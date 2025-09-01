Čistou bilanci si Kometa zajistila na domácím ledě, na němž v pátek zdolala švédský Brynäs 4:1 a v neděli i dánské Odense 5:2. Spolu s ní jsou v Lize mistrů po dvou kolech s plným počtem bodů v popředí tabulky švédská Frölunda, finský Ilves Tampere a rakouský Salcburk.
Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl
„Řekne se, že jsme vyhráli dvakrát o tři góly, my se ale díváme především na hru, jakou se prezentujeme. S Brynäs jsme podali lepší výkon, k němuž nás možná donutila kvalita soupeře. S Odense to bylo takové lehkovážnější. Byli jsme ve vedení, měli jsme i další šance a z hráčů jsem vycítil lehkovážnost, přehrávání situací. Proto to bylo možná těžší, než muselo být. I takový hokej je a jsem rád, že si tím mančaft prošel,“ rekapituloval brněnský kouč Pokorný domácí dvojzápas.
Kometa k němu přistoupila odlišněji než při své předchozí účasti v Lize mistrů před sedmi lety, kdy dávala víc prostor mladým hráčům. Letos staví v rámci možností to nejsilnější, co má k dispozici.
Kdo chybí Kometě
Obránci:
Útočník:
„Mělo to své důvody. V pátek naskočil Kuba Flek, který byl před tím nemocný, takže dostal svoji zátěž. Lukáš Cingel taky vynechal předchozí zápas a šel na Brynäs,“ poodhalil část strategie Pokorný.
Starosti však musí řešit v obraně, kde se sice v dobré formě vrátil po dlouhé rekonvalescenci zraněného ramene Tomáš Bartejs, chybí však opory Jan Ščotka, Marek Ďaloga a Brandon Davidson. V Brně doufají, že příští středu, kdy začíná extraliga, budou v pořádku.
Začátek nejvyšší soutěže už ovlivní i složení kádru pro nadcházející výjezd v Lize mistrů, v jehož rámci se brněnský výběr představí v pátek v italském Bolzanu a v neděli ve švýcarském Bernu.
„Kdo nebude stoprocentně zdráv, ten nepojede,“ avizuje trenér, připravený vzít tři brankáře, osm zadáků a čtrnáct útočníků. „Uvidíme, jak si s tím pohrajeme. Z tripu přiletíme v pondělí v jedenáct a ve středu už máme doma Litvínov. V Bolzanu a Bernu na to budeme ladit,“ řekl pouze k sestavě.