Všechno jde podle plánu, akorát, že vůbec. Jak fanoušci Pardubic jeli do Berlína

Zaplnit svůj vlastní vlakový speciál fanoušci hokejových Pardubic umějí. Ukázali to třeba letos v lednu, když po dlouhých letech vypravili Dynamo Express na duel s pražskou Spartou, byť všechno proběhlo hlavně díky velké součinnosti přímo s klubem. Podobná myšlenka se však v hlavách šéfů pardubického fanklubu Dynamo Fans zrodila i po květnovém losu hokejové Ligy mistrů, když bylo jasné, že Pardubice v půlce září narazí na německý Eisbären na jeho ledě. Redaktor iDNES.cz byl u toho.

„Vlakem do Berlína!“, spustila se hned klasická facebooková kampaň, která je běžná při jakémkoli výjezdu. Všechno běželo hladce, lidi se hlásili a ladily se detaily celé akce. Sehnala se cestovní agentura, která přislíbila vlakovou soupravu jen pro pardubické fanoušky. Pohodlná víceméně přímá cesta vlakem z Pardubic do Berlína jim měla zabrat jen pár hodin a nabídnout tak i dostatek času na prohlídku města před samotným večerním zápasem.

Skupina fanoušků Dynama z autobusu číslo jedna. (13. září 2024)

Jenže pak začaly věci drhnout. Nejdřív se dlouho čekalo na konkrétní časy. Ty se nakonec oproti původním plánům vyrazit brzy ráno výrazně posunuly, ale to vlastně ještě nic nebylo. Doslova den před utkáním přišla od agentury nepříjemná zpráva. Vlakem se nejede.

„Bohužel z důvodu nehody vlakové soupravy na území jiného státu ze dne 11.9.2024 a nemožnosti opravit vzniklé závady do 13.9.2024 (proražené hlavní potrubí, utržené kohouty a vysklená okna) není možné využít naši soupravu. Ani jiní dopravci bohužel nemají volné kapacity,“ napsal organizátorům jednatel cestovní agentury.

„Já měl tepovku snad 180, když jsem se to dozvěděl,“ líčil šéf výjezdu Michal Roseberger. „Nehoda se měla stát na Slovensku, kdo mi ji dokáže najít, ten má u mě pivo,“ dodal nevěřícně. Co s tím? Agentura navrhla přepravu dvěma autobusy, nezbylo, než ji akceptovat. „Musel jsem narychlo obvolat všechny přihlášené lidi, řešil jsem to při práci, fakt náročné,“ říkal Rosenberger.

Povedlo se. Sice nastal drobný úbytek s ohledem na snížený komfort, ale nic zásadního. Jedeme, sraz v pátek v sedm ráno na pardubickém nádraží, které se přesně v tu dobu začalo slušně zbarvovat do tradiční červenobílé.

„Chci se vám všem omluvit za komplikace, nemohli jsme s tím nic dělat,“ spustil před fanoušky do megafonu Rosenberger. Ani náhodou se mu ale neulevilo, brzy ráno totiž zjistil, že z původních dvou autobusů byl málem jenom jeden. „Prý jim jedno auto vypadlo, ale nebojte, už ho mají. A na palubě bude steward, který by byl i ve vlaku,“ říkal.

Nálada v davu se tak přece jen zvedla, rozdělil se na dvě skupiny, ty naskákaly do autobusů a jelo se. Stewardi na palubě skutečně nabízeli minimálně nápoje, zbytek se vyřešil cestou na benzinkách, a tak alespoň něco konečně sedlo, jak mělo.

Vše rázem vypadalo jako běžný výjezd na zápas, jen o něco dál. V autobuse panovala dobrá nálada, a i když se do Berlína nakonec přijelo o pár hodin později, zbyl čas i na slibovanou prohlídku města. Alexanderplatz, Braniborská brána, budova Říšského sněmu, Berlínská zeď, potom pár piv v hospůdce a večer zápas.

Ten Dynamo nezvládlo. Eisbärenu Berlin nakonec podlehlo 2:3 po nájezdech, ale na tomhle výjezdu zkrátka nevychází většina věcí, to už víme. „Bod bereme,“ hlásili pardubičtí fanoušci po utkání u stolu v hospodě hned u stadionu Wellblechpalast, kde se hrálo. Poklábosili s těmi od soupeře a vyrazili zpět k autobusům.

Že ty musely zpět do Pardubic vyjet až pozdě v noci kvůli povinné devítihodinové přestávce řidičů, kteří s sebou neměli kolegy na střídačku, a že jediný, kdo na domluvený sraz na parkovišti přišel pozdě, byl steward, už fanoušky spíše rozesmívalo. Znovu se ukázalo, že příznivci Dynama za svým týmem vyrazí kdykoli, kamkoli a za jakýchkoli podmínek. A nakonec rádi.

Po sedmihodinové cestě domů se loučí se slovy, že to vlastně bylo fajn. A brzy se uvidí znovu, už zítra ráno opět vyráží za Dynamem do Německa, konkrétně do Straubingu. Autobusem. Tentokrát plánovaně.