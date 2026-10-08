Liberečtí hokejisté jdou nahoru. Kluci si začínají věřit, těší kouče Kudrnu

„Jde o špičkový evropský klub. Jsem nesmírně hrdý na náš výkon. Je to pro nás velké a důležité vítězství,“ pochvaloval si liberecký trenér Jiří Kudrna. „Byl to krásný zápas a já jsem rád, že jsme ho zvládli.“
Ještě větší radost než samotný výsledek mu ale dělá způsob, jakým se jeho mužstvo v posledních zápasech prezentuje. „Řekl bych, že jsme předvedli výbornou hru. Tým měl od prvních minut úžasnou energii a pohyb, což byl základ úspěchu. Byli jsme dobří v obraně, ale také jsme předváděli krásné kombinační akce a vytvářeli si šance,“ dodal Kudrna.
Pro Tygry je to po nepovedeném začátku sezony povzbudivá zpráva. V extralize střídali dobré momenty se slabšími a po úvodních kolech se drželi ve spodní polovině tabulky. Po posledních dvou výhrách mají z osmi utkání 11 bodů a patří jim osmé místo.
„Měli jsme v extralize těžký start, výkony byly jako na houpačce. Pak jsme ale vyhráli dva zápasy v řadě a teď přišlo vítězství v Lize mistrů. Věřím, že nás to zase posune na vyšší úroveň a přeneseme si to i do extraligy,“ doufá švédský útočník Filip Sandberg, pro kterého jsou zápasy se soupeři z jeho rodné země vždy speciální.
Právě on rozhodl duel s Frölundou v prodloužení. Při signalizované výhodě vystřelil na branku a pomohl mu šťastný odraz od brusle či hokejky.
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Předtím se poprvé v této sezoně trefil i obránce Tomáš Galvas, jenž také přispěl asistencí k vítězné trefě Bílých Tygrů.
„Byl jsem rád, že jsem za Tygry dal svůj první gól v sezoně. Těší mě, že to tam konečně padlo a že jsem tím pomohl týmu,“ řekl dvacetiletý talent, který začal letošní sezonu na herním kempu Pittsburgh Penguins. „Trenéři nám říkali, že se musíme hlavně tlačit do brány a zlepšit se v obranné hře. Ta nám moc nešla. Nakonec jsme vítězný gól dali, takže rady se určitě vyplatily. Jsme šťastní, jsou to pro nás dva důležité body do tabulky Ligy mistrů.“
Ani při cenném vítězství nad švédským hokejovým gigantem přitom nebylo všechno bez chyb. Galvas upozornil především na přesilovky, které zatím Liberci příliš nevycházejí. „Ty nám bohužel pořád nejdou. Musíme na nich pracovat a doufat, že se to zlomí. Potřebujeme dávat góly.“
Výhra nad favorizovanou Frölundou výrazně vylepšila vyhlídky libereckých hokejistů v Lize mistrů. Po pěti odehraných zápasech mají Severočeši celkem sedm bodů a po úterní části pátého kola jim patřilo 13. místo. Do osmifinále projde 16 z 24 účastníků. O postup budou Tygři bojovat až do posledního kola.
V něm se ve středu 14. října představí na ledě Davosu, který je se ziskem osmi bodů v tabulce těsně před nimi. Bodový zisk ve Švýcarsku by tak měl pro Liberec obrovskou cenu.
Ještě předtím ale čekají Kudrnův tým další dvě důležité prověrky v tuzemské extralize. V pátek přivítá ve své aréně Karlovy Vary, v neděli se představí na ledě Českých Budějovic. Právě následující dny mohou ukázat, zda třízápasová vítězná série znamená skutečný obrat.
„Už delší dobu je vidět vzestupná tendence naší hry, sedá si to a já věřím, že takhle budeme pokračovat. Kluci si začínají věřit a je to vidět,“ uzavřel trenér Kudrna.