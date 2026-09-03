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ONLINE: Hokejová Liga mistrů začala. Bílí Tygři prohrávají, hraje i Plzeň, pak Dynamo

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Sledujeme online   17:15aktualizováno  17:37

Radost libereckých hokejistů po gólu v přípravném duelu s Hradcem Králové. | foto: Tane?ek DavidČTK

Startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. A hned v první hrací den jsou v akci všichni tři čeští zástupci. Liberec nastupuje od 17.30 na ledě Tappary Tampere, Plzeň ve stejný čas doma čelí Rögle, Pardubice od 18 hodin hostí Tychy. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Liberec hraje Ligu mistrů poprvé od sezony 2019/20. Postup do aktuálního ročníku si zajistil třetím místem v základní části extraligy, na úvod má proti sobě letošní finské šampiony.

Hokejová Liga mistrů

1. zápasy ligové fáze

Bílí Tygři přes léto udrželi takřka celý kádr pohromadě. Vrátil se Jakub Rychlovský, součástí týmu zůstává i obránce Tomáš Galvas, který absolvoval přípravný kemp v Pittsburghu.

Také Plzeň se vrací na mezinárodní scénu po sedmi letech. Bez hlavního kouče na střídačce, Josef Jandač má za sebou dvě operace Achillovy šlachy, vrátí se nejdříve v listopadu.

Plzeň vstoupí do sezony bez Jandače na střídačce, po sedmi letech je v Lize mistrů

Do té doby jej zastoupí asistenti Jiří Veber a Václav Pletka, kteří mají k dispozici sedm nových tváří, jako poslední tým zatím doplnil Richard Žemlička. Jak si Západočeši povedou proti švédskému soupeři?

Pardubice nechtějí opakovat předloňský konec v základní fázi, v Lize mistrů mají nejvyšší ambice. „Český tým ji ještě nevyhrál, to je pro nás výzva,“ řekl na tiskové konferenci majitel Petr Dědek.

Dědek se bránil: Že křivíme trh? To je jako řešit cenu housek... Máme svůj byznys plán

Pomoci ke splnění jednoho z předsezonních cílů mají i ofenzivní posily David Tomášek, Matěj Stránský a Tomášek. Na úvod hostí úřadující extraligoví mistři Tychy, vítěze posledních dvou ročníků polské ligy.

Každé ze čtyřiadvaceti mužstev čeká v první části Ligy mistrů šest utkání, které jim přidělil los. Nejlepší šestnáctka postoupí do play off, vyřazovací fáze vyvrcholí v únoru.

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
Tappara Tampere Tappara Tampere : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
01:23 Räsänen (Blichfeld, Lindqvist)
Góly:
15:57 Lenc (Rychlovský)
Sestavy:
Metsola (Heljanko) – Jokipakka, Mattila, Almari, Kulonummi, Tuulola (A), Piiparinen, Räsänen, Strandell – Lindqvist, Räsänen (A), Blichfeld – Rautiainen, Suvanto, Simontaival – Haapala, Sallinen, Vanhatalo – Pavel, Rauhala (C), Wiå.
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Zile, Ahac, Zeman, Kachlíř – Rychlovský, Najman, Lenc (A) – Faško-Rudáš, Filippi, Sandberg – Petrovský, Musil, Pytlík – Vlach, Jansa, Procházka.

Rozhodčí: Brander, Neva – Mäkinen, Thomann

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Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň : Rögle BK Rögle BK 0:0 (0:0, -:-, -:-)
Sestavy:
Malík (Růžička) – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Chromiak, Jeřábek (C), Robertson, Čech – Strnad, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Sedláček, Žemlička, Titlbach
Sestavy:
Holm (Clang) – Johansson, de Haan, Clurman, Friedman, LaDue, Själin, Jellvik, Claesson – Horký, Olofsson (A), Solberg – Everberg (A), Bengtsson (C), Zether – Zaar, Sundsvik, Bristedt – Kuhlman, Kellman, Sandin

