ONLINE: Pokračuje Liga mistrů. Hradec hostí Odense, do Brna přijíždí Brynäs

Autor: ,
Sledujeme online   17:15
Páteční večer opět nabízí sadu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstupují další dva české týmy, konkrétně Hradec, jenž doma hostí dánské Odense, a také mistrovská Kometa, která v Brně vítá švédské Brynäs. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Radost hradeckých hokejistů po postupu do semifinále extraligy. | foto: ČTK

Hradec hraje evropskou soutěž už popáté, jeho maximem zatím zůstává finálová účast z roku 2020, kdy nestačil na Frölundu. „Byl to asi můj největší zážitek v kariéře. Jen škoda, že se to nakonec nepodařilo,“ vzpomíná po letech útočník Aleš Jergl.

Na úvod ho čeká jediný nováček Ligy mistrů, na východ Čech dorazilo dánské Odense, mistr tamní ligy.

ONLINE: Sledujte zápasy českých týmů v Lize mistrů

To Kometa čelí daleko zvučnějšímu a také papírově silnějšímu sokovi. Brynäs vyhrálo základní část švédské SHL a v play off padlo až ve finále.

V kádru má navíc několik věhlasných jmen v čele s útočníky Niklasem Bäckströmem nebo Jakobem Silfverbergem, ke všemu se do Brna vrací obránce Michal Kempný, jenž v létě opustil pražskou Spartu.

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 17:30
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : Odense Bulldogs Odense Bulldogs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Škorvánek (Novotný) – Dlapa, Sýkora, Kovář, Melancon, Vukojevic, Pilař, Šenkeřík, Pláněk – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kohout, Tamáši, Radil – Pavlík, Miškář, Pour.
Sestavy:
Lundström (Søgaard) – Baastrup, Klee, Larsen, Bergström, Karlsson, Hansen, Jakobsen, Maddock – Piroutek, Brinkman, Thelin – Korsgaard, Popovic, Oden – K. Jensen, Fakt, Golovkovs – Nielsen, Bjerrum, M. Jensen.

Rozhodčí: Květoň, Pražák – Lhotský, Svoboda

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 19:00
HC Kometa Brno HC Kometa Brno : Brynäs IF Brynäs IF 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Cabák, Šír – Axman, Hynek

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 17:30
zápas probíhá
Lukko Rauma Lukko Rauma : HC Lausanne HC Lausanne 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Stenqvist, Almari, Viitasalo, Peters, Gelinas, Olsson, Ervasti, Korkka – Beaucage, Ruohomaa, Haapanen, Tuuva, Intonen, Hamalainen, Ikonen, Krannila, Jandric, Saarela, Joki, Morand,
Sestavy:
Hughes (Pasche) – Baragano, Niku, Marti, Riat, Heldner, Haas, Vouardoux, Fiedler – Caggiula, Czarnik, Rochette, Riat, Kahun, Zehnder, Fuchs, Jager, Oksanen, Holdener, Prassl, Douay,

Rozhodčí: Brander, Ankersen – Jusi, Mäkinen

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 19:00
Frölunda HC Frölunda HC : HC Bolzano HC Bolzano 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Harnebring, Holm – Nyqvist, Lundgren (SWE)

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 19:45
ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych : Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Borga (SUI), Kainbergerová (AUT) – Altmann (SUI), Humair (SUI)

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 20:20
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : GKS Tychy GKS Tychy 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 4:1 2
2. Eisbären BerlínBerlín 1 1 0 0 0 3:0 2
3. Ilves TampereIlves 1 1 0 0 0 3:1 2
4. SC BernBern 1 1 0 0 0 2:0 2
5. EV ZugZug 1 0 1 0 0 3:2 2
5. KalPa KuopioKuopio 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Kometa BrnoKometa Brno 0 0 0 0 0 0:0 0
7. EC Red Bull SalzburgSalzburg 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Fischtown PinguinsBremerhaven 0 0 0 0 0 0:0 0
7. ZSC Lions CurychCurych 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Brynäs IFBrynäs 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC BolzanoBolzano 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Frölunda HCFrölunda 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Odense BulldogsOdense 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC LausanneLausanne 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Lukko RaumaRauma 0 0 0 0 0 0:0 0
7. GKS TychyTychy 0 0 0 0 0 0:0 0
19. Belfast GiantsBelfast Giants 1 0 0 1 0 2:3 0
19. Lulea HockeyLulea 1 0 0 1 0 2:3 0
21. ERC IngolstadtIngolstadt 1 0 0 0 1 1:3 0
22. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 1 0 0 0 1 0:2 0
23. KAC KlagenfurtKlagenfurt 1 0 0 0 1 1:4 0
24. Storhamar Hockey HamarStorhamar 1 0 0 0 1 0:3 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

