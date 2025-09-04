Premium

ONLINE: Pokračuje Liga mistrů, Sparta hraje v Chomutově se švédskou Luleou

Autor:
Sledujeme online   18:20
Dalšími šesti zápasy pokračuje hokejová Liga mistrů. Čtvrteční program se z českých klubů týká Sparty, která v chomutovském azylu hraje od 18.30 se švédskou Luleou. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Filip Chlapík na rozbruslení před utkáním Ligy mistrů proti Klagenfurtu. | foto: HC Sparta Praha

Pražané do evropské soutěže vstoupili vítězně v rakouském Klagenfurtu, kde triumfovali 4:1 i díky dvěma zásahům lotyšského forvarda Martinse Dzierkalse.

Ve druhém kole ale podlehli norskému Storhamaru na jeho ledě 2:4. Spartě tak momentálně patří 12. příčka a po dvou venkovních duelech se poprvé představuje v Česku.

ONLINE: Sparta – Luleå

Zápas hokejové Ligy mistrů sledujeme od 18.30 podrobně

Nehraje se ale v Praze, v O2 areně totiž dostaly přednost kulturní akce a holešovická Sportovní hala prochází rekonstrukcí. Azyl tak loňský semifinalista našel v Chomutově.

Švédský soupeř v úvodních dvou domácích zápasech proti švýcarským celkům nasbíral o bod více než Sparta. Nejprve padl s Zugem 2:3 v prodloužení, s Bernem si poradil 4:2.

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Luleu bodově táhnou Frederic Allard a Mathias Brome, oba zapsali po třech asistencích. Dvě trefy zaznamenal Filip Eriksson.

Týmy se v Lize mistrů setkaly dvakrát v roce 2022. Aktuální švédský šampion vyhrál v Praze (3:2) i na severu Evropy (5:2).

Prolomí nyní Sparta nepříznivou bilanci?

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 4. 9. 2025 18:30
zápas probíhá
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : Lulea Hockey Lulea Hockey 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kovář (Kořenář) – Irving, Mašín, Řepík, Shore, Hyka, Pysyk, Krejčík (A), Chlapík (C), Špaček, Dzierkals, M. Seppälä, Sirota, Kousal, Horák (A), K. Hrabík, N. Seppälä, M. Vitouch, D. Vitouch, Raška.
Sestavy:
Ward (Sörqvist) – Allard, Hammarlund, Hedqvist, Hakansson, Liedes, Emanuelsson, Koivistoinen, Granberg, Sellgren (C), Eriksson, Engsund (A), Nurmi, Kotkansalo, Ihs Wozniak, Levtchi, Bromé, O'Neill (A), Andreasson, Hirsch, Juustovaara Karlsson.

Rozhodčí: Květoň, Pražák – Šimánek, Lhotský

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 4. 9. 2025 17:00
zápas probíhá
GKS Tychy GKS Tychy : Frölunda HC Frölunda HC 1:2 (1:0, 0:1, -:-)
Góly:
09:29 Kuru (Heljanko)
Góly:
35:32 Friberg (Tömmernes)
41:15 Haša (Nilsson)
Sestavy:
Fučík (Lewartowski) – Bryk, Kaskinen, Kakkonen, Viinikainen, Pociecha (A), Walli, Bizacki – Viitanen, Monto (A), Lehtonen, Heljanko, Kuru, Knuutinen, Pas, Komorski (C), Łyszczarczyk, Janík, Kucharski, Drabik, Goscinski.
Sestavy:
Normann (Johansson, Laring) – Nilsson, Hogberg, Egli, Tommernes, Hasa, Heens, Wahlberg – Friberg, Peterson, Innala, Dower Nilsson, Niederbach, Lindholm, Stenberg, Ruotsalainen, Thorell, Westergard, Lasu, Cederqvist, Hasa.

