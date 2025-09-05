Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Afričan z Finska proráží mezi elitu. Talent s keňskými kořeny vyrazí i na Spartu

Autor:
  16:15
Příběh má vskutku jedinečný. Nebývá úplně zvykem, že by si finský talent v patnácti letech usmyslel, že se u jeho největších rivalů dělá hokej lépe a že se chce do Švédska přestěhovat. Do toho mladý útočník Max Westergård, jenž v dresu Frölundy vyrukuje v sobotu odpoledne v Lize mistrů na Spartu, občas obohatí polokrajany v Keni. I tam totiž sahá jeho rodokmen.
Max Westerg&#229;rd se připravuje na další utkání Frölundy v Lize mistrů.

Max Westergård se připravuje na další utkání Frölundy v Lize mistrů. | foto: Profimedia.cz

Finský forvard Max Westerg&#229;rd kličkuje s pukem v zápase Ligy mistrů mezi...
Talentovaný útočník Max Westerg&#229;rd absolvuje přípravu s elitním týmem...
Švédská Frölunda vyhrála v Mladé Boleslavi 4:1.
Marek Mazanec z Hradce Králové se snaží zasáhnout proti pokusu Johana...
21 fotografií

Jeho matka, Veronica Ojwang-Westergård, zkušená podnikatelka, která má byznys s dřevěnými slunečními brýlemi, jež mají mimochodem bránit před silným africkým sluncem, pochází přímo z Keni.

Do Finska se přestěhovala až v tomto tisíciletí. Syna do svahilštiny nenutila, takže když se čerstvě osmnáctiletý Max vypraví na východ Afriky, musí spoléhat na angličtinu.

Třeba v roce 2018 trénoval s tamním výběrem Ice Lions, na ledové ploše v hotelu Panari (jediné v celé zemi) rozdával radost ostatním, kteří obdivovali jeho hokejové umění. A to mu bylo teprve deset.

Talentovaný útočník Max Westergård absolvuje přípravu s elitním týmem Frölundy.

„Byla to legrace, opravdu super zážitek. Ale všechno je tam úplně jiné,“ vzpomínal letos v červnu pro NHL.com na svůj výlet do Nairobi.

„Máme mladé hokejisty ve věku deseti, jedenácti let. Sní o tom, že si jednou zahrají na vysoké úrovni. A pokud by Maxe někdo draftoval do NHL, ještě by to zesílilo jejich motivaci. Děti i další generace by měly někoho, ke komu by mohly vzhlížet,“ pravil ve stejnou dobu Ali Kilanga, viceprezident Ice Lions.

Od té doby se ale leccos změnilo.

Westergård se skutečně dočkal, na dražbě talentů si ho v pátém kole vybrala Philadelphia. Pro keňský hokej, byť jen z části, šlo o druhý zásadní moment v posledním roce.

VIDEO: Mají jedno obdélníkové kluziště, ale sní o olympiádě. Hokej roste i v Keni

Loni v září totiž Mezinárodní hokejová federace (IIHF) schválila jeho žádost stát se jejím oficiálním členem. Dnes má 86 hráčů a přestože Westergård mezi ně nepatří, v Keni se k němu pyšně hlásí.

Může se stát teprve druhým hráčem s keňským pozadím, který se dostane do NHL. Před ním prorazil obránce Johnny Oduya, jenž odehrál v zámořské soutěži i s play off 956 zápasů, a dokonce získal i dva Stanley Cupy s Chicagem (2013, 2015).

Tak daleko ale Westergård ještě není. Byť už i on musel učinit řadu složitých rozhodnutí.

Finský forvard Max Westergård kličkuje s pukem v zápase Ligy mistrů mezi Frölundou a Bolzanem.
Max Westergård se připravuje na další utkání Frölundy v Lize mistrů.
Talentovaný útočník Max Westergård absolvuje přípravu s elitním týmem Frölundy.
Švédská Frölunda vyhrála v Mladé Boleslavi 4:1.
Marek Mazanec z Hradce Králové se snaží zasáhnout proti pokusu Johana Sundströma z Frölundy.
21 fotografií

V patnácti letech dospěl spolu s rodiči a agentem k názoru, že Finové ve výchově mladých hokejistů začínají ve světové konkurenci mírně ztrácet a zvažovali přesun.

