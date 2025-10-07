Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

ONLINE: Hradec čelí v Lize mistrů mistrovi z Finska, Sparta vyzve obhájce trofeje

Autor: ,
Sledujeme online   17:50
Hokejisté Sparty a Hradce Králové hájí v Lize mistrů postupové pozice do play off. Východočeši čelí doma od 18 hodin finskému mistrovi KalPě Kuopio, Pražané se představují od 19.45 v Curychu proti obhájci trofeje. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Sparťané se radují z gólu do sítě Frölundy. | foto: ČTK

Hradec již zřejmě zažehnal krizi ze začátku extraligové sezony, v domácí soutěži vyhrál čtyři z pěti zápasů. V Lize mistrů po úvodních dvou domácích porážkách dvakrát uspěl na kluzištích soupeřů a patří mu patnáctá příčka.

Hokejová Liga mistrů ONLINE

V souboji o první vítězství na vlastním ledě čelí Mountfield Kuopiu, které je v tabulce soutěže druhé a už má zajištěný postup do play off. Dres KalPy aktuálně obléká český obránce Lukáš Kaňák.

„Ze sportovního hlediska se těším hodně. Přijíždí finský mistr, který má skvělý tým. Na druhou stranu ale extraliga letí v šíleném tempu, takže času na regeneraci není moc a je to zase další zápas na krev, hodně náročný,“ hlásí trenér Tomáš Martinec.

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Sparta zatím v Lize mistrů vyhrála tři ze čtyř zápasů a je šestá. Do herní pohody má však momentálně daleko. V extralize prohrála čtyřikrát za sebou a dvakrát vyšla střelecky naprázdno.

„Teď bychom potřebovali, aby si mužstvo trošku odpočinulo. Možná ani ne tak fyzicky, jako psychicky. Navíc nás trošku doběhla zranění a na soupisku už nemůžeme doplnit moc jmen,“ říká k aktuálním problémům asistent trenéra Antonín Stavjaňa.

Pražané nyní hrají v Curychu, který v minulé sezoně mezinárodní soutěž ovládl a aktuálně je desátý. Brankářskou oporou klubu je Šimon Hrubec.

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2025 18:00
zápas probíhá
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : KalPa Kuopio KalPa Kuopio 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
13:39 Maenpaa (Klemetti)
Sestavy:
Novotný (Škorvánek) — Melancon, Vukojevic, McCormack, Kivistö, Pilař, Dlapa, Šenkeřík — Nenonen, Tamáši, Perret — Radil, Klíma, Pavlík — Pour, Bunnaman, Batna — Šimek, Gašo, Hašek.
Sestavy:
Rovio (Kerkola) — Westerlund, Mononen, Kaňák, Karlsson, Hintikka, Rasanen — Klemetti, Curry, Maenpaa — Kapanen, Korhonen, Pakarinen — Kononen, Okanen, Korkiakoski — Miilunpohja, Saarelainen, Timofejev.

Rozhodčí: Květoň, Pražák — Hynek, Šimánek

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2025 19:45
ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hrubec (Zumbühl) – Weber (A), Kukan, Lehtonen, Marti, Trutmann, Geering (C), Henry, Schwendeler – Åberg, Malgin (A), Balcers – Frödén, Bader, Hollenstein – Rohrer, Sigrist, Riedi – Baltisberger, Baechler, Gruber.
Sestavy:
Kořenář (Volevecký) – Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Němeček, Pavlák, Tomov – Chlapík (C), Horák (A), Řepík (A) – D. Vitouch, Špaček, Kousal – Novák, Shore, Dzierkals – Pospíšil, M. Vitouch, Bláha.

Rozhodčí: Cedric Borga (SUI), Oskar Øvstedal (NOR). Čároví: Dominik Altmann (SUI), Baptiste Humair (SUI)

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2025 19:00
Brynäs IF Brynäs IF : Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Holm, Harnebring – Henriksson, Jonsson

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2025 17:30
zápas probíhá
Lukko Rauma Lukko Rauma : EV Zug EV Zug 0:0 (0:0, -:-, -:-)
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Stenqvist, Peters, Gélinas (C),(TS), Välilä, Viitasalo, Olsson, Korkka – Beaucage, Ruohomaa (A), Hämäläinen – Ponthus Westerholm, Morand, Jandric – Krannila, Intonen, Saarela – Ikonen (A), Pathrik Westerholm, Haapanen
Sestavy:
Genoni (Wolf) – Graham, Sklenička, Balestra, Geisser, Stadler, Guerra, Moret – Künzle, Kovář (C), Kubalík (TS) – Lindemann, Senteler (A), Herzog – Martschini (A), Wingerli, Petrovič – Wey, Leuenberger, Eggenberger

Rozhodčí: Vikman (FIN), Wuorenheimo (FIN) – Niittylä (FIN), Pekkala (FIN)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2025 19:30
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2025 19:30
Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins : Lulea Hockey Lulea Hockey 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hungrecker (Gudlevskis, Strasen) – Byström, Eminger, Abt, Bruggisser, Rausch, Hirose, Bettahar, Jensen – Urbas, Jeglič, Verlič – Mauermann, Miele, Görtz – Roßmy, Friesen, Krämmer – Kinder, Weise, Büsing
Sestavy:
Lassinantti (Sörqvist) – Engsund, Själin, Sellgren, Kotkansalo, Hirsch, Håkansson – Levtchi, Andreasson, Ihs-Wozniak – Bromé, Koivistoinen, Emanuelsson – Hedqvist, Eriksson, Thomasson – Juustovaara Karlsson, Liedes, Granberg.

