POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Robert Rampa
  15:32
Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým extraligový mistr přistoupil k úternímu duelu se švédským mistrem Lulea, zaváněl až despektem vůči soutěži i soupeři. A co na to mají říkat brněnští fanoušci?
Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea. Gól oslavil David Moravec (číslo 14). | foto: HC Kometa Brno

Kometa splnila cíl, proti Lulea prohrála vysoko 1:6 a příští týden při domácí odvetě se nemusí bát, že by manko dohnala. Do čtvrtfinále Ligy mistrů nepostoupí.

Dost sarkasmu...

Co se v úterý ve Švédsku stalo? Kometa do letadla posadila výrazně oslabenou a omlazenou sestavu. Neletěla brankářská jednička Stezka, klíčoví obránci Zábranský, Ščotka, Gulaši či Ďaloga ani elitní útočníci Zohornové, Flek, Cingeľ, Pospíšil, Zbořil nebo Stránský.

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Doma zůstal i hlavní trenér Kamil Pokorný. Tým tak vedl asistent Jiří Horáček, který do zápasu vyslal jen tři pětky složené vesměs z dvacetiletých junáků.

„Všichni mladí kluci, kteří nastoupili, hráli velice dobře. Byla to pro ně fantastická zkušenost. Jsme moc rádi, že hrají tyto těžké zápasy, které je posouvají v jejich kariérách,“ vykládal po utkání kouč Horáček.

Sbírání zkušeností je jistě jeden z benefitů toho, když nasadíte proti elitnímu soupeři, který se na duel nevybodl, sestavu s minimální šancí na výhru. Ale těžko zastíní fakt, že Kometa pro prohru přijela.

Sledujete hokejovou Ligu mistrů?

Šla jí tak naproti, že když po dvou třetinách držela nadějný výsledek 1:1 díky skvělým zákrokům brankáře Krošelje, na třetí třetinu ho vystřídala a nasadila 19letého juniora Jana Ondráčka.

Trenér to zdůvodnil tím, že Krošelj se vrátil po zranění a nechtěli ho příliš přetěžovat.

Jistě, extraligový program v této olympijské sezoně nabral od prvního kola zběsilý kvalt, takže jistá úroveň chytré práce s fyzickými silami hráčů je na místě.

Ale pokud Kometa do Švédska vyslala náhradníky a mladíky, proč si nechala odložit čtvrteční zápas v Pardubicích? Navíc po týdenní reprezentační přestávce.

A ano, když si na stůl položíte prestiž soutěže, náročné a pro klub drahé cestování a že za vítězství v Lize mistrů je spíš cena útěchy než reálný výdělek, najdete pochopení pro to, že kluby ze soutěže nadšení nejsou.

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Liga mistrů má mnoho zásadních chyb a musí se změnit. Třeba by se mohla vysílat na dostupnější televizi a mohla by jít fanouškům více naproti.

Ale copak ti brněnští chtějí koukat, že jejich tým některé zápasy okatě odevzdává? Ani nestranný pozorovatel nemůže mít radost, jak se český mistr mezi údajnou nejlepší evropskou šestnáctkou prezentuje.

Nepůsobí to šťastně. A fanoušci v Brně příští týden budou asi hodně rozmýšlet, jestli na odvetu vyrazí a podpoří klub koupenými vstupenkami.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

