ONLINE: Boje o play off Ligy mistrů. Hradec hraje v Lausanne, Kometa zápolí s Zugem

Autor: ,
Sledujeme online   19:30
Základní část hokejové Ligy mistrů nabízí závěrečné zápasy. Z českých zástupců v nich o postup do play off zápolí brněnská Kometa v Zugu, švýcarský soupeř stojí v cestě do vyřazovacích bojů také Hradci Králové, jenž se představuje v Lausanne. Oba duely startují v 19.45 a sledovat je můžete prostřednictvím podrobných online reportáží.

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu. | foto: ČTK

Brno v boji o postupovou šestnáctku hájí čtrnáctou příčku. Jeho šance poklesly minulý týden, kdy doma prohrálo s Ilvesem Tampere 0:5.

Úřadující extraligový šampion v Lize mistrů po úvodních dvou výhrách neuspěl třikrát za sebou, venku prohrál v Grenoblu a v Bernu.

Hokejová Liga mistrů ONLINE:

Zug, za který hrají i čeští krajánci David Sklenička, Jan Kovář, Dominik Kubalík a momentálně zraněný Daniel Voženílek, zatím získal o bod více než Kometa a také nemá jistou účast ve vyřazovací části.

Stejně jako Hradec Králové, který figuruje na osmnácté pozici. Východočeši si v soutěži připsali tři porážky z pěti zápasů, naposledy doma nestačili na KalPu Kuopio. I díky vyrovnané tabulce ale šanci na postup stále drží.

Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce

Mountfield totiž čelí Lausanne, které se v Lize mistrů trápí. Zapsalo jediný triumf nad Belfastem a kvůli skóre mu patří poslední místo.

„Těšíme se, je to Liga mistrů, mezinárodní zápas. Věřím, že utkání zvládneme a vrátíme se s vítězstvím,“ hlásí hradecký útočník Jakub Pour.

Bude se radovat se spoluhráči z postupu?

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 15. 10. 2025 19:45
HC Lausanne HC Lausanne : Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hughes (Pasche) – Brännström, Fiedler, Niku, Sansonnens, Vouardox, Marti, Holdener, Haas – Rochette, Czarnik, Caggiula – Riat, Kahun, Oksanen – Fuchs, Jäger, Zehnder – Hügli, Prassl, Bougro
Sestavy:
Škorvánek (Novotný) – Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Pilař, Šenkeřík, Dlapa – Nenonen, Klíma, Perret – Radil, Miškář, Pavlík – Pour, Batna, Kohout – Šimek, Gašo, Hašek

Rozhodčí: Gerber, Ruprecht – Altmann, Urfer

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
6. kolo 15. 10. 2025 19:45
EV Zug EV Zug : HC Kometa Brno HC Kometa Brno 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wolf (Genoni) – Graham, Guerra, Sklenička, Senteler, Balestra, Geisser, Stadler – Martschini (A), Wingerli, Herzog – Künzle, Tatar, Kubalík – Petrovič, Kovář (C), Hofmann (A) – Lindemann, Wey, Eggenberger – Daron.
Sestavy:
Kavan (Hradil) – Svoboda, Ďaloga (A), Holland (C), Zubíček, Jurný, Gulaši (A) – Kos, Zbořil, Pospíšil – Hartl, Kollár, Boltvan – Ferda, Ekrt, Chludil – Moravec, Veselský.

Rozhodčí: Tscherrig, Hungerbühler – Schlegel, Francey

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
6. kolo 15. 10. 2025 17:30
zápas probíhá
KalPa Kuopio KalPa Kuopio : KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 3:1 (2:0, 0:0, -:-)
Góly:
05:09 Saarelainen (Pakarinen, Klemetti)
08:57 Könönen (Okany, Kaňák)
47:00 Kaňák (Borchardt)
Góly:
56:23 Hundertpfund (Nickl)
Sestavy:
Kerkola (Lekkas) – Lappalainen (A), Mononen, Räsänen, Karlsson, Tornberg, Kaňák, Hintikka – Borchardt, Curry, Klemetti – Pakarinen, Korhonen (C), Mäenpää (A) – Könönen, Okany, Pulkkanen – Korkiakoski, Saarelainen, Timofejev
Sestavy:
Vorauer (Sicher) – Sablattnig, Jensen Aabo (A), Nickl, Unterweger (A), Preiml, Murray, Simovic – Petersen, Herburger, From – Obersteiner, Hundertpfund (C), Schwinger – Waschnig, Van Ee, Fraser – Dobrovolny, Lam

