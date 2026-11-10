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Plzeň trápila Davos, úvodní drama osmifinále Ligy mistrů ale rozčísl Zadina

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  19:35aktualizováno  23:08
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Joseph Blandisi se raduje z gólu Davosu, zatímco plzeňský brankář Nick Malík se jen ohlíží. | foto: Profimedia.cz

Hokejisté Plzně prohráli v úvodním utkání osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Davosu 4:5 a připsali si první nezdar v soutěži. Utkání rozhodl v 57. minutě v přesilové hře český reprezentační útočník Filip Zadina, jenž si vedle toho připsal i dvě asistence. V dresu Škody se dvakrát prosadil finský útočník Ville Petman, oba týmy třikrát skórovaly v početních výhodách. Další vzájemný zápas se uskuteční za týden na západě Čech.

„S naším výkonem rozhodně nejsme spokojení, protože první dvě třetiny nebyly dobré. Nevím, jestli jsme měli problémy s kluzištěm, nebo v tom hrála roli také nadmořská výška, ale vůbec jsme nehráli svůj hokej. Hráli jsme vyloženě špatně a určité měřítko snesla až třetí třetina, ve které jsme si dokázali vytvořit nějaké šance,“ uvedl jeden z plzeňských trenérů Jiří Veber. „Pozitivní je, že skóre je stále hratelné, takže uvidíme, co přinese příští týden domácí utkání,“ dodal.

V 6. minutě byl za vyhození kotouče mimo ledovou plochu vyloučen Robertson a domácí přesilovou hru využili. Malíka prostřelil Tambellini. Krátce po skončení početní výhody se navíc Davos prosadil podruhé. Malík neudržel zadinovu střelu a Allard posunul puk pohotově za brankovou čáru. Další gól mohl přidat Jäger, plzeňský gólman však stihl zasáhnout.

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Domácí poté nevyužili dvě přesilové hry, na začátku druhé třetiny se ale prosadili potřetí. Zadina připravil gól pro Corviho. Čtvrtou branku mohl přidat osamocený Parrée, Malík ale jeho šanci zlikvidoval.

Hosté následně duel výrazně zdramatizovali. První vyloučení Lemieuxe potrestal Ville Petman, který dorazil střelu Rubinse. Ve 29. minutě se dostal do brejku Zadina, Malíka ale nepřekonal.

Ve 34. minutě předvedl další zkrat Lemieux, který nejprve krosčekoval Sedláčka a poté napadl Rubinse. Rozhodčí mu udělili 29 trestných minut a Plzeň získala sedmiminutovou přesilovou hru. O dvě minuty ji sice zkrátilo Filipovo vyloučení, ale i tak se hosté prosazovali. Nejprve snížil Robertson a devět desetin sekundy před koncem druhé třetiny vyrovnal Ville Petman.

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V 50. minutě posunul domácí opět do vedení v přesilovce Jäger, ale Plzeň dokázala zásluhou Merežka odpovědět. Poslední slovo měl však Zadina, jenž potrestal Simonův faul a korunoval svůj dobrý výkon.

V odvetě by však útočník se zkušenostmi z NHL hrát neměl. Davos na sociálních sítích na začátku týdne avizoval, že Zadinu čeká ve středu blíže nespecifikovaná operace v dolní části těla a bude mimo hru tři až čtyři týdny.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:45
HC Davos HC Davos : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
Góly:
07:29 Tambellini (Frick, Jäger)
08:10 Allard (Zadina, Frick)
20:41 Corvi (Zadina)
49:24 Jäger (Asplund, Blandisi)
56:28 Zadina (Corvi)
Góly:
26:20 V. Petman (Simon, Rubins)
38:40 Robertson (Filip, Teplý)
39:59 V. Petman (Rohlík, Jeřábek)
54:42 Merežko (Strnad)
Sestavy:
Hollenstein (Solèr, Aeschlimann) – Frick (A), Gernát, Allard, Gross, van der Kaaij, Jung, Steiner, Grünenfelder – Frehner, Corvi (A), Zadina – Lemieux, Blandisi, Tambellini – Kessler, Jäger (C), Asplund – Schreiber, Waidacher, Parrée
Sestavy:
Malík (Růžička) – Robertson, Rubins, Chromiak, Jeřábek (C), Merežko, Malák, Mašek – Strnad, Filip (A), Měchura – Rohlík (A), Simon, Teplý – M. Petman, V. Petman, Titlbach – Klatovský, Žemlička, Sedláček

