Absence, které si z části vynutily návrat opor z národního týmu a četná marodka, se daly očekávat, přesto byla soupiska trenéra Kamila Pokorného spíše stínem sestavy z posledního extraligového klání.
Z elitních dvou útoků zbyli jen obránce Tomáš Bartejs a útočník Andrej Kollár.
Zato Švédové, kteří jsou po osmnácti kolech tamní SHL na devátém místě tabulky, nastoupili v plné síle. A oproti poslednímu utkání s Malmö naopak ještě posílili o zkušeného Kanaďana Brendana Shinnimina, do sestavy se vrátil i Brian O’Neill, v aktuální sezoně druhý nejproduktivnější forvard švédského celku.
I když Kometa ovládla úvodní třetinu 1:0 a sokům se v druhé části podařilo jen vyrovnat, bylo jen otázkou času, kdy moravský celek doplatí na úzkou rotaci a kdy vynikající brankář Gašper Krošelj, vracející se po delším zranění, povolí v famózním tempu zákroků, které drželo Brňany nad vodou.
„Měli jsme vynikající vstup do utkání, Gašper Krošelj odchytal vynikající čtyřicetiminutovku, dával nám neustále šanci být úspěšnými. Tím, že je po zranění jsme jej raději po čtyřiceti minutách stáhli a poslali do branky mladého Jana Ondráčka a on k tomu také velice dobře přistoupil, chytal parádně a taktéž nám dal šanci uspět,“ ocenil oba maskované muže asistent trenéra Jiří Horáček.
Ondráček si ale odnesl vysoký příděl, když jeho parťáci už nestíhali tempo.
Celkově Kometa čelila 44 střelám na branku, sama vyprodukovala jen 14 ran. I přes výprask však Horáček vidí v soutěži a samotném zápase prvního vyřazovacího kola play off obrovsky cennou zkušenost. „Kluci fárali šedesát minut a my to můžeme zhodnotit jako odpracovaný výkon,“ nechtěl kritizovat své mladé svěřence.
„Všichni, kteří nastoupili, zápas odmakali. Dostali šanci a hráli velice dobře. Je to pro ně fantastická zkušenost, mají být budoucností Komety a celého českého hokeje, takže jsme velmi rádi, že hrají tyto těžké zápasy, které je posunou v kariéře extrémně dál,“ byl přesvědčený trenér.
Odveta čeká Kometu doma příští úterý od 18 hodin.