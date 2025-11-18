Premium

Dobrá příprava, zlý doplněk ligy. Pokorný souhlasí s majitelem, Ligu mistrů nechce

Jiří Černý
  20:37
Reparát složili, další ročník by už ale absolvovat nechtěli. Hokejisté brněnské Komety zdolali v odvětě osmifinále Ligy mistrů úřadujícího švédského mistra z Lulea po ostudné prohře 1:6 venku na vlastním ledě 5:3. Před komorní atmosférou dvou tisíc diváků vyrukovali konečně na čtyři útoky a trenér Kamil Pokorný si pochvaloval nabrané zkušenosti. „A víc bych to nechtěl rozvádět,“ zůstal po kritice soutěže od majitele klubu Libora Zábranského k evropskému měření taktně mlčící.
Na konec Liga mistrů pro Kometu končí výhrou, potěší porážka švédského mistra?
Soupeř má samozřejmě kvalitu, přijel v ještě silnějším složení, než hrál doma. Byl víc na puku, byl aktivnější a my to měli postavené na defenzivní notu. Výborně nám zachytal gólman, vždy když jsme odjeli do útoku, tak jsme se snažili zakončovat, abychom neztráceli zbytečně kotouče v ofenzivě.

Nebyl problém s morálkou před zápasem?
Líbil se mi jak přístup zkušených hráčů, kteří si vzali mladé kluky pod křídla a zároveň i bojovnost a nasazení mladých. Samozřejmě chyby tam byly, ale ty dělal i soupeř a my byli dnes produktivnější.

Jak těžké bylo připravit tým na zápas, po kterém se jen stěží postoupí?
Měli jsme to postavené na tom, že ti kluci se nám také musí ukázat. Jsou to hráči širšího kádru a když se někdo zraní, nebo omarodí, tak my musíme sáhnout právě do jejich řad. Ukazují se také hokejové veřejnosti. Mají své jméno na dresu a i takový zápas, který by vyžadoval malý hokejový zázrak, abychom smázli pětigólové manko, tak dokáže kluky prodat.

Ukázal vám ten zápas něco ve směru k nim?
Jan Jurný se mi líbil, Michal Furch vyrůstal na Kometě a já jej vedl v Třebíči. Je tam osm nebo deset let a ukázal, že je schopný odehrát výborný zápas. Když se něco stane, tak víme, že můžeme právě po nich sáhnout. Danny Chludil je v reprezentaci do dvaceti let a takto bych mohl jmenovat další. Všichni předvedli výkon, který snesl měřítko, protože bez něj bychom takového soupeře neudolali.

Na návštěvě se však zřejmě výsledek prvního duelu s Luleou podepsal, pociťoval jste to?
Já myslím, že diváci vytvořili slušnou atmosféru a na závěr si zazpívali vítězný chorál, myslím, že odcházeli spokojení.

Co vám tedy Liga mistrů celkově dala?
Měli jsme díky ní velice dobrou přípravu. Ukázalo se to pěkně v úvodu extraligové sezony, že už jsme odehráli ostré zápasy s Odense a Brynäs. Pak jsme hráli v Bolzanu a Bernu. Samozřejmě jsme ale měli také zranění z Ligy mistrů, a to je černá skvrna. Brandon Davidson je dosud zraněný, Filip Král se teprve vrací po zranění. No a pak jsou tu cenné zkušenosti pro mladé. A víc bych to nechtěl rozvádět.

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Kdyby to bylo na vás, souhlasíte s názorem vedení, že byste už Ligu mistrů hrát nechtěli?
To, co napsal majitel klubu Libor Zábranský já jednoznačně podepíšu.

Z hlediska nasazení starších a zkušenějších do dnešního utkání. Bylo to po konzultaci s nimi, nebo jste k nim sahali na potřebný počet?
Máme odevzdanou soupisku pro Ligu mistrů a když jsme si proškrtali hráče, co nemohou zasáhnout do hry, pak máte kluky z první ligy, které si musíte odkomunikovat s první ligou, protože hráli včera a budou hrát zítra. Pak máte mladé kluky, kteří ale nemohou. Michal Hartl je například nemocný a taktéž nemohl. No a když to dáte do kuby, tak jsme zjistili, že nám dva hráči chybí. David Moravec onemocněl dnes v noci, takže jsme si sedli a nějak rozložili síly. Chtěli jsme hrát na čtyři útoky, sedm beků, takže jsme je u kafe ráno doplnili.

Takže jste to s nimi neřešili?
Měli mít trochu jiný režim, například Tomáš Zohorna nebo Šimon Stránský, ale měli jsme ráno sraz všichni, jedna parta tréninková, druhá zápasová a když jsme zjistili, že nám dva chybí, tak nebyl problém, protože kluci jsou profíci a přistoupili k tomu parádně.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

