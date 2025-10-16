Premium

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Jiří Černý
  10:23
Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili koncentrovaným a poctivým výkonem, kterým švýcarský Zug v plné polní zaskočili 4:3. Kometa si však pro další utkání evropské soutěže musí rozmyslet, jestli ji chce hrát.
David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v zápase Ligy mistrů proti Zugu.

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v zápase Ligy mistrů proti Zugu. | foto: Vít Golda, Kometa Brno

Andrej Kollár z Komety Brno v zápase Ligy mistrů proti Zugu.
Michal Hartl z Komety Brno slaví premiérový gól v A mužstvu v zápase Ligy mistrů proti Zugu.
Za brněnského brankáře Jana Kavana se dostává puk od finského soupeře.
Brněnský útočník Radim Ferda v utkání s Tampere.
Byl to tvrdý kontrast, když hokejová Kometa Brno naskakovala na led Zugu. Zatímco švýcarský hlasatel tamního šestého celku ligy oznamoval sestavu domácích, protkanou českými reprezentanty Davidem Skleničkou, Dominikem Kubalíkem či Janem Kovářem, Brňané se na modrou čáru narovnali jen v třech kompletních útocích. A zdaleka ne extraligových.

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Jenže obětavý a hlavně disciplinovaný výkon svěřenců kouče Kamila Pokorného slavil úspěch, byť Kometa navazovala v evropských kláních na tři porážky.

Dva góly dal při premiéře za A-tým dvacetiletý útočník David Moravec, syn stejnojmenného olympijského vítěze z Nagana. Vítěznou trefu zaznamenal v 55. minutě dvaadvacetiletý Jakub Kos, když zvyšoval na 4:2.

Michal Hartl z Komety Brno slaví premiérový gól v A mužstvu v zápase Ligy mistrů proti Zugu.

Popáté v řadě se do branky Komety postavil dvacetiletý Jan Kavan a položil svým výkonem základ úspěchu. Kavan sice inkasoval už z první střely v první minutě, ale Brňané vývoj otočili brankami mladíků Moravce a teprve šestnáctiletého Michala Hartla, pro něž to byly premiérové góly v soutěžních zápasech A-týmu Komety.

Zug v závěru získal výraznou převahu, vypracoval si několik vyložených šancí, při jejichž likvidaci se zaskvěl brankář Kavan.

Za brněnského brankáře Jana Kavana se dostává puk od finského soupeře.

„Snažím se vždy odvést maximum, ale jsem rád, že se se povedlo vyčekat si ten nejlepší moment, kdy týmu pomoci. Proti Ilvesu jsem minulý týden ten okamžik neměl, byť jsem vlastně odchytal více, než bylo domluvené. Trenéři viděli, jak se tým trápí, takže místo střídání v půlce mě nechali dochytat i druhou třetinu, než jsem pustil Honzu Ondráčka,“ vracel se ještě k poslední neblahé zkušenosti z Ligy mistrů.

Právě Kavan je příjemným problémem v tvorbě sestavy Brňanů. Vedle jedničky Aleše Stezky dostává stále více prostoru a tým s ním jen málo ztrácí body. Když začínal šikula z Hodonína v brankovišti od začátku utkání, Kometa neprohrála třináct ligových zápasů v řadě. „Před sezonou jsme si s trenéry řekli jasně, že já jsem dvojka, Aleš jednička a Gašper Krošelj je mentorem v roli trojky a na tom se nic nemění,“ analyzuje svou pozici.

Kavan však dostává dost možná více prostoru, než sám čekal. „Rozhodně jsem nepočítal s tím, že bych chodil do klece tak často, ale nesmírně si toho vážím. I Liga mistrů je pro mě příležitost, přeci jen je těch zápasů v olympijské sezoně fakt hodně a rychle za sebou. Je to pak strašně cítit. Měsíc to zvládnete, ale nejsme stroje, je potřeba roztáhnout kádr,“ dodal věčně usměvavý brankář.

Fanoušci Brna při zápase s Tampere.

Kometa si však musí i přes úspěch a postup do vyřazovací části odpovědět, jakou má Liga mistrů pro tým hodnotu a prioritu. Juniorka může jednou uspět, ale nebude schopná dlouhodobě vyhrávat.

„Možná to bude znít hloupě, ale soustředíme se na následný extraligový zápas, opory dostaly vydechnout, trápí nás zranění. Extraliga je priorita, tam potřebujeme body,“ vykládal kouč Pokorný po Ilves. „Liga mistrů je škola pro mladé,“ nastínil postoj klubu trenér.

V osmifinále se úřadující český šampion z Brna utká se švédskou Luleou. Vyřazovací boje začnou 11. a 12. listopadu; odvety jsou na programu o týden později.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

