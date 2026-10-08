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Liberečtí hokejisté jdou nahoru. Kluci si začínají věřit, těší kouče Kudrnu

Michael Havlen
  10:54
Hokejový trenér Liberce Jiří Kudrna na střídačce v zápase s Frölundou.

Hokejový trenér Liberce Jiří Kudrna na střídačce v zápase s Frölundou. | foto: ČTK

Hokejisté Tomáš Galvas a Jakub Rychlovský se radují ze vstřeleného gólu proti...
Domácí útočník Filip Jansa (vpravo) v souboji s obránci švédské Frölundy.
Švédský obránce Henrik Tommernes (Frölunda) se raduje ze srovnávací branky v...
Oslava libereckých hokejistů z druhé branky v zápase Ligy mistrů se švédskou...
25 fotografií
Tři zápasy, tři vítězství. A pokaždé v trochu jiných kulisách. Nejprve Bílí Tygři doma v extralize porazili Olomouc 2:0, potom uspěli 5:3 v Mladé Boleslavi a v úterý večer přidali dosud nejcennější skalp. V Lize mistrů zdolali 3:2 po prodloužení Frölundu, pětinásobného vítěze této mezinárodní soutěže i švédské ligy.

„Jde o špičkový evropský klub. Jsem nesmírně hrdý na náš výkon. Je to pro nás velké a důležité vítězství,“ pochvaloval si liberecký trenér Jiří Kudrna. „Byl to krásný zápas a já jsem rád, že jsme ho zvládli.“

Ještě větší radost než samotný výsledek mu ale dělá způsob, jakým se jeho mužstvo v posledních zápasech prezentuje. „Řekl bych, že jsme předvedli výbornou hru. Tým měl od prvních minut úžasnou energii a pohyb, což byl základ úspěchu. Byli jsme dobří v obraně, ale také jsme předváděli krásné kombinační akce a vytvářeli si šance,“ dodal Kudrna.

Pro Tygry je to po nepovedeném začátku sezony povzbudivá zpráva. V extralize střídali dobré momenty se slabšími a po úvodních kolech se drželi ve spodní polovině tabulky. Po posledních dvou výhrách mají z osmi utkání 11 bodů a patří jim osmé místo.

„Měli jsme v extralize těžký start, výkony byly jako na houpačce. Pak jsme ale vyhráli dva zápasy v řadě a teď přišlo vítězství v Lize mistrů. Věřím, že nás to zase posune na vyšší úroveň a přeneseme si to i do extraligy,“ doufá švédský útočník Filip Sandberg, pro kterého jsou zápasy se soupeři z jeho rodné země vždy speciální.

Právě on rozhodl duel s Frölundou v prodloužení. Při signalizované výhodě vystřelil na branku a pomohl mu šťastný odraz od brusle či hokejky.

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Předtím se poprvé v této sezoně trefil i obránce Tomáš Galvas, jenž také přispěl asistencí k vítězné trefě Bílých Tygrů.

„Byl jsem rád, že jsem za Tygry dal svůj první gól v sezoně. Těší mě, že to tam konečně padlo a že jsem tím pomohl týmu,“ řekl dvacetiletý talent, který začal letošní sezonu na herním kempu Pittsburgh Penguins. „Trenéři nám říkali, že se musíme hlavně tlačit do brány a zlepšit se v obranné hře. Ta nám moc nešla. Nakonec jsme vítězný gól dali, takže rady se určitě vyplatily. Jsme šťastní, jsou to pro nás dva důležité body do tabulky Ligy mistrů.“

Ani při cenném vítězství nad švédským hokejovým gigantem přitom nebylo všechno bez chyb. Galvas upozornil především na přesilovky, které zatím Liberci příliš nevycházejí. „Ty nám bohužel pořád nejdou. Musíme na nich pracovat a doufat, že se to zlomí. Potřebujeme dávat góly.“

Výhra nad favorizovanou Frölundou výrazně vylepšila vyhlídky libereckých hokejistů v Lize mistrů. Po pěti odehraných zápasech mají Severočeši celkem sedm bodů a po úterní části pátého kola jim patřilo 13. místo. Do osmifinále projde 16 z 24 účastníků. O postup budou Tygři bojovat až do posledního kola.

