ONLINE: Pokračuje Liga mistrů, Sparta hraje v Chomutově se švédskou Luleou

Pražané do evropské soutěže vstoupili vítězně v rakouském Klagenfurtu, kde triumfovali 4:1 i díky dvěma zásahům lotyšského forvarda Martinse Dzierkalse.
Ve druhém kole ale podlehli norskému Storhamaru na jeho ledě 2:4. Spartě tak momentálně patří 12. příčka a po dvou venkovních duelech se poprvé představuje v Česku.
ONLINE: Sparta – Luleå
Zápas hokejové Ligy mistrů sledujeme od 18.30 podrobně
Nehraje se ale v Praze, v O2 areně totiž dostaly přednost kulturní akce a holešovická Sportovní hala prochází rekonstrukcí. Azyl tak loňský semifinalista našel v Chomutově.
Švédský soupeř v úvodních dvou domácích zápasech proti švýcarským celkům nasbíral o bod více než Sparta. Nejprve padl s Zugem 2:3 v prodloužení, s Bernem si poradil 4:2.
Luleu bodově táhnou Frederic Allard a Mathias Brome, oba zapsali po třech asistencích. Dvě trefy zaznamenal Filip Eriksson.
Týmy se v Lize mistrů setkaly dvakrát v roce 2022. Aktuální švédský šampion vyhrál v Praze (3:2) i na severu Evropy (5:2).
Prolomí nyní Sparta nepříznivou bilanci?
Kovář (Kořenář) – Irving, Mašín, Řepík, Shore, Hyka, Pysyk, Krejčík (A), Chlapík (C), Špaček, Dzierkals, M. Seppälä, Sirota, Kousal, Horák (A), K. Hrabík, N. Seppälä, M. Vitouch, D. Vitouch, Raška.
Ward (Sörqvist) – Allard, Hammarlund, Hedqvist, Hakansson, Liedes, Emanuelsson, Koivistoinen, Granberg, Sellgren (C), Eriksson, Engsund (A), Nurmi, Kotkansalo, Ihs Wozniak, Levtchi, Bromé, O'Neill (A), Andreasson, Hirsch, Juustovaara Karlsson.
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Šimánek, Lhotský
09:29 Kuru (Heljanko)
35:32 Friberg (Tömmernes)
41:15 Haša (Nilsson)
Fučík (Lewartowski) – Bryk, Kaskinen, Kakkonen, Viinikainen, Pociecha (A), Walli, Bizacki – Viitanen, Monto (A), Lehtonen, Heljanko, Kuru, Knuutinen, Pas, Komorski (C), Łyszczarczyk, Janík, Kucharski, Drabik, Goscinski.
Normann (Johansson, Laring) – Nilsson, Hogberg, Egli, Tommernes, Hasa, Heens, Wahlberg – Friberg, Peterson, Innala, Dower Nilsson, Niederbach, Lindholm, Stenberg, Ruotsalainen, Thorell, Westergard, Lasu, Cederqvist, Hasa.
Rozhodčí: Kaczmarek, Czech – Żak, Sztwiertnia
28:43 Henman
35:23 Stephens
Taponen (Pavlát) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Pelli, Nyberg, Soini, Utunen, Latvala – Henman, Mantykivi, Looke – Török, Jašek, Svejkovský – Ratinen, Nattinen, Teuho-Markkola – Engberg, Borg, Klinberg
Tolvanen (Kickert) – Robertson, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Stephens, Horl, Kirchebner – T. Rafll, Nissner, Schneider – M. Rafll, St. Denis, Thaler – Schreier, Baltraum, Kraus – Böhm, Auer, Lanzinger
02:19 Hartikainen (Borchardt, Rissane)
08:00 Könönen (Ketola)
26:04 Kapanen (Korhonen)
34:29 Hartikainen (Mononen)
35:01 Borchardt (Klemetti, Curry)
31:08 Berglund (Gatenby)
Lekkas (Kerkola) – Gallet, Ketola, Mononen, Lappalainen, Räsänen, Salmela, Karlsson – Mäenpää, Risanen, Hartikainen – Klemetti, Curry, Borchardt – Kapanen, Korhonen, Saarelainen – Könönen, Lantta, Okany – Mykrä.
Fayen-Vestavik (Stensrud) – Dilling Hurrød, Espeland, Krupic, Hjelm, Bull, Gatenby, Kolstad Strand, Papuga – Martinsen, Campbell, Berglund – Bakke Olsen, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild – Liss, Sandnes, Bryhnisveen – Kaatorp Nilsgaard, Aas-Larsen, Sandnes.
Rozhodčí: Kova, Neva – Saarimäki, Thomann
Clara (Delia, Westman) – Hägg, Dahlqvist, Kinnvall, Kempný, Norlinder, Djoos, Raftheim – Rödin, Bäckström, Lindblom – Silfverberg, Larsson, Jonsson-Fjällby – Kopacka, Scott, Bellows – Ölund, Vesel, Pettersson – Hillström
Vorauer (Dahm, Sicher) – Unterweger, Jensen Aabo, Nickl, Murray, Maier, Preiml, Simovic – Petersen, Muršak, Gomboc – From, Kempe, Herburger – Van Ee, Hundertpfund, Schwinger – Lam, Obersteiner, Waschnig – Dobrovolny
Rozhodčí: Björk, Öhlund – Jonsson, Henriksson
Lundström (Søgaard) – Klee, Basstrup (C), Larsen (A), Bergström, Hansen, Karlsson, Jakobsen – Jensen, Fakt, Golovkovs – Thelin, Brinkman, Piroutek – Oden, Popovic, Jensen – Boesen (A), Bjerrum, Nielsen – Schleicher.
Zumbühl (Hrubec) – Weber, Kukan, Marti, Lehtonen (A), Schwendeler, Geering (C), Trutmann – Sigrist, Malgin (A), Andrighetto – Frödén, Grant, Balcers – Åberg, Bader, Riedi – Baltisberger, Baechler, Henry – Ollson.
Rozhodčí: Christensen, Knøsen – Ankerstjerne, Kallesen