Plzeň trápila Davos, úvodní drama osmifinále Ligy mistrů ale rozčísl Zadina

„S naším výkonem rozhodně nejsme spokojení, protože první dvě třetiny nebyly dobré. Nevím, jestli jsme měli problémy s kluzištěm, nebo v tom hrála roli také nadmořská výška, ale vůbec jsme nehráli svůj hokej. Hráli jsme vyloženě špatně a určité měřítko snesla až třetí třetina, ve které jsme si dokázali vytvořit nějaké šance,“ uvedl jeden z plzeňských trenérů Jiří Veber. „Pozitivní je, že skóre je stále hratelné, takže uvidíme, co přinese příští týden domácí utkání,“ dodal.
V 6. minutě byl za vyhození kotouče mimo ledovou plochu vyloučen Robertson a domácí přesilovou hru využili. Malíka prostřelil Tambellini. Krátce po skončení početní výhody se navíc Davos prosadil podruhé. Malík neudržel zadinovu střelu a Allard posunul puk pohotově za brankovou čáru. Další gól mohl přidat Jäger, plzeňský gólman však stihl zasáhnout.
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Domácí poté nevyužili dvě přesilové hry, na začátku druhé třetiny se ale prosadili potřetí. Zadina připravil gól pro Corviho. Čtvrtou branku mohl přidat osamocený Parrée, Malík ale jeho šanci zlikvidoval.
Hosté následně duel výrazně zdramatizovali. První vyloučení Lemieuxe potrestal Ville Petman, který dorazil střelu Rubinse. Ve 29. minutě se dostal do brejku Zadina, Malíka ale nepřekonal.
Ve 34. minutě předvedl další zkrat Lemieux, který nejprve krosčekoval Sedláčka a poté napadl Rubinse. Rozhodčí mu udělili 29 trestných minut a Plzeň získala sedmiminutovou přesilovou hru. O dvě minuty ji sice zkrátilo Filipovo vyloučení, ale i tak se hosté prosazovali. Nejprve snížil Robertson a devět desetin sekundy před koncem druhé třetiny vyrovnal Ville Petman.
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V 50. minutě posunul domácí opět do vedení v přesilovce Jäger, ale Plzeň dokázala zásluhou Merežka odpovědět. Poslední slovo měl však Zadina, jenž potrestal Simonův faul a korunoval svůj dobrý výkon.
V odvetě by však útočník se zkušenostmi z NHL hrát neměl. Davos na sociálních sítích na začátku týdne avizoval, že Zadinu čeká ve středu blíže nespecifikovaná operace v dolní části těla a bude mimo hru tři až čtyři týdny.
07:29 Tambellini (Frick, Jäger)
08:10 Allard (Zadina, Frick)
20:41 Corvi (Zadina)
49:24 Jäger (Asplund, Blandisi)
56:28 Zadina (Corvi)
26:20 V. Petman (Simon, Rubins)
38:40 Robertson (Filip, Teplý)
39:59 V. Petman (Rohlík, Jeřábek)
54:42 Merežko (Strnad)
Hollenstein (Solèr, Aeschlimann) – Frick (A), Gernát, Allard, Gross, van der Kaaij, Jung, Steiner, Grünenfelder – Frehner, Corvi (A), Zadina – Lemieux, Blandisi, Tambellini – Kessler, Jäger (C), Asplund – Schreiber, Waidacher, Parrée
Malík (Růžička) – Robertson, Rubins, Chromiak, Jeřábek (C), Merežko, Malák, Mašek – Strnad, Filip (A), Měchura – Rohlík (A), Simon, Teplý – M. Petman, V. Petman, Titlbach – Klatovský, Žemlička, Sedláček
Rozhodčí: Brander, Wölzmüller – Schlegel, Żak
Počet diváků: 1611Přejít na online reportáž
13:57 Holmström (Rooba, Riekkinen)
22:11 Gröndahl (Jaakola, Gallo)
54:56 Rooba (Holmström, Nousiainen)
22:57 Kirk (170, Müller)
28:10 Kirk (Wissmann, Fontaine)
31:57 Smith (Ronning, Fontaine)
46:13 Veilleux (Wissmann, Müller)
56:28 Vikingstad (Veilleux)
Patrikainen (Randelin) – Grondahl, Nousiainen, Pelli, Nykyri, Puhakka, Pakaslahti, Riekkinen – Meskanen, Siikonen (C), Miettinen – Rooba (A), Holmstrom, Luoto (A) – Jaakola, Ruutu, Gallo – Valkeejarvi, Makkinen, Tossavainen – Makela.