Rozhodčí: Neva, Ruuska – Hautamäki, Mäkinen

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 15. 10. 2025 19:30
zápas probíhá
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt : Odense Bulldogs Odense Bulldogs 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
02:46 Andersen
Sestavy:
Brochu (Williams) – Ellis (C), Ruopp, Tropmann, Jandric, Preto, Spornberger – P. Krauss, Pietta (A), Agostino (A) – Barber (TS), Abbandonato, J. Krauss – Girduckis, Keating, Sheen – Kharboutli, Smallwood, Hauf.
Sestavy:
Lundström (Søgaard) – Larsen, Baastrup Andersen (C), Jakobsen, Klee (TS), Lehmann Hansen, Oxenvad, Bjerrum – Thelin (A), Popovic, Piroutek – Golovkovs, Brinkman Andersen, K. Jensen – Korsgaard (A), Fakt, M. Jensen – Rasmussen, Schleicher, Boesen.

Rozhodčí: Kilian Hinterdobler (GER), Zsombor Pálkövi (HUN). Čároví: Jonas Reinold (GER), Tom Giesen (GER)

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 15. 10. 2025 18:00
zápas probíhá
GKS Tychy GKS Tychy : Lukko Rauma Lukko Rauma 2:3 (1:2, 1:1, -:-)
Góly:
02:24 Jeziorski (Lyszczarczyk)
27:26 Knuutinen (Viitanen, Pociecha)
Góly:
07:40 Saarela (Pa., Po.)
16:16 Jandric (Morand)
29:27 Korkka (Morand)
Sestavy:
Fučík (Lewartowski) – Bryk, Viinikainen, Kakkonen, Kaskinen, Pociecha, Walli, Sobecki, Bizacki – Jeziorski (A), Komorski (C), Pas – Viitanen, Monto (A), Knuutinen – Heljanko, Kuru, Lehtonen – Goscinski, Drabik, Lyszczarczyk
Sestavy:
Salonen (Raanta) – Stenqvist, Almari (A), Gelinas (C), Valila, Viitasalo, Olsson, Hamalainen, Korkka – Westerholm Ponthus, Westerholm Pathrik, Saarela – Beaucage, Morand, Jandrič – Krannila, Intonen, Tuuva – Ikonen (A), Joki, Haapanen

Rozhodčí: Kaczmarek, Czech – Gerne, Zak

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 15. 10. 2025 20:20
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Robertson, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Stephens, Kirchebner, Rebernig – Bourke, Nissner, Schneider – Thaler, St. Denis, Coe – Raffl, Baltram, Huber – Schreier, Auer, Kraus – Böhm
Sestavy:
Stettmer (Neisse) – Müller, Panocha, Mik, Wiederer, Kretzschmar, Smith – Tiffels, Pföderl, Ronning – Kirk, Eder, Veilleux – Hördler, Vikingstadt, Bergmann – Leden, Nieleck

Rozhodčí: Huber, Ofner – Durmis, Konc

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
3. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
6. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
7. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
8. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
9. ERC IngolstadtIngolstadt 5 3 0 0 2 15:13 9
10. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
11. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
12. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
13. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
14. HC Kometa BrnoKometa Brno 5 2 0 1 2 17:19 7
15. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
16. EC Red Bull SalzburgSalzburg 5 2 0 0 3 10:10 6
17. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 2 0 0 3 13:17 6
18. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. Odense BulldogsOdense 5 1 1 0 3 13:19 5
21. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
22. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
23. GKS TychyTychy 5 1 0 0 4 8:14 3
24. HC LausanneLausanne 5 1 0 0 4 15:22 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

I kdybyste si Sachu Treilleho náhodou nepamatovali, na ledě hned upoutá pozornost. Ohromná silná postava, přísný výraz. Kapitán, s kterým se nikdo do soubojů dvakrát nežene. Ale zdání klame,...

15. října 2025  7:38

Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

Hokejisté Sparty v úterý přinesli svým fanouškům zase trochu nostalgie. „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ neslo se několikrát stařičkou halou na pražském Výstavišti, kam se...

14. října 2025  22:59