Hokejisté Tomáš Galvas a Jakub Rychlovský se radují ze vstřeleného gólu proti Frölundě v Lize mistrů.
Domácí útočník Filip Jansa (vpravo) v souboji s obránci švédské Frölundy.
Švédský obránce Henrik Tommernes (Frölunda) se raduje ze srovnávací branky v zápase Ligy mistrů s Libercem.
Oslava libereckých hokejistů z druhé branky v zápase Ligy mistrů se švédskou Frölundou.
Hokejový obránce Tomáš Galvas po vstřelení gólu v utkání s Frölundou v Lize mistrů.
25 fotografií

V něm se ve středu 14. října představí na ledě Davosu, který je se ziskem osmi bodů v tabulce těsně před nimi. Bodový zisk ve Švýcarsku by tak měl pro Liberec obrovskou cenu.

Ještě předtím ale čekají Kudrnův tým další dvě důležité prověrky v tuzemské extralize. V pátek přivítá ve své aréně Karlovy Vary, v neděli se představí na ledě Českých Budějovic. Právě následující dny mohou ukázat, zda třízápasová vítězná série znamená skutečný obrat.

„Už delší dobu je vidět vzestupná tendence naší hry, sedá si to a já věřím, že takhle budeme pokračovat. Kluci si začínají věřit a je to vidět,“ uzavřel trenér Kudrna.

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6. kolo

KooKoo Kouvola vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
13.10. 17:30
  • 2.30
  • 4.19
  • 2.48
HK Nitra vs. Rögle Ängelholm //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:00
  • 5.27
  • 5.01
  • 1.45
GKS Tychy vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:00
  • 7.03
  • 5.99
  • 1.30
HC Dynamo Pardubice vs. Växjö Lakers //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Skelleftea AIK vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
13.10. 19:00
  • 1.25
  • 6.47
  • 8.15
Frölunda HC vs. Boxers de Bordeaux //www.idnes.cz/sport
13.10. 19:00
  • 1.13
  • 9.01
  • 13.70
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 5 0 0 0 24:9 15
2. Kölner HaieKölner Haie 5 4 1 0 0 21:9 14
3. HC Dynamo PardubicePardubice 5 4 0 0 1 20:8 12
4. Skelleftea AIKSkelleftea 5 4 0 0 1 20:10 12
5. Adler MannheimMannheim 5 3 1 0 1 18:15 11
6. SaiPa LappeenrantaSaiPa 5 3 0 1 1 16:14 10
7. Fribourg-GottéronFribourg 5 3 0 0 2 18:12 9
8. Växjö LakersVäxjö 5 3 0 0 2 15:9 9
9. Rögle ÄngelholmRögle 5 3 0 0 2 12:7 9
10. Frölunda HCFrölunda 5 2 1 1 1 17:13 9
11. Geneve-Servette HCŽeneva 5 3 0 0 2 12:11 9
12. Eisbären BerlínBerlín 5 3 0 0 2 14:19 9
13. HC DavosDavos 5 2 1 0 2 19:15 8
14. Tappara TampereTappara 5 2 0 2 1 13:15 8
15. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 2 0 2 14:14 7
16. KooKoo KouvolaKooKoo 5 2 0 1 2 15:17 7
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 1 1 1 2 11:13 6
18. HK NitraNitra 5 1 1 0 3 10:18 5
19. Boxers de BordeauxBordeaux 5 1 0 1 3 15:24 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 5 1 0 0 4 11:20 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 0 1 0 4 8:14 2
22. GKS TychyTychy 5 0 0 1 4 7:18 1
23. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 5 0 0 1 4 6:19 1
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 5 0 0 0 5 8:21 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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