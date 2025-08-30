Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Jiří Punčochář
  13:52
Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě asistence, fanoušky si ale získal i v předchozím duelu s Třincem vyhranou bitkou. Zároveň se už od přípravy rýsuje jeho spolupráce s bratrem Hynkem v jedné formaci.
Tomáš Zohorna z Komety Brno (v modrém) v souboji se soupeřem ze švédského...

Tomáš Zohorna z Komety Brno (v modrém) v souboji se soupeřem ze švédského Brynäsu v zápase Ligy mistrů. (29. srpna 2025) | foto: ČTK

Hynek Zohorna z Komety Brno dává gól do sítě švédského Brynäsu v zápase Ligy...
Tomáš Zohorna z Komety Brno (v modrém) útočí na branku ze švédského Brynäsu v...
Švédský útočník Oskar Lindblom z Brynäs posílá k ledu brněnského obránce Libora...
Brněnský útočník Jan Ekrt (10) v úvodním klání hokejové Ligy mistrů překonává...
6 fotografií

Pro trenéra brněnských hokejistů Kamila Pokorného bylo jasnou volbou, že na souhru Hynka a Tomáše Zohornových vsadí. První soutěžní zápas v nové sezoně, jímž byl v pátek vstup extraligového šampiona do Ligy mistrů, mu naznačil, že to může být dobrý krok.

Sourozenci se blýskli hlavně rozebráním obrany Brynäsu před gólem na 3:0, na který Tomáš nahrál Hynkovi. I díky tomu Kometa nad silným soupeřem vyhrála 4:1.

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

„V kabině jsem Tomášovi řekl, že podal výborný výkon. Nejde jen o zápis do statistik; mně se líbilo, jak hrál souboje, jak byl silný na buly a dominantní při držení kotouče. Za to mu patří velká pochvala,“ řekl na adresu sedmatřicetileté posily Pokorný. „Vždycky se hráčům hraje líp, když k sobě mají blízko. Připadalo mi logické dát je (bratry Zohornovy) k sobě, vidím u nich symbiózu. V sezoně může dojít k jejich roztržení, ale teď k tomu nevidím důvod,“ dodal kouč Komety.

I nejstarší z bratrského tria, do kterého vedle něho a pětatřicetiletého Hynka patří i devětadvacetiletý Radim, si první kroky v novém dresu zatím pochvaluje. „Náš gól byl otázkou sourozenecké intuice,“ usmíval se Tomáš Zohorna při zmínce o ťukesu v pásmu Brynäsu. Hynek mu na jeho začátku dal přihrávku a najel si k brance, kde puk dostal zpět a usměrnil ho do sítě.

Hynek Zohorna z Komety Brno dává gól do sítě švédského Brynäsu v zápase Ligy mistrů. (29. srpna 2025)

Při tom si ale v pádu natloukl o brankovou konstrukci. „Na začátku to kvůli tomu vypadalo blbě. Ale byla to hezká souhra. Máme s bráchou na ledě nějaké cítění. Neřekl bych, že máme povoleno improvizovat, máme povoleno dávat góly. Musíme ale bránit, abychom je nedostávali,“ pověděl nejstarší z útočníků Komety.

Přiznal, že průběžně pořád existuje rodinný plán na setkání všech tří bratří v jednom dresu, aktuálně tedy v tom brněnském. „Bavíme se o tom už několik let a nyní je ta debata intenzivnější, když hrajeme dva spolu. Doufám, že se to jednou podaří,“ přikývl Tomáš Zohorna.

Nebránila by se ani Kometa, v jejímž hledáčku Radim Zohorna také byl. Po návratu z NHL se ale rozhodl v minulé sezoně pro švýcarské Lugano a následně pro sezonu nadcházející pro švédský Färjestad.

Kometa přivedla Filipa Krále a Tomáše Zohornu, Ilomäki má novou smlouvu

„Útok tří Z“ přesto v Brně vzniknul, i když trochu jinak. K bratrům Zohornovým trenér Pokorný přiřadil Adama Zbořila, jehož minulá sezona zastihla v životní formě.