LaFontaine (Niesse) – Wissmann (C), Müller, Smith, Davidson, Mik, Geibel – Ronning, Kirk, Fontaine – Foudy, Eder, Tiffels (A) – Křestan, Vikingstad, Veilleux (A) – Pfoederl, Wiederer, Hordler – Griva.
Rozhodčí: Gerber, Pražák – Niittylä, Pekkala
Počet diváků: 2048
05:45 J. Suomi (Lowe, Strandberg)
16:51 Kratz (Nilsson, Anderberg)
24:05 Henriksson (Persson, Cooper)
03:42 Dower-Nilsson (Fagemo, Hasa)
30:32 Meijer
41:15 Clarke (Högberg, Cederqvist)
56:06 Milošević (Johannesson, Dower-Nilsson)
Persson (od 53. Åhman) – Persson (C), Cooper, Rafferty, Aho, Lowe (A), J. Suomi, Levin, Lindgren – Nadeau, Rasmussen (A), Elvenes – Cehlárik, Strandberg, Gustafsson – Mäntykivi, Henriksson, E. Suomi – Kratz, Anderberg, Nilsson.
Johansson (Normann) – Johannesson, Tömmernes (A), Hasa, Högberg, Heens, Milošević, Kongsbak – Fagemo, Peterson, Lindholm – Clarke, Meijer, Cederqvist – Friberg (C), Lasu (A), Westergard – Dower-Nilsson, Hasa, Thorell.
Rozhodčí: Ch. Holm, H. Neva – Ch. Billing , A. Nyqvist
Počet diváků: 2363
03:09 Kuhlman (Friedman)
48:23 Horký (Everberg)
06:23 Nordlund (Fasching, V. Lindberg)
43:22 A. Johnson (Djuse)
Clang (Tjärnlund) – De Haan, Kumlin, Själin, Friedman, Claesson, LaDue, Clurman – Everberg, Olofsson, Horký – Kuhlamn, Kellman, Sandin – Solberg, Zether, Jellvik – Neumann, Kim, Bartholdsson
Lampinen (Ringquist) – Lundberg, P. Johansson, Djuse, M. Forsfjäll, Bergqvist, Grahn, Svensson – Johnson, Stjernborg, Kaderli – Hugg, O. Lindberg, Aaagard Hansen – Vuollet, Z. Forsfjäll, Davidsson – Nordlund, V. Lindberg, Fasching
Rozhodčí: Holm, Kaptain – Lundgren, Henriksson
05:53 Kühnhackl (Ehl, Reichel)
28:38 Solow (Esposito)
36:41 Kälble (Brown, Greco)
52:05 Reichel (Kühnhackl)
44:21 Fabre (Mattila, Haapala)
44:48 Mattila (Jokipakka, Metsola)
Hildebrand (Franzreb) – Fohrler, Shaw, Gilmour, Poirier, Gawanke, Kälble, Mattinen, Renouf – Greco, Brown, Bennett – Ehl, Reichel (A), Kühnhackl (A) – Solow, Esposito, Plachta – Macek, Michaelis (C), Schütz
Metsola (Kiviaho) – Nykänen, Räsänen, Kivistö, Karvonen, Strandell, Jokipakka, Almari, Mattila – Wia, Rauhala (C), Pavel – Fabre, Sallinen, Vanhatalo – Lindqvist, Mattila (A), Haapala – Simontaival, Suvanto, Rautiainen
Rozhodčí: Ofner, Sternat – Laguzov, Reinold
Počet diváků: 3812