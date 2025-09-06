První prohra Komety a hned šestka od Bolzana. Rozhodly naše chyby, mrzí Krále

Utkání přitom Brno začalo ideálně, hned ve třetí minutě využilo přesilovku po typické akci Jakuba Fleka, jenž se prohnal středním pásmem až za obranu soupeře a překonal brankáře.
Kometě se v první třetině dařilo překonávat italský blok, trefili se ještě Kollár se Zbořilem, ale nakonec také dvakrát inkasovala.
A bylo zaděláno na pořádnou přestřelku, která se posléze také naplnila.
„Hrálo se nahoru dolů, bylo to hodně rychlé utkání. A v něm také spoustu individuálních chyb, po kterých jsme propadali a nechávali Bolzano jednoduše vstupovat do pásma. Tohle musíme zlepšit,“ hodnotil Král na klubových sociálních sítích.
|
Hradec v Lize mistrů vyhrál na ledě Bernu, Kometa padla v Bolzanu
Náskok ale Kometa ztratila. Italský tým ukázal v pár situacích kolem brankoviště víc důrazu, také ovšem předvedl několik pohledných kombinací.
A když i on ve 33. minutě poprvé zužitkoval početní výhodu, dostal se do vedení 5:4.
Ačkoliv se v závěrečné dvacetiminutovce střelecká potence obou týmů rapidně snížila a Brňané v ní jedinou trefou dokázali vyrovnat, Král i tak v rozhovoru po zápase prohodil: „Fyzicky to bylo náročné.“
Bod navíc nakonec uzmulo domácí Bolzano, když se prosadila posila z Košic obránce Max Gildon.
„Dosavadní zápasy nám ukázaly, že můžeme hrát s kýmkoliv. Ať už to bylo Brynäs, dánské Odense nebo Bolzano. Každý zápas byl trošku jiný. Se Švédy hodně rychlý s kvalitními nahrávkami, tady zase čistě fyzický. Je dobré zkusit si jiné styly hokeje,“ hlásil Král.
I přes porážku se Kometa drží na čtvrtém místě celkové tabulky. Před začátkem extraligy ji čeká ještě nedělní zápas v Bernu.
„Švýcarská liga je kvalitní, zase jiný tým z jiné soutěže. Pro nás opět odlišná zkouška a moc se na ni těším,“ pravil Král.
Brno bude chtít i dál sázet na kvalitní ofenzivu, v probíhajícím ročníku Ligy mistrů nastřílelo vůbec nejvíce branek ze všech, proto se také daří hráčům i v tabulce produktivity.
Té vládne se šesti body (2+4) Hynek Zohorna, jen těsně pod ním je jeho bratr Tomáš a spoluhráč Šimon Stránský (oba 2+3).