Žraloci z Kolína rozhodli o svém postupu do čtvrtfinále už v první třetině, ve které přehráli Liberec 3:1. V tu chvíli vedli celkově o čtyři branky a Bílí Tygři tuhle ztrátu nedokázali úplně smazat, ač na to měli šancí dost.
„Doplatili jsme na neproměňování šancí, které nás trápí celou sezonu. Soupeř v tom byl lepší a zkušenější. A to mu pomohlo k postupu,“ mrzelo Vlacha.
|
Plzeň se loučí s Ligou mistrů, s Davosem padla v prodloužení. Prohrál i Liberec
Zápas se hrál před necelými čtyřmi tisícovkami diváků, měl však bouřlivou kulisu. K ní hodně přispěla velká výprava fanoušků z Německa, která svůj tým neúnavně povzbuzovala.
Liberečtí vlétli do utkání ve velkém stylu. V úvodních minutách přitlačili jeden z nejlepších týmů základní části Ligy mistrů před jeho branku a vytěžili z toho vedoucí gól. V čase 1:21 propálil Juvonena v brance hostů hned po vhazování právě Vlach.
Jenže pak přišlo vyloučení Petrovského a soupeř udeřil. První gól sice ještě rozhodčí po trenérské výzvě odvolali, vzápětí se ale Kolín trefil znovu. „Místo aby nás úspěšná trenérská výzva nakopla, tak jsme hned inkasovali. Tenhle moment soupeře vrátil do zápasu,“ konstatoval Vlach.
Osminásobní mistři Německa dokázali využít sebemenších chybiček Bílých Tygrů a ještě do první přestávky jim zasadili další dvě rány.
V prostřední části se Libereckým podařilo díky Lencovi snížit, pak přežít dvojnásobnou přesilovku soupeře a v samotném závěru vyrovnat gólem Najmana, jenž oslavil pátou branku v pátém utkání v řadě.
Ve třetí části však Kolín dal čtvrtý gól a domácí už odpověď nenašli, byť měli velké šance. „V Kolíně i doma jsme se silným soupeřem vedli, ale bohužel jsme z toho nedokázali vytěžit víc,“ mrzelo trenéra Jiřího Kudrnu.
„V první třetině jsme dostali dva laciné góly. Nejvíc mě ale mrzí čtvrtý gól, pak už to bylo extrémně těžké. I když jsme měli šance, bohužel jsme je nevyužili a soupeř dovedl zápas k výhře,“ doplnil kouč.
Po vyřazení z Ligy mistrů naskočí Bílí Tygři znovu do extraligového kolotoče. V pátek hrají v Olomouci, v neděli je doma čeká derby s Mladou Boleslaví.