ONLINE: Hradec čelí v Lize mistrů mistrovi z Finska, Sparta vyzve obhájce trofeje

Hradec již zřejmě zažehnal krizi ze začátku extraligové sezony, v domácí soutěži vyhrál čtyři z pěti zápasů. V Lize mistrů po úvodních dvou domácích porážkách dvakrát uspěl na kluzištích soupeřů a patří mu patnáctá příčka.
Hokejová Liga mistrů ONLINE
V souboji o první vítězství na vlastním ledě čelí Mountfield Kuopiu, které je v tabulce soutěže druhé a už má zajištěný postup do play off. Dres KalPy aktuálně obléká český obránce Lukáš Kaňák.
„Ze sportovního hlediska se těším hodně. Přijíždí finský mistr, který má skvělý tým. Na druhou stranu ale extraliga letí v šíleném tempu, takže času na regeneraci není moc a je to zase další zápas na krev, hodně náročný,“ hlásí trenér Tomáš Martinec.
Sparta zatím v Lize mistrů vyhrála tři ze čtyř zápasů a je šestá. Do herní pohody má však momentálně daleko. V extralize prohrála čtyřikrát za sebou a dvakrát vyšla střelecky naprázdno.
„Teď bychom potřebovali, aby si mužstvo trošku odpočinulo. Možná ani ne tak fyzicky, jako psychicky. Navíc nás trošku doběhla zranění a na soupisku už nemůžeme doplnit moc jmen,“ říká k aktuálním problémům asistent trenéra Antonín Stavjaňa.
Pražané nyní hrají v Curychu, který v minulé sezoně mezinárodní soutěž ovládl a aktuálně je desátý. Brankářskou oporou klubu je Šimon Hrubec.
13:39 Maenpaa (Klemetti)
Novotný (Škorvánek) — Melancon, Vukojevic, McCormack, Kivistö, Pilař, Dlapa, Šenkeřík — Nenonen, Tamáši, Perret — Radil, Klíma, Pavlík — Pour, Bunnaman, Batna — Šimek, Gašo, Hašek.
Rovio (Kerkola) — Westerlund, Mononen, Kaňák, Karlsson, Hintikka, Rasanen — Klemetti, Curry, Maenpaa — Kapanen, Korhonen, Pakarinen — Kononen, Okanen, Korkiakoski — Miilunpohja, Saarelainen, Timofejev.
Rozhodčí: Květoň, Pražák — Hynek, ŠimánekPřejít na online reportáž
Hrubec (Zumbühl) – Weber (A), Kukan, Lehtonen, Marti, Trutmann, Geering (C), Henry, Schwendeler – Åberg, Malgin (A), Balcers – Frödén, Bader, Hollenstein – Rohrer, Sigrist, Riedi – Baltisberger, Baechler, Gruber.
Kořenář (Volevecký) – Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Němeček, Pavlák, Tomov – Chlapík (C), Horák (A), Řepík (A) – D. Vitouch, Špaček, Kousal – Novák, Shore, Dzierkals – Pospíšil, M. Vitouch, Bláha.
Rozhodčí: Cedric Borga (SUI), Oskar Øvstedal (NOR). Čároví: Dominik Altmann (SUI), Baptiste Humair (SUI)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Holm, Harnebring – Henriksson, Jonsson
Raanta (Salonen) – Stenqvist, Peters, Gélinas (C),(TS), Välilä, Viitasalo, Olsson, Korkka – Beaucage, Ruohomaa (A), Hämäläinen – Ponthus Westerholm, Morand, Jandric – Krannila, Intonen, Saarela – Ikonen (A), Pathrik Westerholm, Haapanen
Genoni (Wolf) – Graham, Sklenička, Balestra, Geisser, Stadler, Guerra, Moret – Künzle, Kovář (C), Kubalík (TS) – Lindemann, Senteler (A), Herzog – Martschini (A), Wingerli, Petrovič – Wey, Leuenberger, Eggenberger
Rozhodčí: Vikman (FIN), Wuorenheimo (FIN) – Niittylä (FIN), Pekkala (FIN)
Hungrecker (Gudlevskis, Strasen) – Byström, Eminger, Abt, Bruggisser, Rausch, Hirose, Bettahar, Jensen – Urbas, Jeglič, Verlič – Mauermann, Miele, Görtz – Roßmy, Friesen, Krämmer – Kinder, Weise, Büsing
Lassinantti (Sörqvist) – Engsund, Själin, Sellgren, Kotkansalo, Hirsch, Håkansson – Levtchi, Andreasson, Ihs-Wozniak – Bromé, Koivistoinen, Emanuelsson – Hedqvist, Eriksson, Thomasson – Juustovaara Karlsson, Liedes, Granberg.
Rozhodčí: Schrader, Debuche – Jürgens, Giesen