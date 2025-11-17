Premium

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Robert Rampa
  13:05
Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a překvapivým pohybům u kurzu na prohru brněnských hokejistů. A to ještě před oficiálním zveřejněním sestavy. Je možné, že někteří sázkaři dopředu věděli, že český mistr pojede do Švédska bez klíčových opor?
Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea. Výborný výkon předvedl brankář Gašper Krošelj.

Redakce se s ohledem na osmifinálové porážky českých týmů (Sparta prohrála 0:6 v Zugu a taky vyrazila v okleštěné sestavě) zeptala sázkových kanceláří, zda nedošlo k nestandardním sázkám či pohybům.

Zásadní zpráva se týká právě Komety. Tipsport níže vysvětluje, jak kurz postupně padal a o čem to může vypovídat.

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

„Došlo k výrazným pohybům hned po vypsání utkání do nabídky 17. října. Kurz začínal na hodnotě 1,75, na základě sázek na výhru Luleå ještě ten den klesnul na 1,60. Další výrazný pohyb kurzů nastal 4. listopadu (týden před zápasem), kdy na základě sázek došlo ke změně kurzu až na 1,45,“ napsal Václav Sochor, vedoucí komunikace Tipsportu.

A pokračoval: „Vzhledem k tomu, že Kometa Brno požádala už dříve o odložení extraligového utkání s Pardubicemi z důvodu únavné cesty na zápas LM, působí tento pohyb kurzu překvapivě, když by se měla očekávat plná sestava odpovídající extraligové soupisce. Je tedy pravděpodobné, že někteří sázkaři měli přesnější informace o tom, jak bude vypadat sestava Brna, která nastoupí v Luleå.“

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Celkem sázkaři u Tipsportu vsadili na výhru švédského celku 3,58 milionu korun, přičemž zhruba 2,5 milionu korun vsadili ještě před zveřejněním sestav, ke kterému došlo v den utkání.

Redakce proto oslovila Kometu s dotazy, co na pohyb kurzů říká a zda mohl někdo tušit pozměněnou sestavu ještě před tím, než byla oficiálně venku. Na opakované dotazy klub navzdory několika prosbám a urgencím nereagoval.

Za brněnského brankáře Jana Kavana se dostává puk od finského soupeře.
Brněnský obránce Filip Král kontroluje kotouč.

Tomu, že někteří lidé mohli tušit o plánu Komety vyslat do Švédska juniory a náhradníky podobně jako v základní fázi soutěže do Zugu, nasvědčuje i vyjádření brněnské legendy Jaromíra Meixnera pro web hokej.cz.

„Sestava byla taková utajená, takže jsme to zjistili teprve před zápasem. Ale pár věcí jsem věděl dopředu, protože jsem v pondělí na tréninku, kam chodím s vnukem, viděl pár borců z Komety, kteří tam mají taky děti, takže mi bylo jasné, že neletí,“ prohlásil s tím, že to klub přehnal a nejednal fér ani vůči fanouškům.

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Na rozdíl od Tipsportu sázková společnost Fortuna napsala, že v souvislosti se zápasem osmifinále Ligy mistrů nezaznamenala nic, co by ji znepokojilo.

„V rámci hokejové Ligy mistrů je motivace faktorem, který bookmakeři musí brát v potaz. Může se stát, že některý z týmů bude mít v daný moment prioritu v domácí soutěži. Tomu odpovídá i přístup k utkání a kurzové korekce, které mohou být vyšší, než je jindy obvyklé,“ vysvětlil PR manažer Fortuny Petr Šrain.

Co se týče prohry Sparty v Zugu, Tipsport uvádí, že „velmi slabá sestava“ byla překvapivá, ale k výrazným kurzovým pohybům z 1,90 na 1,53 došlo až po zveřejnění sestavy pražského klubu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