Rozhodčí: Brander, Wölzmüller – Schlegel, Żak

Počet diváků: 1611

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Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 17:30
KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly:
13:57 Holmström (Rooba, Riekkinen)
22:11 Gröndahl (Jaakola, Gallo)
54:56 Rooba (Holmström, Nousiainen)
Góly:
22:57 Kirk (170, Müller)
28:10 Kirk (Wissmann, Fontaine)
31:57 Smith (Ronning, Fontaine)
46:13 Veilleux (Wissmann, Müller)
56:28 Vikingstad (Veilleux)
Sestavy:
Patrikainen (Randelin) – Grondahl, Nousiainen, Pelli, Nykyri, Puhakka, Pakaslahti, Riekkinen – Meskanen, Siikonen (C), Miettinen – Rooba (A), Holmstrom, Luoto (A) – Jaakola, Ruutu, Gallo – Valkeejarvi, Makkinen, Tossavainen – Makela.
Sestavy:
LaFontaine (Niesse) – Wissmann (C), Müller, Smith, Davidson, Mik, Geibel – Ronning, Kirk, Fontaine – Foudy, Eder, Tiffels (A) – Křestan, Vikingstad, Veilleux (A) – Pfoederl, Wiederer, Hordler – Griva.

Rozhodčí: Gerber, Pražák – Niittylä, Pekkala

Počet diváků: 2048

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:00
Växjö Lakers Växjö Lakers : Frölunda HC Frölunda HC 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Góly:
05:45 J. Suomi (Lowe, Strandberg)
16:51 Kratz (Nilsson, Anderberg)
24:05 Henriksson (Persson, Cooper)
Góly:
03:42 Dower-Nilsson (Fagemo, Hasa)
30:32 Meijer
41:15 Clarke (Högberg, Cederqvist)
56:06 Milošević (Johannesson, Dower-Nilsson)
Sestavy:
Persson (od 53. Åhman) – Persson (C), Cooper, Rafferty, Aho, Lowe (A), J. Suomi, Levin, Lindgren – Nadeau, Rasmussen (A), Elvenes – Cehlárik, Strandberg, Gustafsson – Mäntykivi, Henriksson, E. Suomi – Kratz, Anderberg, Nilsson.
Sestavy:
Johansson (Normann) – Johannesson, Tömmernes (A), Hasa, Högberg, Heens, Milošević, Kongsbak – Fagemo, Peterson, Lindholm – Clarke, Meijer, Cederqvist – Friberg (C), Lasu (A), Westergard – Dower-Nilsson, Hasa, Thorell.

Rozhodčí: Ch. Holm, H. Neva – Ch. Billing , A. Nyqvist

Počet diváků: 2363

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:00
Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm : Skellefte? AIK Skellefte? AIK 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)
Góly:
03:09 Kuhlman (Friedman)
48:23 Horký (Everberg)
Góly:
06:23 Nordlund (Fasching, V. Lindberg)
43:22 A. Johnson (Djuse)
Sestavy:
Clang (Tjärnlund) – De Haan, Kumlin, Själin, Friedman, Claesson, LaDue, Clurman – Everberg, Olofsson, Horký – Kuhlamn, Kellman, Sandin – Solberg, Zether, Jellvik – Neumann, Kim, Bartholdsson
Sestavy:
Lampinen (Ringquist) – Lundberg, P. Johansson, Djuse, M. Forsfjäll, Bergqvist, Grahn, Svensson – Johnson, Stjernborg, Kaderli – Hugg, O. Lindberg, Aaagard Hansen – Vuollet, Z. Forsfjäll, Davidsson – Nordlund, V. Lindberg, Fasching

