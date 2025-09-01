Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Jiří Punčochář
  16:00
Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez porážky. Jeho kouč Kamil Pokorný ale upozorňuje: stále jde hlavně o přípravu, v níž už teď začneme myslet víc na nejvyšší soutěž.
Adam Zbořil z Komety Brno (v modrém) v souboji se soupeřem ze švédského Brynäsu...

Adam Zbořil z Komety Brno (v modrém) v souboji se soupeřem ze švédského Brynäsu v zápase Ligy mistrů. (29. srpna 2025) | foto: ČTK

Brněnský Arttu Ilomäki (vpravo) bojuje o puk se Sebastianem Faktem z Odense.
Momentka z utkání Kometa Brno - Odense.
Brněnský gólman Jan Kavan v akci proti Odense.
Momentka z utkání mezi Hradcem Králové a Brynäs.
12 fotografií

Čistou bilanci si Kometa zajistila na domácím ledě, na němž v pátek zdolala švédský Brynäs 4:1 a v neděli i dánské Odense 5:2. Spolu s ní jsou v Lize mistrů po dvou kolech s plným počtem bodů v popředí tabulky švédská Frölunda, finský Ilves Tampere a rakouský Salcburk.

Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl

„Řekne se, že jsme vyhráli dvakrát o tři góly, my se ale díváme především na hru, jakou se prezentujeme. S Brynäs jsme podali lepší výkon, k němuž nás možná donutila kvalita soupeře. S Odense to bylo takové lehkovážnější. Byli jsme ve vedení, měli jsme i další šance a z hráčů jsem vycítil lehkovážnost, přehrávání situací. Proto to bylo možná těžší, než muselo být. I takový hokej je a jsem rád, že si tím mančaft prošel,“ rekapituloval brněnský kouč Pokorný domácí dvojzápas.

Kometa k němu přistoupila odlišněji než při své předchozí účasti v Lize mistrů před sedmi lety, kdy dávala víc prostor mladým hráčům. Letos staví v rámci možností to nejsilnější, co má k dispozici.

Kdo chybí Kometě

Obránci:
Jan Ščotka, Brandon Davidson, Marek Ďaloga.

Útočník:
Radim Ferda.

„Mělo to své důvody. V pátek naskočil Kuba Flek, který byl před tím nemocný, takže dostal svoji zátěž. Lukáš Cingel taky vynechal předchozí zápas a šel na Brynäs,“ poodhalil část strategie Pokorný.

Starosti však musí řešit v obraně, kde se sice v dobré formě vrátil po dlouhé rekonvalescenci zraněného ramene Tomáš Bartejs, chybí však opory Jan Ščotka, Marek Ďaloga a Brandon Davidson. V Brně doufají, že příští středu, kdy začíná extraliga, budou v pořádku.

Začátek nejvyšší soutěže už ovlivní i složení kádru pro nadcházející výjezd v Lize mistrů, v jehož rámci se brněnský výběr představí v pátek v italském Bolzanu a v neděli ve švýcarském Bernu.

„Kdo nebude stoprocentně zdráv, ten nepojede,“ avizuje trenér, připravený vzít tři brankáře, osm zadáků a čtrnáct útočníků. „Uvidíme, jak si s tím pohrajeme. Z tripu přiletíme v pondělí v jedenáct a ve středu už máme doma Litvínov. V Bolzanu a Bernu na to budeme ladit,“ řekl pouze k sestavě.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

GKS Tychy vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
4.9. 17:00
  • 8.50
  • 6.58
  • 1.24
Ilves Tampere vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
4.9. 17:30
  • 1.46
  • 5.06
  • 5.14
KalPa Kuopio vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
4.9. 17:30
  • 1.33
  • 5.66
  • 6.66
HC Sparta Praha vs. Lulea Hockey //www.idnes.cz/sport
4.9. 18:30
  • 2.36
  • 4.17
  • 2.42
Odense Bulldogs vs. ZSC Lions Curych //www.idnes.cz/sport
4.9. 19:00
  • 8.60
  • 6.85
  • 1.23
Brynäs IF vs. KAC Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
4.9. 19:00
  • 1.24
  • 6.49
  • 8.64
HC Lausanne vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:00
  • 1.25
  • 6.55
  • 8.29
Fischtown Pinguins vs. Grenoble Bruleurs de Loups //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:30
  • 1.36
  • 5.50
  • 6.07
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Kometa BrnoKometa Brno 2 2 0 0 0 9:3 6
2. Frölunda HCFrölunda 2 2 0 0 0 8:2 6
3. Ilves TampereIlves 2 2 0 0 0 10:5 6
4. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 2 0 0 0 6:3 6
5. EV ZugZug 2 1 1 0 0 8:3 5
6. KalPa KuopioKuopio 2 1 1 0 0 7:3 5
7. ZSC Lions CurychCurych 2 1 0 1 0 6:3 4
8. Lulea HockeyLulea 2 1 0 1 0 6:5 4
9. Lukko RaumaRauma 2 1 0 0 1 7:5 3
10. Brynäs IFBrynäs 2 1 0 0 1 6:4 3
11. Eisbären BerlínBerlín 2 1 0 0 1 5:3 3
12. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 0 1 6:5 3
13. SC BernBern 2 1 0 0 1 4:4 3
14. Storhamar Hockey HamarStorhamar 2 1 0 0 1 4:5 3
15. HC BolzanoBolzano 2 1 0 0 1 4:6 3
16. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 1 0 0 1 4:6 3
17. Fischtown PinguinsBremerhaven 2 0 1 0 1 5:5 2
18. Odense BulldogsOdense 2 0 1 0 1 6:8 2
19. Belfast GiantsBelfast Giants 2 0 0 1 1 6:10 1
20. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 2 0 0 1 1 3:9 1
21. ERC IngolstadtIngolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0
22. HC LausanneLausanne 2 0 0 0 2 3:9 0
23. GKS TychyTychy 2 0 0 0 2 1:7 0
24. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 2 0 0 0 2 1:7 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

Ve svém prvním vystoupení v hokejové Lize mistrů si obránce David Sýkora na začátku třetí třetiny do statistik zapsal bod za asistenci. Přestože v tu chvíli Mountfield vedl 3:1, Sýkora si zároveň...

1. září 2025  14:11

Zpackaný závěr, školení od Švédů. Poučíme se, doufá Hradec po prohrách v Lize mistrů

Vstup se nepovedl, ačkoliv to na jeho začátku dlouho vypadalo velmi nadějně. Hokejisté hradeckého Mountfieldu ale nakonec vyrazí na konci tohoto týdne k dalším dvěma zápasům letošního ročníku Ligy...

1. září 2025  10:24

Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl

Oproti pátku si dva české týmy soupeře prohodily. Ale výsledky zapsaly stejné. Kometa pokračuje v povedeném vstupu do základní fáze Ligy mistrů. Zvládla i druhé utkání, dánské Odense porazila na...

31. srpna 2025  18:20,  aktualizováno  20:17

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

31. srpna 2025  13:15

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a...

31. srpna 2025  11:29

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref...

30. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  20:48

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.