Hokejovému Liberci jde v Lize mistrů o postup. Rozhodne se v Davosu

„Čeká nás těžký soupeř, na kterého nastoupíme s respektem. Podíváme se na video, jak hrají, a připravíme se na ně,“ uvedl po nedělním utkání liberecký útočník Ondřej Procházka. „Opravdu hodně se těším, v Davosu jsem nikdy nebyl. Vím ale, jaká tam je hala a jaký tým s obrovskou historií proti nám stojí. Uvidíme, jaké bude hrát v horách ve velké nadmořské výšce.“
Liberečtí se do závěrečného kola dostali ve velmi zajímavé situaci. Ze 24 účastníků Ligy mistrů postupuje do osmifinále nejlepších 16 týmů společné tabulky. Bílí Tygři mají po pěti zápasech sedm bodů a před posledním kolem drželi poslední postupovou příčku. Jejich středeční soupeř byl se ziskem osmi bodů třináctý.
O zbývající čtyři volná místa se přitom uchází hned několik mužstev. Na Tygry dotírají především norský Storhamar a slovenská Nitra. Liberec má situaci ve svých rukou: vítězství v základní hrací době mu zajistí postup. V případě menšího bodového zisku už bude záležet také na dalších výsledcích.
Severočeši přitom po úvodních dvou vystoupeních na postup příliš nevypadali. Nejprve podlehli finské Tappaře Tampere 3:6, poté odjeli s porážkou 0:3 z rakouského Salcburku. V domácím prostředí ale přišel výrazný obrat. Nejprve zdolali dánský Herning 2:1 po samostatných nájezdech, následně přehráli rakouský Graz 6:2.
Dosud nejcennější vítězství si připsali minulý týden, kdy v Home Credit Areně porazili švédskou Frölundu 3:2 v prodloužení. Proti úřadujícímu vítězi a historicky nejúspěšnějšímu týmu soutěže rozhodl Filip Sandberg. Výhra nad evropským gigantem zároveň znamenala, že Tygři půjdou do posledního kola s reálnou nadějí na postup.
V Davosu je ale čeká další mimořádně kvalitní protivník. Tradiční švýcarský klub, mnohonásobný domácí šampion a pravidelný hostitel slavného Spenglerova poháru, si účast v letošní Lize mistrů zajistil vítězstvím v základní části švýcarské nejvyšší soutěže.
Také Davos má o co hrát, neboť postup do osmifinále dosud nemá jistý. V dosavadním průběhu Ligy mistrů dokázal mimo jiné rozdrtit německý Eisbären Berlín 8:2, uspěl také proti polskému Tychy a norskému Storhamaru. V posledních dvou zápasech ale prohrál na švédském ledě se Skellefteou a Rögle.
Pro Bílé Tygry je letošní účast v Lize mistrů první po sedmi letech. V minulosti už v soutěži dokázali dojít až do semifinále, nyní mají příležitost přidat další účast ve vyřazovacích bojích.