Rozhodčí: Holm, Kaptain – Lundgren, Henriksson

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:30
Adler Mannheim Adler Mannheim : Tappara Tampere Tappara Tampere 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly:
05:53 Kühnhackl (Ehl, Reichel)
28:38 Solow (Esposito)
36:41 Kälble (Brown, Greco)
52:05 Reichel (Kühnhackl)
Góly:
44:21 Fabre (Mattila, Haapala)
44:48 Mattila (Jokipakka, Metsola)
Sestavy:
Hildebrand (Franzreb) – Fohrler, Shaw, Gilmour, Poirier, Gawanke, Kälble, Mattinen, Renouf – Greco, Brown, Bennett – Ehl, Reichel (A), Kühnhackl (A) – Solow, Esposito, Plachta – Macek, Michaelis (C), Schütz
Sestavy:
Metsola (Kiviaho) – Nykänen, Räsänen, Kivistö, Karvonen, Strandell, Jokipakka, Almari, Mattila – Wia, Rauhala (C), Pavel – Fabre, Sallinen, Vanhatalo – Lindqvist, Mattila (A), Haapala – Simontaival, Suvanto, Rautiainen

Rozhodčí: Ofner, Sternat – Laguzov, Reinold

Počet diváků: 3812

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Osmifinále

SaiPa Lappeenranta vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
11.11. 17:30
  • 2.67
  • 4.63
  • 2.12
Kölner Haie vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:30
  • 2.14
  • 4.67
  • 2.64
Gen?ve-Servette HC vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:45
  • 2.41
  • 4.64
  • 2.32
HC Škoda Plzeň vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
17.11. 17:30
  • 2.30
  • 4.80
  • 2.30
Tappara Tampere vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
17.11. 17:30
  • 1.95
  • 5.00
  • 2.75
Skellefte? AIK vs. Rögle Ängelholm //www.idnes.cz/sport
17.11. 19:00
  • 1.85
  • 4.10
  • 3.43
Frölunda HC vs. Växjö Lakers //www.idnes.cz/sport
17.11. 19:00
  • 1.60
  • 5.21
  • 3.83
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Osmifinále

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 6 0 0 0 30:12 18
2. Skellefte? AIKSkelleftea 6 5 0 0 1 24:12 15
3. Kölner HaieKölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 15
4. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 1 0 1 22:9 14
5. Eisbären BerlínBerlín 6 4 0 0 2 16:20 12
6. Frölunda HCFrölunda 6 3 1 1 1 28:14 12
7. Gen?ve-Servette HCŽeneva 6 3 1 0 2 16:14 11
8. Adler MannheimMannheim 6 3 1 0 2 20:20 11
9. Tappara TampereTappara 6 3 0 2 1 19:18 11
10. Fribourg-GottéronFribourg 6 3 0 1 2 21:16 10
11. Växjö LakersVäxjö 6 3 0 1 2 16:11 10
12. KooKoo KouvolaKooKoo 6 3 0 1 2 20:19 10
13. SaiPa LappeenrantaSaiPa 6 3 0 1 2 19:20 10
14. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 2 2 0 2 16:14 10
15. Rögle ÄngelholmRögle 6 3 0 0 3 13:12 9
16. HC DavosDavos 6 2 1 0 3 19:17 8
17. HK NitraNitra 6 2 1 0 3 15:19 8
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 1 1 1 3 14:19 6
19. Boxers de BordeauxBordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4
20. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 6 1 0 0 5 14:24 3
21. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 1 0 0 5 13:24 3
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 6 0 1 1 4 10:22 3
23. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 0 1 0 5 9:16 2
24. GKS TychyTychy 6 0 0 1 5 10:24 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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