Pro trenéra brněnských hokejistů Kamila Pokorného bylo jasnou volbou, že na souhru Hynka a Tomáše Zohornových vsadí. První soutěžní zápas v nové sezoně, jímž byl v pátek vstup extraligového šampiona do Ligy mistrů, mu naznačil, že to může být dobrý krok.
Sourozenci se blýskli hlavně rozebráním obrany Brynäsu před gólem na 3:0, na který Tomáš nahrál Hynkovi. I díky tomu Kometa nad silným soupeřem vyhrála 4:1.
|
Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs
„V kabině jsem Tomášovi řekl, že podal výborný výkon. Nejde jen o zápis do statistik; mně se líbilo, jak hrál souboje, jak byl silný na buly a dominantní při držení kotouče. Za to mu patří velká pochvala,“ řekl na adresu sedmatřicetileté posily Pokorný. „Vždycky se hráčům hraje líp, když k sobě mají blízko. Připadalo mi logické dát je (bratry Zohornovy) k sobě, vidím u nich symbiózu. V sezoně může dojít k jejich roztržení, ale teď k tomu nevidím důvod,“ dodal kouč Komety.
I nejstarší z bratrského tria, do kterého vedle něho a pětatřicetiletého Hynka patří i devětadvacetiletý Radim, si první kroky v novém dresu zatím pochvaluje. „Náš gól byl otázkou sourozenecké intuice,“ usmíval se Tomáš Zohorna při zmínce o ťukesu v pásmu Brynäsu. Hynek mu na jeho začátku dal přihrávku a najel si k brance, kde puk dostal zpět a usměrnil ho do sítě.
Při tom si ale v pádu natloukl o brankovou konstrukci. „Na začátku to kvůli tomu vypadalo blbě. Ale byla to hezká souhra. Máme s bráchou na ledě nějaké cítění. Neřekl bych, že máme povoleno improvizovat, máme povoleno dávat góly. Musíme ale bránit, abychom je nedostávali,“ pověděl nejstarší z útočníků Komety.
Přiznal, že průběžně pořád existuje rodinný plán na setkání všech tří bratří v jednom dresu, aktuálně tedy v tom brněnském. „Bavíme se o tom už několik let a nyní je ta debata intenzivnější, když hrajeme dva spolu. Doufám, že se to jednou podaří,“ přikývl Tomáš Zohorna.
Nebránila by se ani Kometa, v jejímž hledáčku Radim Zohorna také byl. Po návratu z NHL se ale rozhodl v minulé sezoně pro švýcarské Lugano a následně pro sezonu nadcházející pro švédský Färjestad.
|
Kometa přivedla Filipa Krále a Tomáše Zohornu, Ilomäki má novou smlouvu
„Útok tří Z“ přesto v Brně vzniknul, i když trochu jinak. K bratrům Zohornovým trenér Pokorný přiřadil Adama Zbořila, jehož minulá sezona zastihla v životní formě.
„Zvykáme si na sebe. Adam je skvělý hráč, dneska (proti Brynäsu) nám to šlo o hodně víc, těším se na další spolupráci,“ řekl Tomáš Zohorna.
V duchu svého naturelu bojovníka se v Brně uvedl už i bitkou, minulý týden v ní přemohl Patrika Hrehorčáka z Třince. Fanouškům svým zápalem udělal radost.
„V plánu nebylo, že když jsem nastoupil k prvnímu zápasu doma, že se porvu a ukážu, kdo jsem. Ono to vyplynulo, nebylo to nic chtěného. Je to nakonec jen příprava, takže není moc o čem mluvit,“ mávl rukou veterán, vyhlášení v extralize tím, že se dokáže protivníkům dostat pod kůži.