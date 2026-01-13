Premium

Kovář skóroval v semifinále Ligy mistrů, porážku Zugu ale neodvrátil

  22:35
Hokejisté Zugu s kvartetem Čechů podlehli v úvodním semifinále Ligy mistrů doma Lulee 2:3. Nezabránil tomu ani gólem centr Jan Kovář. Ve švédském souboji podlehlo Brynäs před vlastním publikem Frölundě 0:2. Odvety se hrají v Lulee a Göteborgu za týden, finále je na programu v úterý 3. března.

Jan Kovář ze Zugu v souboji s Isakem Hedqvistem z týmu Lulea. | foto: Profimedia.cz

Lulea se v Zugu, v jehož sestavě nechyběli bek David Sklenička a útočníci Kovář, Dominik Kubalík a Daniel Voženílek, ujala vedení v 19. minutě díky brance Heikkiho Liedese.

V polovině utkání sice odpověděl v přesilovce Kovář, ale v čase 32:12 vrátil švédskému celku náskok ve vlastním oslabení Isac Hedqvist. Ve 36. minutě zvýšil náskok Ben Tardif. V čase 47:08 v početní výhodě upravil výsledek po asistencích Skleničky a Kubalíka Slovák Tomáš Tatar.

Brynäs s českým obráncem Michalem Kempným gólmana Larse Johanssona nepřekonalo. V čase 10:09 dostal Frölundu do vedení Ivar Stenberg, jedna z opor švédské dvacítky, která minulý týden získala zlato na mistrovství světa v St. Paulu po finálové výhře na českou reprezentací. V 50. minutě zajistil v přesilové hře hostům dvoubrankový náskok do odvety Max Friberg.

Semifinále hokejové Ligy mistrů

úvodní utkání

Brynäs IF - Frölunda HC 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 11. Stenberg, 50. Friberg

EV Zug - Lulea HF 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky: 31. Jan Kovář, 48. Tatar (D. Kubalík, D. Sklenička) - 19. Liedes, 33. I. Hedqvist, 36. Tardif

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

13. ledna 2026  22:35

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Skvělý Benák, Jiříček dál oslňuje. Jak se daří stříbrným juniorům po mistrovství?

Česká střídačka slaví vstřelený gól, útočníci Vojtěch Čihař (vepředu) a Adam...

Z očí českých fanoušků po stříbrném mistrovství světa trochu ustoupili, zato před zraky těch zámořských září dál. Junioři ani po šampionátu nezahálí, v kanadských klubech ukazují svoji sílu. Komu se...

13. ledna 2026  15:20

Dynamo si podrželo Sobotku, zkušený útočník podepsal smlouvu na další sezonu

Vladimír Sobotka na jednom z prvních tréninků v pardubickém dresu. (29....

Hokejový útočník Vladimír Sobotka bude i nadále hrát za extraligové Pardubice. Osmatřicetiletý hráč s Dynamem prodloužil smlouvu o rok, východočeský klub o tom informoval na svém webu.

13. ledna 2026  15:20

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

No konečně! Palát utnul trápení, po dvou gólech slyšel: Tvůj výkon byl neuvěřitelný

Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.

Sláva! Tak nějak by se daly do jednoho slova sesumírovat grimasy Ondřeje Paláta po vstřeleném gólu na ledě Minnesoty. Ulevilo se mu, zakřičel si. Měl pořádnou radost. Ještě aby ne, vždyť na přesný...

13. ledna 2026  11:07

Kladenský buldok Marcel Marcel: Před bránou leží dolary, to je moje kancelář

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Kladno slaví...

První extraligový gól mi sebrali? Dám si jiný! Marcel Marcel, juniorský vicemistr světa se stejným jménem a příjmením, aby nemusel vysvětlovat, co je jméno a co příjmení, se konečně vepsal do...

13. ledna 2026  9:43

Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...

13. ledna 2026  9:16

Palát řídil dvěma góly výhru New Jersey, Nečasovy dva body Coloradu nestačily

Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.

Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024. Gól a přihrávka Martina...

13. ledna 2026  7:48

Odvolaného Evasona v Columbusu nahradí Bowness, vrací se z hokejového důchodu

Rick Bowness, hlavní trenér Dallas Stars, a jeho svěřenci Tyler Seguin (91),...

Prvním odvolaným koučem v sezoně NHL se stal Dean Evason. U hokejistů Columbusu jej nahradil Rick Bowness, který obnovil trenérskou kariéru. Blue Jackets aktuálně uzavírají tabulku Východní...

12. ledna 2026  23:14

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights byl vyhlášen nejlepším hokejistou uplynulého týdne v NHL. Další český útočník David Pastrňák z Bostonu obsadil v tradiční anketě třetí místo. Mezi oba členy...

12. ledna 2026  19:52