Jednali s několika švédskými kluby, nakonec kývli na spolupráci s Frölundou. „Dospět k nějakému závěru nebylo jednoduché. Ve Finsku jsem strávil několik úžasných let, ale rozhodl jsem se sáhnout po této šanci a udělal jsem dobře,“ hodnotil pro portál allphly.com.

„Prvních pár měsíců se mnou bydlel táta, pak už jsem byl sám. To na tom bylo nejtěžší – nechat celou moji rodinu a přátele ve Finsku,“ podotkl.

Krejčík po skalpu Švédů: Pomohlo nám, že jsme měli staženou... zadek

Zvykal si. Na život i hokej. Nakonec se ale přesvědčil o tom, že podmínky pro rozvoj má v Göteborgu parádní. Neustále roste, svou rychlostí už dokázal prosvištět kolem nejednoho obránce na domácí i mezinárodní úrovni. Zahrál si na šampionátu osmnáctiletých i prestižním Hlinka Gretzky Cupu, cílí také na juniorské mistrovství.

Jen v uplynulé sezoně si vyzkoušel tři různé kategorie, od dorostu až po nejvyšší švédskou soutěž.

V play off si navíc vysloužil pevnou pozici v áčku, kterou by si rád udržel i do nového ročníku.

Aktuálně na něj kouč Robert Ohlsson sází v rámci Ligy mistrů, proti švýcarskému Lausanne se blýskl dvěma asistencemi. Pozor si tak na něj bude muset dát i pražská Sparta, která s Indians hraje v sobotu od 15.30 v Chomutově.

Hokejisté Frölundy s pohárem pro vítěze Ligy mistrů.

Ale to platí o Frölundě obecně, soupeři zkrátka musí být neustále v pozoru. Patří mezi nejlepší týmy v Evropě, do toho ještě stíhá vychovávat budoucí hvězdy. A ačkoliv jim ze začátku dává spíše prostor ve třetí či čtvrté lajně, ke všemu mnohdy jen na pár minut, jejich vývojový systém funguje.

Akademií prošli Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Simon Edvinsson, Elmer Söderblom a další...

Teď na ně navazuje právě Westergård nebo třeba další výjimečný talent Ivar Stenberg, jeden z favoritů na umístění v nejlepší pětici příštího draftu do NHL. I on by se měl ukázat v Rocknet Aréně proti Spartě.

Ale o něm zase jindy.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

HC Lausanne vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:00
  • 1.26
  • 6.74
  • 8.41
Fischtown Pinguins vs. Grenoble Bruleurs de Loups //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:30
  • 1.41
  • 5.46
  • 5.87
Eisbären Berlín vs. Lukko Rauma //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:30
  • 2.37
  • 4.36
  • 2.45
EV Zug vs. ERC Ingolstadt //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:45
  • 1.38
  • 5.65
  • 6.15
SC Bern vs. Mountfield Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:45
  • 1.61
  • 4.76
  • 4.36
HC Bolzano vs. HC Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:45
  • 3.66
  • 4.62
  • 1.75

4. kolo

HC Sparta Praha vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:30
  • 2.49
  • 4.14
  • 2.30
Ilves Tampere vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
6.9. 16:00
  • 1.30
  • 5.94
  • 7.19
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Frölunda HCFrölunda 3 3 0 0 0 11:3 9
2. Ilves TampereIlves 3 3 0 0 0 12:6 9
3. KalPa KuopioKuopio 3 2 1 0 0 13:4 8
4. ZSC Lions CurychCurych 3 2 0 1 0 10:5 7
5. HC Kometa BrnoKometa Brno 2 2 0 0 0 9:3 6
6. Brynäs IFBrynäs 3 2 0 0 1 10:6 6
7. EC Red Bull SalzburgSalzburg 3 2 0 0 1 7:5 6
8. EV ZugZug 2 1 1 0 0 8:3 5
9. HC Sparta PrahaSparta 3 1 1 0 1 8:6 5
10. Lulea HockeyLulea 3 1 0 2 0 7:7 5
11. Lukko RaumaRauma 2 1 0 0 1 7:5 3
12. Eisbären BerlínBerlín 2 1 0 0 1 5:3 3
13. SC BernBern 2 1 0 0 1 4:4 3
14. HC BolzanoBolzano 2 1 0 0 1 4:6 3
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 1 0 0 2 6:10 3
16. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 0 2 5:11 3
17. Fischtown PinguinsBremerhaven 2 0 1 0 1 5:5 2
18. Odense BulldogsOdense 3 0 1 0 2 8:12 2
19. Belfast GiantsBelfast Giants 2 0 0 1 1 6:10 1
20. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 2 0 0 1 1 3:9 1
21. ERC IngolstadtIngolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0
22. HC LausanneLausanne 2 0 0 0 2 3:9 0
23. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 2 0 0 0 2 1:7 0
24. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 2:10 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