Rozhodčí: Schrader, Debuche – Jürgens, Giesen

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Mountfield Hradec Králové vs. KalPa Kuopio //www.idnes.cz/sport
7.10. 18:00
  • 1.64
  • 4.59
  • 4.01
Brynäs IF vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:00
  • 1.30
  • 5.87
  • 7.21
Fischtown Pinguins vs. Lulea Hockey //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 2.57
  • 4.21
  • 2.22
Eisbären Berlín vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 3.60
  • 4.60
  • 1.72
ZSC Lions Curych vs. HC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:45
  • 1.86
  • 4.56
  • 3.13
HC Kometa Brno vs. Ilves Tampere //www.idnes.cz/sport
8.10. 18:00
  • 1.77
  • 4.33
  • 3.56
Odense Bulldogs vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:00
  • 4.58
  • 4.95
  • 1.52
SC Bern vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:45
  • 1.15
  • 8.44
  • 11.50
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
2. KalPa KuopioKuopio 4 3 1 0 0 16:6 11
3. Frölunda HCFrölunda 4 3 0 0 1 13:7 9
4. Brynäs IFBrynäs 4 3 0 0 1 12:6 9
5. EV ZugZug 4 2 1 0 1 17:13 8
6. HC Sparta PrahaSparta 4 2 1 0 1 12:8 8
7. Lulea HockeyLulea 4 2 0 2 0 10:9 8
8. Lukko RaumaRauma 4 2 0 1 1 15:10 7
9. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
10. ZSC Lions CurychCurych 4 2 0 1 1 10:7 7
11. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
12. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
13. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
14. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
15. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 4 1 1 1 1 10:11 6
16. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
17. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
18. Fischtown PinguinsBremerhaven 4 0 2 0 2 13:15 4
19. Eisbären BerlínBerlín 4 1 0 1 2 11:14 4
20. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
21. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 0 3 5:14 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

ONLINE: Hradec čelí v Lize mistrů mistrovi z Finska, Sparta vyzve obhájce trofeje

Sledujeme online

Hokejisté Sparty a Hradce Králové hájí v Lize mistrů postupové pozice do play off. Východočeši čelí doma od 18 hodin finskému mistrovi KalPě Kuopio, Pražané se představují od 19.45 v Curychu proti...

7. října 2025  17:50

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Klidně mohl od Edmonton Oilers za prodloužení smlouvy od příští sezony žádat skoro 153 milionů dolarů, čili 3,2 miliardy korun. Místo toho se jim Connor McDavid upsal za „pouhých“ 25 milionů dolarů,...

7. října 2025  15:48

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

Čekání je u konce, třemi zápasy začíná v noci z úterý na středu nový ročník NHL. Redakce iDNES.cz vám ke startu zámořské hokejové sezony přináší sedm vybraných příběhů s českou stopou, které se...

7. října 2025  15:01

První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Premium

V cizích krajích postrádal náležitě vychlazené plzeňské pivo. Mámě musel důvody své emigrace do Kanady vysvětlovat v dopisech. V noci ho děsily sny, v nichž úpěl v komunistickém vězení. S jakou...

7. října 2025

Zase nic. Blümela nikdo nezachránil, jde na farmu. Byl málo nebezpečný, vysvětlil kouč

Doufal, že k tomu tentokrát nedojde. Že si po neúspěšné snaze v Dallasu konečně vybojuje místo v NHL, pro další misi si vybral Boston. Jenže ten dal nakonec prostor jiným. Hokejový útočník Matěj...

7. října 2025  10:40

Musíme to lepit. Sedláka mrzí zranění, v Pardubicích má nového spoluhráče

Střela brněnského obránce Jana Ščotky mu minulý týden nepříjemně rozlomila nehet a poranila prst u ruky. V pardubickém Dynamu se pak báli, jak dlouho jim zase bude kapitán chybět. Nakonec to tak...

7. října 2025  10:24

Finský mistr z Kuopia v Hradci. Další zápas na krev, tuší kouč

Možná by si vzhledem k náročnému programu, který táhnou už několikátý týden, od zápasů raději trochu odpočinuli. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si na to ale budou muset ještě pár dnů počkat. Poté,...

7. října 2025  9:04

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Pět set zápasů v lize? Už asi stárnu, ale pořád jsem hezký kluk, směje se Nedomlel

V hokejové extralize odehrál pět set zápasů. To už je pěkná porce. Na tuto metu v nedělním utkání s Litvínovem (3:1) dosáhl třinecký obránce Richard Nedomlel. „Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec...

7. října 2025  5:55

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Premium

V Curychu strávil čtyři měsíce. Kdyby však Jakub Kovář mohl, zůstal by snad dodnes. „Bylo to nádherné období, zpětně asi nejlepší část mé kariéry,“ vzpomíná s nostalgií. Navzdory krátkému angažmá,...

7. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v...

6. října 2025  19:24

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.