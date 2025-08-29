ONLINE: Pokračuje Liga mistrů. Hradec hostí Odense, do Brna přijíždí Brynäs

Hradec hraje evropskou soutěž už popáté, jeho maximem zatím zůstává finálová účast z roku 2020, kdy nestačil na Frölundu. „Byl to asi můj největší zážitek v kariéře. Jen škoda, že se to nakonec nepodařilo,“ vzpomíná po letech útočník Aleš Jergl.
Na úvod ho čeká jediný nováček Ligy mistrů, na východ Čech dorazilo dánské Odense, mistr tamní ligy.
To Kometa čelí daleko zvučnějšímu a také papírově silnějšímu sokovi. Brynäs vyhrálo základní část švédské SHL a v play off padlo až ve finále.
V kádru má navíc několik věhlasných jmen v čele s útočníky Niklasem Bäckströmem nebo Jakobem Silfverbergem, ke všemu se do Brna vrací obránce Michal Kempný, jenž v létě opustil pražskou Spartu.
Škorvánek (Novotný) – Dlapa, Sýkora, Kovář, Melancon, Vukojevic, Pilař, Šenkeřík, Pláněk – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kohout, Tamáši, Radil – Pavlík, Miškář, Pour.
Lundström (Søgaard) – Baastrup, Klee, Larsen, Bergström, Karlsson, Hansen, Jakobsen, Maddock – Piroutek, Brinkman, Thelin – Korsgaard, Popovic, Oden – K. Jensen, Fakt, Golovkovs – Nielsen, Bjerrum, M. Jensen.
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Lhotský, SvobodaPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Cabák, Šír – Axman, HynekPřejít na online reportáž
Raanta (Salonen) – Stenqvist, Almari, Viitasalo, Peters, Gelinas, Olsson, Ervasti, Korkka – Beaucage, Ruohomaa, Haapanen, Tuuva, Intonen, Hamalainen, Ikonen, Krannila, Jandric, Saarela, Joki, Morand,
Hughes (Pasche) – Baragano, Niku, Marti, Riat, Heldner, Haas, Vouardoux, Fiedler – Caggiula, Czarnik, Rochette, Riat, Kahun, Zehnder, Fuchs, Jager, Oksanen, Holdener, Prassl, Douay,
Rozhodčí: Brander, Ankersen – Jusi, Mäkinen
Rozhodčí: Harnebring, Holm – Nyqvist, Lundgren (SWE)
Rozhodčí: Borga (SUI), Kainbergerová (AUT) – Altmann (SUI), Humair (SUI)