Afričan z Finska proráží mezi elitu. Talent s keňskými kořeny vyrazí i na Spartu

Příběh má vskutku jedinečný. Nebývá úplně zvykem, že by si finský talent v patnácti letech usmyslel, že se u jeho největších rivalů dělá hokej lépe a že se chce do Švédska přestěhovat. Do toho mladý...

5. září 2025  16:15

Hrubec prodloužil smlouvu v Curychu, švýcarského mistra má jistit ještě tři roky

Šimon Hrubec bude i nadále působit v Curychu. Čtyřiatřicetiletý hokejový gólman podepsal s Lions novou dvouletou smlouvu a v elitním švýcarském klubu by měl chytat nejméně do roku 2028. Curych o tom...

5. září 2025  14:38

Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán

Netajil, že mu konvenuje tlak na každodenní práci, kterou v pardubickém hokejovém klubu postupně nastolil miliardář Petr Dědek, většinový majitel HC Dynamo a jeho obávaný šéf. „Jsem velmi mile...

5. září 2025  13:43

Varaďův plán pro omlazené Vítkovice: Stvořit obroušené diamanty

Už ve středu na ledě Karlových Varů vstoupí do nového ročníku extraligy hokejisté Vítkovic. S výrazně obměněným kádrem, novým kapitánem, pozměněným realizačním týmem.

5. září 2025  13:30

Provokatér Raška po debutu za Spartu: Koušu, nepustím kostičku! I góly budou

Má 13 startů v NHL, čerstvou smlouvu se Spartou v kapse, pověst provokatéra i vysoký hlas, což je příhodný terč pro odplatu soupeřů. „Řeknu Jdi do řiti a je vyřešeno,“ směje se třiadvacetiletý...

5. září 2025  12:35

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov...

5. září 2025  12:17

Šéfovi na střídačce bych se nebránil, pomohl nám ale jinak, říká kouč Komety

Necelý týden zbývá do příští středy, kdy hokejisté brněnské Komety nastoupí k prvnímu extraligovému zápasu v nové sezoně. Čeká je narvaná hala a vděk fanoušků za to, že jim na jaře přinesli...

5. září 2025  11:31

Krejčík po skalpu Švédů: Pomohlo nám, že jsme měli staženou... zadek

Po nečekaném zakopnutí s norským Storhamarem se hokejová Sparta postavila na nohy. A jak! V Lize mistrů si vyšlápla na švédského mistra, tým Luleå. V chomutovském azylu ho v posledních 25...

4. září 2025  22:26

Vítězná rána kapitána. Sparta zdolala švédské mistry, nájezdy rozhodl Chlapík

Čtvrteční program hokejové Ligy mistrů se z českých týmů týkal jen Sparty. Vítěz základní části minulé extraligové sezony v chomutovském azylu přivítal Luleå. Úřadujícího švédského šampiona...

4. září 2025  20:59,  aktualizováno  21:29

Třinecké vítězství řídil O. Kovařčík, derby pro Vary. Pardubice porazily své béčko

Třinečtí hokejisté porazili v generálce na nový ročník extraligy doma Slovan Bratislava 4:2. Hattrickem a jednou asistencí se na výhře podílel útočník Ondřej Kovařčík. V západočeském derby vyhrály...

4. září 2025  20:50

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten...

4. září 2025  18:01

Kometa má náhradu za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

Na první pohled je to neotřelé, pro mistrovskou Kometu Brno zřejmě však jediné reálné řešení. Roli hvězdného kanonýra Petera Muellera, který v létě ukončil kariéru, zastoupí v brněnské sestavě finský...

4. září 2025  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.