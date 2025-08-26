Premium

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Autor: ,
  14:45
Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze Švédska se šesti tituly, dvakrát se radovaly kádry z Finska a Švýcarska. „Ale v poslední době vyhrávají různé kluby z různých zemí, rozdíly mezi ligami se zmenšují, což je lepší hlavně pro fanoušky, protože mohou být svědky nečekaných výsledků,“ těší prezidenta soutěže Jörgena Lindgrena.
Sparťanský útočník Tomáš Hyka míří za pukem v utkání hokejové Ligy mistrů proti Salcburku. | foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Obránce Radim Mrtka nastupuje v zápase Ligy mistrů proti švédskému Färjestadu.
Nadcházejícího ročníku Ligy mistrů (CHL) se zúčastní 24 týmů z 12 zemí a 11 lig. Jediným nováčkem je dánský mistr Odense, proti kterému nastoupí také Kometa i Hradec.

V základní skupině čeká na každý z celků šest zápasů, nejlepších 16 pak postoupí do play off.

„Těšíme se na konfrontaci s předními evropskými týmy, jedná se o top kluby, bude to pro nás zpestření,“ říká trenér Brna Kamil Pokorný.

Kometa začíná domácím soubojem se švédským Brynås, za který nastupuje i český obránce Michal Kempný. Spartu čeká výjezd do Klagenfurtu, Hradec pak přivítá právě novice z Odense.

Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

„Jedná se o skvělé týmy v Evropě, ale my se budeme připravovat pořád stejně. Chceme se prezentovat naším stylem hry, budeme se zaměřovat na náš systém,“ praví zase královéhradecký kouč Tomáš Martinec.

První čtyři kola má CHL v programu na přelomu srpna a září, další dvě pak v první polovině října, kdy se rozhodne o celkovém pořadí a nasazení do vyřazovací fáze.

„My víme, jak se nám hrálo loni proti Švédům. Maličkosti z těchto zápasů si vezmeme i do dalšího ročníku, hrajeme s nimi už třetí a čtvrtý zápas, kdy už musíme být v topové formě,“ uvádí sparťanský trenér Pavel Gross.

Sparťanský útočník Michal Řepík číhá mezi obránci Färjestadu během odvetného semifinále hokejové Ligy mistrů.

Právě Sparta, ale také Mountfield už si v minulosti zahrály dokonce finále, oba ale padly v těsných bitvách se švédskou Frölundou, která i po deseti letech zůstává nejúspěšnějším týmem CHL.

Jako jediná ji vyhrála víckrát než jednou, a to dokonce čtyřikrát. Slavily také Rögle a Luleå ze Švédska, Jyväskylä a Tappara z Finska a v posledních dvou letech švýcarská Ženeva a Curych.

„Chceme pokračovat ve tvoření nejlepší klubové soutěže v Evropě. Důležitý je pro nás samozřejmě také zájem fanoušků a chceme i tvořit příběhy jednotlivých týmů,“ dodává Lindgren.

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Snaží se také o atraktivitu. Proto zavádí nové pravidlo s názvem „Zákaz návratů“. Týká se prodloužení, kde se tým, který drží puk v útočném pásmu, nesmí vrátit za modrou čáru. Pokud tak učiní, následuje vhazování před jeho brankou.

„Novým pravidlem chceme obnovit tempo, nepředvídatelnost a vzruch, který by prodloužení ve třech mělo přinášet. Věříme, že je to pro dobro hry,“ hlásí sportovní ředitel ligy Fadri Holinger.

Program a soupeři českých týmů

Čtvrtek 28. srpna
20.20 Klagenfurt – Sparta

Pátek 29. srpna
17.30 Hradec – Odense
19.00 Kometa – Brynäs

Sobota 30. srpna
18.00 Storhamar – Sparta

Neděle 31. srpna
16.00 Hradec – Brynäs
16.00 Kometa – Odense

Čtvrtek 4. září
18.30 Sparta – Luleå

Pátek 5. září
19.45 Bern – Hradec
19.45 Bolzano – Kometa

Sobota 6. září
15.30 Sparta – Frölunda

Neděle 7. září
14.00 Bern – Kometa
15.30 Bolzano – Hradec

Úterý 7. října
18.00 Hradec – KalPa Kuopio
18.00 Kometa – Ilves Tampere
19.45 Curych – Sparta

Úterý 14. října
18.30 Sparta – Grenoble
19.45 Lausanne – Hradec
19.45 Zug – Kometa

Vstoupit do diskuse
