že by chtěl něco změnit a já to respektoval. Pro mě už je to v tomto směru uzavřená záležitost.