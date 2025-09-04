ONLINE: Pokračuje Liga mistrů, Sparta hraje v Chomutově se švédskou Luleou

Dalšími šesti zápasy pokračuje hokejová Liga mistrů. Čtvrteční program se z českých klubů týká Sparty, která v chomutovském azylu hraje od 18.30 se švédskou Luleou. Utkání sledujeme prostřednictvím...

Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

Jakmile se blíží play off, v hokejovém éteru se začne šířit otázka: Tak kdo se zase zázračně uzdraví? S tím by měl být od nové sezony konec. NHL se totiž chystá uvést v platnost chystané novinky už...