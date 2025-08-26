Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Nadcházejícího ročníku Ligy mistrů (CHL) se zúčastní 24 týmů z 12 zemí a 11 lig. Jediným nováčkem je dánský mistr Odense, proti kterému nastoupí také Kometa i Hradec.
V základní skupině čeká na každý z celků šest zápasů, nejlepších 16 pak postoupí do play off.
„Těšíme se na konfrontaci s předními evropskými týmy, jedná se o top kluby, bude to pro nás zpestření,“ říká trenér Brna Kamil Pokorný.
Kometa začíná domácím soubojem se švédským Brynås, za který nastupuje i český obránce Michal Kempný. Spartu čeká výjezd do Klagenfurtu, Hradec pak přivítá právě novice z Odense.
„Jedná se o skvělé týmy v Evropě, ale my se budeme připravovat pořád stejně. Chceme se prezentovat naším stylem hry, budeme se zaměřovat na náš systém,“ praví zase královéhradecký kouč Tomáš Martinec.
První čtyři kola má CHL v programu na přelomu srpna a září, další dvě pak v první polovině října, kdy se rozhodne o celkovém pořadí a nasazení do vyřazovací fáze.
„My víme, jak se nám hrálo loni proti Švédům. Maličkosti z těchto zápasů si vezmeme i do dalšího ročníku, hrajeme s nimi už třetí a čtvrtý zápas, kdy už musíme být v topové formě,“ uvádí sparťanský trenér Pavel Gross.
Právě Sparta, ale také Mountfield už si v minulosti zahrály dokonce finále, oba ale padly v těsných bitvách se švédskou Frölundou, která i po deseti letech zůstává nejúspěšnějším týmem CHL.
Jako jediná ji vyhrála víckrát než jednou, a to dokonce čtyřikrát. Slavily také Rögle a Luleå ze Švédska, Jyväskylä a Tappara z Finska a v posledních dvou letech švýcarská Ženeva a Curych.
„Chceme pokračovat ve tvoření nejlepší klubové soutěže v Evropě. Důležitý je pro nás samozřejmě také zájem fanoušků a chceme i tvořit příběhy jednotlivých týmů,“ dodává Lindgren.
Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů
Snaží se také o atraktivitu. Proto zavádí nové pravidlo s názvem „Zákaz návratů“. Týká se prodloužení, kde se tým, který drží puk v útočném pásmu, nesmí vrátit za modrou čáru. Pokud tak učiní, následuje vhazování před jeho brankou.
„Novým pravidlem chceme obnovit tempo, nepředvídatelnost a vzruch, který by prodloužení ve třech mělo přinášet. Věříme, že je to pro dobro hry,“ hlásí sportovní ředitel ligy Fadri Holinger.
Program a soupeři českých týmů
Čtvrtek 28. srpna
Pátek 29. srpna
Sobota 30. srpna
Neděle 31. srpna
Čtvrtek 4. září
Pátek 5. září
Sobota 6. září
Neděle 7. září
Úterý 7. října
Úterý 14. října