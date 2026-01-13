Lulea se v Zugu, v jehož sestavě nechyběli bek David Sklenička a útočníci Kovář, Dominik Kubalík a Daniel Voženílek, ujala vedení v 19. minutě díky brance Heikkiho Liedese.
V polovině utkání sice odpověděl v přesilovce Kovář, ale v čase 32:12 vrátil švédskému celku náskok ve vlastním oslabení Isac Hedqvist. Ve 36. minutě zvýšil náskok Ben Tardif. V čase 47:08 v početní výhodě upravil výsledek po asistencích Skleničky a Kubalíka Slovák Tomáš Tatar.
Brynäs s českým obráncem Michalem Kempným gólmana Larse Johanssona nepřekonalo. V čase 10:09 dostal Frölundu do vedení Ivar Stenberg, jedna z opor švédské dvacítky, která minulý týden získala zlato na mistrovství světa v St. Paulu po finálové výhře na českou reprezentací. V 50. minutě zajistil v přesilové hře hostům dvoubrankový náskok do odvety Max Friberg.
Semifinále hokejové Ligy mistrů
úvodní utkání
Brynäs IF - Frölunda HC 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
EV Zug - Lulea HF 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)