Rozhodčí: Kaczmarek, Czech – Żak, Sztwiertnia

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 4. 9. 2025 17:30
zápas probíhá
Ilves Tampere Ilves Tampere : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 1:1 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
28:43 Henman
Góly:
35:23 Stephens
Sestavy:
Taponen (Pavlát) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Pelli, Nyberg, Soini, Utunen, Latvala – Henman, Mantykivi, Looke – Török, Jašek, Svejkovský – Ratinen, Nattinen, Teuho-Markkola – Engberg, Borg, Klinberg
Sestavy:
Tolvanen (Kickert) – Robertson, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Stephens, Horl, Kirchebner – T. Rafll, Nissner, Schneider – M. Rafll, St. Denis, Thaler – Schreier, Baltraum, Kraus – Böhm, Auer, Lanzinger
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 4. 9. 2025 17:30
zápas probíhá
KalPa Kuopio KalPa Kuopio : Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar 5:1 (2:0, 3:1, -:-)
Góly:
02:19 Hartikainen (Borchardt, Rissane)
08:00 Könönen (Ketola)
26:04 Kapanen (Korhonen)
34:29 Hartikainen (Mononen)
35:01 Borchardt (Klemetti, Curry)
Góly:
31:08 Berglund (Gatenby)
Sestavy:
Lekkas (Kerkola) – Gallet, Ketola, Mononen, Lappalainen, Räsänen, Salmela, Karlsson – Mäenpää, Risanen, Hartikainen – Klemetti, Curry, Borchardt – Kapanen, Korhonen, Saarelainen – Könönen, Lantta, Okany – Mykrä.
Sestavy:
Fayen-Vestavik (Stensrud) – Dilling Hurrød, Espeland, Krupic, Hjelm, Bull, Gatenby, Kolstad Strand, Papuga – Martinsen, Campbell, Berglund – Bakke Olsen, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild – Liss, Sandnes, Bryhnisveen – Kaatorp Nilsgaard, Aas-Larsen, Sandnes.

Rozhodčí: Kova, Neva – Saarimäki, Thomann

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 4. 9. 2025 19:00
Brynäs IF Brynäs IF : KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Clara (Delia, Westman) – Hägg, Dahlqvist, Kinnvall, Kempný, Norlinder, Djoos, Raftheim – Rödin, Bäckström, Lindblom – Silfverberg, Larsson, Jonsson-Fjällby – Kopacka, Scott, Bellows – Ölund, Vesel, Pettersson – Hillström
Sestavy:
Vorauer (Dahm, Sicher) – Unterweger, Jensen Aabo, Nickl, Murray, Maier, Preiml, Simovic – Petersen, Muršak, Gomboc – From, Kempe, Herburger – Van Ee, Hundertpfund, Schwinger – Lam, Obersteiner, Waschnig – Dobrovolny

Rozhodčí: Björk, Öhlund – Jonsson, Henriksson

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 4. 9. 2025 19:00
Odense Bulldogs Odense Bulldogs : ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Lundström (Søgaard) – Klee, Basstrup (C), Larsen (A), Bergström, Hansen, Karlsson, Jakobsen – Jensen, Fakt, Golovkovs – Thelin, Brinkman, Piroutek – Oden, Popovic, Jensen – Boesen (A), Bjerrum, Nielsen – Schleicher.
Sestavy:
Zumbühl (Hrubec) – Weber, Kukan, Marti, Lehtonen (A), Schwendeler, Geering (C), Trutmann – Sigrist, Malgin (A), Andrighetto – Frödén, Grant, Balcers – Åberg, Bader, Riedi – Baltisberger, Baechler, Henry – Ollson.

Rozhodčí: Christensen, Knøsen – Ankerstjerne, Kallesen

Vstoupit do diskuse
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Kometa BrnoKometa Brno 2 2 0 0 0 9:3 6
2. Frölunda HCFrölunda 2 2 0 0 0 8:2 6
3. Ilves TampereIlves 2 2 0 0 0 10:5 6
4. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 2 0 0 0 6:3 6
5. EV ZugZug 2 1 1 0 0 8:3 5
6. KalPa KuopioKuopio 2 1 1 0 0 7:3 5
7. ZSC Lions CurychCurych 2 1 0 1 0 6:3 4
8. Lulea HockeyLulea 2 1 0 1 0 6:5 4
9. Lukko RaumaRauma 2 1 0 0 1 7:5 3
10. Brynäs IFBrynäs 2 1 0 0 1 6:4 3
11. Eisbären BerlínBerlín 2 1 0 0 1 5:3 3
12. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 0 1 6:5 3
13. SC BernBern 2 1 0 0 1 4:4 3
14. Storhamar Hockey HamarStorhamar 2 1 0 0 1 4:5 3
15. HC BolzanoBolzano 2 1 0 0 1 4:6 3
16. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 1 0 0 1 4:6 3
17. Fischtown PinguinsBremerhaven 2 0 1 0 1 5:5 2
18. Odense BulldogsOdense 2 0 1 0 1 6:8 2
19. Belfast GiantsBelfast Giants 2 0 0 1 1 6:10 1
20. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 2 0 0 1 1 3:9 1
21. ERC IngolstadtIngolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0
22. HC LausanneLausanne 2 0 0 0 2 3:9 0
23. GKS TychyTychy 2 0 0 0 2 1:7 0
24. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 2 0 0 0 2 1:7 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

