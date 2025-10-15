ONLINE: Boje o play off Ligy mistrů. Hradec hraje v Lausanne, Kometa zápolí s Zugem

Brno v boji o postupovou šestnáctku hájí čtrnáctou příčku. Jeho šance poklesly minulý týden, kdy doma prohrálo s Ilvesem Tampere 0:5.
Úřadující extraligový šampion v Lize mistrů po úvodních dvou výhrách neuspěl třikrát za sebou, venku prohrál v Grenoblu a v Bernu.
Hokejová Liga mistrů ONLINE:
Zug, za který hrají i čeští krajánci David Sklenička, Jan Kovář, Dominik Kubalík a momentálně zraněný Daniel Voženílek, zatím získal o bod více než Kometa a také nemá jistou účast ve vyřazovací části.
Stejně jako Hradec Králové, který figuruje na osmnácté pozici. Východočeši si v soutěži připsali tři porážky z pěti zápasů, naposledy doma nestačili na KalPu Kuopio. I díky vyrovnané tabulce ale šanci na postup stále drží.
Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce
Mountfield totiž čelí Lausanne, které se v Lize mistrů trápí. Zapsalo jediný triumf nad Belfastem a kvůli skóre mu patří poslední místo.
„Těšíme se, je to Liga mistrů, mezinárodní zápas. Věřím, že utkání zvládneme a vrátíme se s vítězstvím,“ hlásí hradecký útočník Jakub Pour.
Bude se radovat se spoluhráči z postupu?
Hughes (Pasche) – Brännström, Fiedler, Niku, Sansonnens, Vouardox, Marti, Holdener, Haas – Rochette, Czarnik, Caggiula – Riat, Kahun, Oksanen – Fuchs, Jäger, Zehnder – Hügli, Prassl, Bougro
Škorvánek (Novotný) – Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Pilař, Šenkeřík, Dlapa – Nenonen, Klíma, Perret – Radil, Miškář, Pavlík – Pour, Batna, Kohout – Šimek, Gašo, Hašek
Rozhodčí: Gerber, Ruprecht – Altmann, UrferPřejít na online reportáž
Wolf (Genoni) – Graham, Guerra, Sklenička, Senteler, Balestra, Geisser, Stadler – Martschini (A), Wingerli, Herzog – Künzle, Tatar, Kubalík – Petrovič, Kovář (C), Hofmann (A) – Lindemann, Wey, Eggenberger – Daron.
Kavan (Hradil) – Svoboda, Ďaloga (A), Holland (C), Zubíček, Jurný, Gulaši (A) – Kos, Zbořil, Pospíšil – Hartl, Kollár, Boltvan – Ferda, Ekrt, Chludil – Moravec, Veselský.
Rozhodčí: Tscherrig, Hungerbühler – Schlegel, FranceyPřejít na online reportáž
05:09 Saarelainen (Pakarinen, Klemetti)
08:57 Könönen (Okany, Kaňák)
47:00 Kaňák (Borchardt)
56:23 Hundertpfund (Nickl)
Kerkola (Lekkas) – Lappalainen (A), Mononen, Räsänen, Karlsson, Tornberg, Kaňák, Hintikka – Borchardt, Curry, Klemetti – Pakarinen, Korhonen (C), Mäenpää (A) – Könönen, Okany, Pulkkanen – Korkiakoski, Saarelainen, Timofejev
Vorauer (Sicher) – Sablattnig, Jensen Aabo (A), Nickl, Unterweger (A), Preiml, Murray, Simovic – Petersen, Herburger, From – Obersteiner, Hundertpfund (C), Schwinger – Waschnig, Van Ee, Fraser – Dobrovolny, Lam
Rozhodčí: Neva, Ruuska – Hautamäki, Mäkinen
02:46 Andersen
Brochu (Williams) – Ellis (C), Ruopp, Tropmann, Jandric, Preto, Spornberger – P. Krauss, Pietta (A), Agostino (A) – Barber (TS), Abbandonato, J. Krauss – Girduckis, Keating, Sheen – Kharboutli, Smallwood, Hauf.
Lundström (Søgaard) – Larsen, Baastrup Andersen (C), Jakobsen, Klee (TS), Lehmann Hansen, Oxenvad, Bjerrum – Thelin (A), Popovic, Piroutek – Golovkovs, Brinkman Andersen, K. Jensen – Korsgaard (A), Fakt, M. Jensen – Rasmussen, Schleicher, Boesen.
Rozhodčí: Kilian Hinterdobler (GER), Zsombor Pálkövi (HUN). Čároví: Jonas Reinold (GER), Tom Giesen (GER)
02:24 Jeziorski (Lyszczarczyk)
27:26 Knuutinen (Viitanen, Pociecha)
07:40 Saarela (Pa., Po.)
16:16 Jandric (Morand)
29:27 Korkka (Morand)
Fučík (Lewartowski) – Bryk, Viinikainen, Kakkonen, Kaskinen, Pociecha, Walli, Sobecki, Bizacki – Jeziorski (A), Komorski (C), Pas – Viitanen, Monto (A), Knuutinen – Heljanko, Kuru, Lehtonen – Goscinski, Drabik, Lyszczarczyk
Salonen (Raanta) – Stenqvist, Almari (A), Gelinas (C), Valila, Viitasalo, Olsson, Hamalainen, Korkka – Westerholm Ponthus, Westerholm Pathrik, Saarela – Beaucage, Morand, Jandrič – Krannila, Intonen, Tuuva – Ikonen (A), Joki, Haapanen
Rozhodčí: Kaczmarek, Czech – Gerne, Zak
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Robertson, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Stephens, Kirchebner, Rebernig – Bourke, Nissner, Schneider – Thaler, St. Denis, Coe – Raffl, Baltram, Huber – Schreier, Auer, Kraus – Böhm
Stettmer (Neisse) – Müller, Panocha, Mik, Wiederer, Kretzschmar, Smith – Tiffels, Pföderl, Ronning – Kirk, Eder, Veilleux – Hördler, Vikingstadt, Bergmann – Leden, Nieleck
Rozhodčí: Huber, Ofner – Durmis, Konc