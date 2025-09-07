Premium

Brno z venkovní hřišť veze bod. Bylo to o drobnostech, říká po prohře v Bernu Cingel

Jiří Černý
  21:36
Úřadující mistr extraligy se z venkovního dvojzápasu v Lize mistrů vrací jen s jedním bodem. Po páteční prohře 5:6 po prodloužení v Bolzanu padlo Brno i v Bernu, kde sice dvakrát vedlo, ale nakonec odjelo po výsledku 3:5 s prázdnou. Za poslední dva duely inkasovala Kometa hned deset branek, což je varování, které přichází jen pár dní před startem domácí soutěže.
Nedělní duel ve švýcarské PostFinance Areně přitom dlouho nabízel vyrovnaný boj. Kometa v první třetině srovnala po přesilovkové trefě Andreje Kollára a ve druhé části díky gólu Filipa Krále a přesné střele mladíka Adama Boltvana dokonce vedla 3:2.

Jenže domácí pokaždé dokázali reagovat a v závěrečném dějství zlomili zápas na svou stranu. Aaltonenova dorážka znamenala rozhodující gól, v samém závěru pak Lehmann trefil prázdnou branku.

„Bylo to dnes o detailech v předbrankovém prostoru, tam nám soupeř unikl s dorážkami a to rozhodlo,“ hodnotil utkání útočník Lukáš Cingel. „Bylo to nahoru dolů, jen o drobnostech. Těžko se oba týmy porovnávají, jsou to dva dobře bruslící celky, hodně jsme se najezdili a byl to náročný hokej,“ dodal centr.

Pozitivem pro Brno bylo zapojení mladých hráčů, kteří ukázali, že se dokážou prosadit i v evropské konkurenci. Extra zápasový prostor v evropské soutěži využili trenéři také k rotaci brankářů, zatímco v Itálii hájil branku Komety Aleš Stezka, v Bernu dostal prostor jeho náhradník, veterán Gašper Krošelj.

Pro realizační tým trenéra Kamila Pokorného zůstává největším problémem obrana, která po šestigólovém přídělu v Itálii nefungovala ani na obrovské ledové ploše klubu z hlavního města Švýcarska zdaleka dokonale. „Podmínky jsme měli všichni stejné. Široké hřiště tu samozřejmě je, ale vymlouvat se na to nemůžeme,“ podotkl Cingel.

Kometa po čtyřech zápasech Ligy mistrů posbírala sedm bodů a bude jí patřit devátá příčka z 24 celků. Bod bude ztrácet i na bodově nejúspěšnější český klub v soutěži, pražskou Spartu.

Nyní se však bude plně soustředit na startující extraligu. „Konečně nám to zase začne. Víme, jak náročný máme program, bude toho fakt hodně, takže je na čase pořádně zregenerovat, abychom chytili pořádně start,“ pousmál se Cingel. Obhájce titulu vstoupí do domácí soutěže ve středu od 18 hodin, kdy ve Winning Group Areně přivítá Litvínov

Brno z venkovní hřišť veze bod. Bylo to o drobnostech, říká po prohře v Bernu Cingel

