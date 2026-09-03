ONLINE: Hokejová Liga mistrů začala. Bílí Tygři prohrávají, hraje i Plzeň, pak Dynamo

Liberec hraje Ligu mistrů poprvé od sezony 2019/20. Postup do aktuálního ročníku si zajistil třetím místem v základní části extraligy, na úvod má proti sobě letošní finské šampiony.
Hokejová Liga mistrů
1. zápasy ligové fáze
Bílí Tygři přes léto udrželi takřka celý kádr pohromadě. Vrátil se Jakub Rychlovský, součástí týmu zůstává i obránce Tomáš Galvas, který absolvoval přípravný kemp v Pittsburghu.
Také Plzeň se vrací na mezinárodní scénu po sedmi letech. Bez hlavního kouče na střídačce, Josef Jandač má za sebou dvě operace Achillovy šlachy, vrátí se nejdříve v listopadu.
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Do té doby jej zastoupí asistenti Jiří Veber a Václav Pletka, kteří mají k dispozici sedm nových tváří, jako poslední tým zatím doplnil Richard Žemlička. Jak si Západočeši povedou proti švédskému soupeři?
Pardubice nechtějí opakovat předloňský konec v základní fázi, v Lize mistrů mají nejvyšší ambice. „Český tým ji ještě nevyhrál, to je pro nás výzva,“ řekl na tiskové konferenci majitel Petr Dědek.
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Pomoci ke splnění jednoho z předsezonních cílů mají i ofenzivní posily David Tomášek, Matěj Stránský a Tomášek. Na úvod hostí úřadující extraligoví mistři Tychy, vítěze posledních dvou ročníků polské ligy.
Každé ze čtyřiadvaceti mužstev čeká v první části Ligy mistrů šest utkání, které jim přidělil los. Nejlepší šestnáctka postoupí do play off, vyřazovací fáze vyvrcholí v únoru.
01:23 Räsänen (Blichfeld, Lindqvist)
15:57 Lenc (Rychlovský)
Metsola (Heljanko) – Jokipakka, Mattila, Almari, Kulonummi, Tuulola (A), Piiparinen, Räsänen, Strandell – Lindqvist, Räsänen (A), Blichfeld – Rautiainen, Suvanto, Simontaival – Haapala, Sallinen, Vanhatalo – Pavel, Rauhala (C), Wiå.
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Zile, Ahac, Zeman, Kachlíř – Rychlovský, Najman, Lenc (A) – Faško-Rudáš, Filippi, Sandberg – Petrovský, Musil, Pytlík – Vlach, Jansa, Procházka.
Rozhodčí: Brander, Neva – Mäkinen, ThomannPřejít na online reportáž
Malík (Růžička) – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Chromiak, Jeřábek (C), Robertson, Čech – Strnad, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Sedláček, Žemlička, Titlbach
Holm (Clang) – Johansson, de Haan, Clurman, Friedman, LaDue, Själin, Jellvik, Claesson – Horký, Olofsson (A), Solberg – Everberg (A), Bengtsson (C), Zether – Zaar, Sundsvik, Bristedt – Kuhlman, Kellman, Sandin
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Svoboda, HnátPřejít na online reportáž
Subban (Will) – Tourigny, Košťálek, Dvořák, Čerešňák (A), Ludvig, Gazda, Mikliš, Vápeník – Červenka (A), Sedlák (C), Stránský, Smejkal, Nosek, Tomášek, Válek, Kondelík, Mandát, Fejes, Poulíček, Vondráček
Fučík (Chabior) – Kovář (A), Pociecha (A), Sertti, Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Tańczyk, Sobecki – Łyszczarczyk, Paś, Knuutinen, Kerkkänen, Ainali, Jämsen, Viitanen, Komorski (C), Jeziorski, Gościński, Kiełbicki, Janik
Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Rampír, ŠimánekPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Smetana (AUT), Zrnić (SLO) – Muzsik (HUN), Zgonc (SLO)