„Zvykáme si na sebe. Adam je skvělý hráč, dneska (proti Brynäsu) nám to šlo o hodně víc, těším se na další spolupráci,“ řekl Tomáš Zohorna.

V duchu svého naturelu bojovníka se v Brně uvedl už i bitkou, minulý týden v ní přemohl Patrika Hrehorčáka z Třince. Fanouškům svým zápalem udělal radost.

„V plánu nebylo, že když jsem nastoupil k prvnímu zápasu doma, že se porvu a ukážu, kdo jsem. Ono to vyplynulo, nebylo to nic chtěného. Je to nakonec jen příprava, takže není moc o čem mluvit,“ mávl rukou veterán, vyhlášení v extralize tím, že se dokáže protivníkům dostat pod kůži.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

Lulea Hockey vs. SC Bern //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 1.74
  • 4.58
  • 3.74
Storhamar Hockey Hamar vs. HC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
30.8. 18:00
  • 5.68
  • 5.38
  • 1.43
ERC Ingolstadt vs. KalPa Kuopio //www.idnes.cz/sport
30.8. 18:30
  • 2.38
  • 4.33
  • 2.44
Belfast Giants vs. Ilves Tampere //www.idnes.cz/sport
30.8. 20:00
  • 4.90
  • 5.32
  • 1.49
Grenoble Bruleurs de Loups vs. EV Zug //www.idnes.cz/sport
30.8. 20:15
  • 7.53
  • 6.35
  • 1.30
KAC Klagenfurt vs. Eisbären Berlín //www.idnes.cz/sport
30.8. 20:20
  • 5.08
  • 5.28
  • 1.48
Frölunda HC vs. HC Lausanne //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 1.80
  • 4.32
  • 3.45
Lukko Rauma vs. HC Bolzano //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 1.36
  • 5.36
  • 6.23
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 4:1 2
2. Lukko RaumaRauma 1 1 0 0 0 4:1 2
2. HC Kometa BrnoKometa Brno 1 1 0 0 0 4:1 2
4. Eisbären BerlínBerlín 1 1 0 0 0 3:0 2
5. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 3:0 2
6. Ilves TampereIlves 1 1 0 0 0 3:1 2
7. EC Red Bull SalzburgSalzburg 1 1 0 0 0 3:1 2
8. SC BernBern 1 1 0 0 0 2:0 2
9. Odense BulldogsOdense 1 0 1 0 0 4:3 2
10. Fischtown PinguinsBremerhaven 1 0 1 0 0 3:2 2
10. EV ZugZug 1 0 1 0 0 3:2 2
10. KalPa KuopioKuopio 1 0 1 0 0 3:2 2
13. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 1 0 0 1 0 3:4 0
14. Belfast GiantsBelfast Giants 1 0 0 1 0 2:3 0
14. ZSC Lions CurychCurych 1 0 0 1 0 2:3 0
14. Lulea HockeyLulea 1 0 0 1 0 2:3 0
17. GKS TychyTychy 1 0 0 0 1 1:3 0
18. ERC IngolstadtIngolstadt 1 0 0 0 1 1:3 0
19. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 1 0 0 0 1 0:2 0
20. HC LausanneLausanne 1 0 0 0 1 1:4 0
20. Brynäs IFBrynäs 1 0 0 0 1 1:4 0
22. KAC KlagenfurtKlagenfurt 1 0 0 0 1 1:4 0
23. HC BolzanoBolzano 1 0 0 0 1 0:3 0
23. Storhamar Hockey HamarStorhamar 1 0 0 0 1 0:3 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

29. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  22:03

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....

29. srpna 2025  11:21

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals

Hokejisté Sparty vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Klagenfurtu 4:1. Dvěma góly se pod úspěch podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, který nastoupil s...

28. srpna 2025,  aktualizováno  22:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2. Hrály se i dva česko-slovenské souboje. Zatímco...

28. srpna 2025  21:42

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Od našeho zpravodaje v Rakousku Rakušané jsou pintlich na pravidla a neobměkčí je žádné hezké slůvko. Několik desítek sparťanských fanoušků, kteří vyjeli na Ligu mistrů do Klagenfurtu, se se zdejším hokejovým klubem snažilo...

28. srpna 2025  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.