Afričan z Finska proráží mezi elitu. Talent s keňskými kořeny vyrazí i na Spartu

Jeho matka, Veronica Ojwang-Westergård, zkušená podnikatelka, která má byznys s dřevěnými slunečními brýlemi, jež mají mimochodem bránit před silným africkým sluncem, pochází přímo z Keni.
Do Finska se přestěhovala až v tomto tisíciletí. Syna do svahilštiny nenutila, takže když se čerstvě osmnáctiletý Max vypraví na východ Afriky, musí spoléhat na angličtinu.
Třeba v roce 2018 trénoval s tamním výběrem Ice Lions, na ledové ploše v hotelu Panari (jediné v celé zemi) rozdával radost ostatním, kteří obdivovali jeho hokejové umění. A to mu bylo teprve deset.
„Byla to legrace, opravdu super zážitek. Ale všechno je tam úplně jiné,“ vzpomínal letos v červnu pro NHL.com na svůj výlet do Nairobi.
„Máme mladé hokejisty ve věku deseti, jedenácti let. Sní o tom, že si jednou zahrají na vysoké úrovni. A pokud by Maxe někdo draftoval do NHL, ještě by to zesílilo jejich motivaci. Děti i další generace by měly někoho, ke komu by mohly vzhlížet,“ pravil ve stejnou dobu Ali Kilanga, viceprezident Ice Lions.
Od té doby se ale leccos změnilo.
Westergård se skutečně dočkal, na dražbě talentů si ho v pátém kole vybrala Philadelphia. Pro keňský hokej, byť jen z části, šlo o druhý zásadní moment v posledním roce.
|
VIDEO: Mají jedno obdélníkové kluziště, ale sní o olympiádě. Hokej roste i v Keni
Loni v září totiž Mezinárodní hokejová federace (IIHF) schválila jeho žádost stát se jejím oficiálním členem. Dnes má 86 hráčů a přestože Westergård mezi ně nepatří, v Keni se k němu pyšně hlásí.
Může se stát teprve druhým hráčem s keňským pozadím, který se dostane do NHL. Před ním prorazil obránce Johnny Oduya, jenž odehrál v zámořské soutěži i s play off 956 zápasů, a dokonce získal i dva Stanley Cupy s Chicagem (2013, 2015).
Tak daleko ale Westergård ještě není. Byť už i on musel učinit řadu složitých rozhodnutí.
V patnácti letech dospěl spolu s rodiči a agentem k názoru, že Finové ve výchově mladých hokejistů začínají ve světové konkurenci mírně ztrácet a zvažovali přesun.
Jednali s několika švédskými kluby, nakonec kývli na spolupráci s Frölundou. „Dospět k nějakému závěru nebylo jednoduché. Ve Finsku jsem strávil několik úžasných let, ale rozhodl jsem se sáhnout po této šanci a udělal jsem dobře,“ hodnotil pro portál allphly.com.
„Prvních pár měsíců se mnou bydlel táta, pak už jsem byl sám. To na tom bylo nejtěžší – nechat celou moji rodinu a přátele ve Finsku,“ podotkl.
|
Krejčík po skalpu Švédů: Pomohlo nám, že jsme měli staženou... zadek
Zvykal si. Na život i hokej. Nakonec se ale přesvědčil o tom, že podmínky pro rozvoj má v Göteborgu parádní. Neustále roste, svou rychlostí už dokázal prosvištět kolem nejednoho obránce na domácí i mezinárodní úrovni. Zahrál si na šampionátu osmnáctiletých i prestižním Hlinka Gretzky Cupu, cílí také na juniorské mistrovství.
Jen v uplynulé sezoně si vyzkoušel tři různé kategorie, od dorostu až po nejvyšší švédskou soutěž.
V play off si navíc vysloužil pevnou pozici v áčku, kterou by si rád udržel i do nového ročníku.
Aktuálně na něj kouč Robert Ohlsson sází v rámci Ligy mistrů, proti švýcarskému Lausanne se blýskl dvěma asistencemi. Pozor si tak na něj bude muset dát i pražská Sparta, která s Indians hraje v sobotu od 15.30 v Chomutově.
Ale to platí o Frölundě obecně, soupeři zkrátka musí být neustále v pozoru. Patří mezi nejlepší týmy v Evropě, do toho ještě stíhá vychovávat budoucí hvězdy. A ačkoliv jim ze začátku dává spíše prostor ve třetí či čtvrté lajně, ke všemu mnohdy jen na pár minut, jejich vývojový systém funguje.
Akademií prošli Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Simon Edvinsson, Elmer Söderblom a další...
Teď na ně navazuje právě Westergård nebo třeba další výjimečný talent Ivar Stenberg, jeden z favoritů na umístění v nejlepší pětici příštího draftu do NHL. I on by se měl ukázat v Rocknet Aréně proti Spartě.
Ale o něm zase jindy.