Rozhodčí: Květoň, Pražák – Svoboda, Hnát

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Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice : GKS Tychy GKS Tychy 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Subban (Will) – Tourigny, Košťálek, Dvořák, Čerešňák (A), Ludvig, Gazda, Mikliš, Vápeník – Červenka (A), Sedlák (C), Stránský, Smejkal, Nosek, Tomášek, Válek, Kondelík, Mandát, Fejes, Poulíček, Vondráček
Sestavy:
Fučík (Chabior) – Kovář (A), Pociecha (A), Sertti, Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Tańczyk, Sobecki – Łyszczarczyk, Paś, Knuutinen, Kerkkänen, Ainali, Jämsen, Viitanen, Komorski (C), Jeziorski, Gościński, Kiełbicki, Janik

Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Rampír, Šimánek

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Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 18:30
Moser Medical Graz 99ers Moser Medical Graz 99ers : Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Smetana (AUT), Zrnić (SLO) – Muzsik (HUN), Zgonc (SLO)

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 19:15
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : Kölner Haie Kölner Haie 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 19:15
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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1. kolo

HC Dynamo Pardubice vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
3.9. 18:00
  • 1.11
  • 10.20
  • 18.80
Moser Medical Graz 99ers vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
3.9. 18:30
  • 6.08
  • 5.51
  • 1.39
EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie //www.idnes.cz/sport
3.9. 19:15
  • 2.56
  • 4.30
  • 2.29
KAC Klagenfurt vs. Boxers de Bordeaux //www.idnes.cz/sport
3.9. 19:15
  • 1.52
  • 4.98
  • 4.88
HK Nitra vs. Skelleftea AIK //www.idnes.cz/sport
4.9. 18:00
  • 6.08
  • 6.15
  • 1.33
Frölunda HC vs. SaiPa Lappeenranta //www.idnes.cz/sport
4.9. 19:00
  • 1.39
  • 5.16
  • 5.96
Herning Blue Fox vs. KooKoo Kouvola //www.idnes.cz/sport
4.9. 19:00
  • 4.62
  • 4.90
  • 1.52
Adler Mannheim vs. Växjö Lakers //www.idnes.cz/sport
4.9. 19:30
  • 2.22
  • 4.12
  • 2.61
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Boxers de BordeauxBordeaux 0 0 0 0 0 0:0 0
2. HC DavosDavos 0 0 0 0 0 0:0 0
3. Eisbären BerlínBerlín 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Fribourg-GottéronFribourg 0 0 0 0 0 0:0 0
5. Frölunda HCFrölunda 0 0 0 0 0 0:0 0
6. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 0 0 0 0 0 0:0 0
7. KAC KlagenfurtKlagenfurt 0 0 0 0 0 0:0 0
8. Kölner HaieKölner Haie 0 0 0 0 0 0:0 0
9. KooKoo KouvolaKooKoo 0 0 0 0 0 0:0 0
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
11. Adler MannheimMannheim 0 0 0 0 0 0:0 0
12. Moser Medical Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 0 0 0 0 0 0:0 0
13. HK NitraNitra 0 0 0 0 0 0:0 0
14. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
15. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
16. Rögle BKRögle BK 0 0 0 0 0 0:0 0
17. SaiPa LappeenrantaSaiPa 0 0 0 0 0 0:0 0
18. EC Red Bull SalzburgSalzburg 0 0 0 0 0 0:0 0
19. Skelleftea AIKSkelleftea 0 0 0 0 0 0:0 0
20. Storhamar Hockey HamarStorhamar 0 0 0 0 0 0:0 0
21. Tappara TampereTappara 0 0 0 0 0 0:0 0
22. GKS TychyTychy 0 0 0 0 0 0:0 0
23. Växjö LakersVäxjö 0 0 0 0 0 0:0 0
24. Geneve-Servette HCŽeneva 0 0 0 0 0 0:0 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Hokejová Liga mistrů začala. Bílí Tygři prohrávají, hraje i Plzeň, pak Dynamo

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Radost libereckých hokejistů po gólu v přípravném duelu s Hradcem Králové.

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