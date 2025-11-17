Premium

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Autor:
  10:05
V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že honosný název soutěže je zavádějící,“ prohlásil bez skrupulí majitel brněnského klubu. „Každý fanoušek to porovnává s fotbalem, což je utopie. Z ekonomického i organizačního hlediska.“
Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....
Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....
Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...
Fanoušci Brna při zápase s Tampere.
49 fotografií

Šéf jihomoravského celku vycítil, že je potřeba reagovat na ohlasy po porážce 1:6 od švédského Luleå, na jehož ledě hosté nastoupili s několika mladíky a s hráči mimo jádro A týmu.

Poslední třetinu přitom ztratili za vyrovnaného stavu, poměrem 0:5. Navrch po vystřídání výborně chytajícího Gašpera Krošelje juniorem Janem Ondráčkem.

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

„Mladí dostávají šanci a první minuty v seniorském hokeji v Lize mistrů i pro to, že se v této soutěži cítí komfortněji. Potřebují si to osahat a nejsou zdaleka pod takovým tlakem. Pokud srovnáme zápas v Zugu s vyprodanou Winning Group Arenou proti Třinci, ta hlava prostě funguje jinak,“ rozpovídal se Zábranský pro klubový web.

„Nerad mluvím o zdravotních problémech, ale pravda je, že Gašper chyběl dva měsíce a jeho zranění nebyla žádná sranda. Všichni jsme rádi, že ty dvě třetiny vydržel. Že šel do třetí třetiny mladý gólman přece neznamená, že to taky nemohl zavřít. Pokud někdo tvrdí, že jsme ho tam poslali na popravu, tak je to cílené, protože Kometa je natolik zajímavá a sledovaná, že se to médiím hodí.“

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea. Výborný výkon předvedl brankář Gašper Krošelj.

Šance Brňanů na dobrý výsledek pro domácí odvetu přesto už tímto tahem klesla. Jedenapadesátiletý majitel ale nezastíral, že evropská soutěž pro něj nemá takovou prestiž.

„Myslím, že všechny kluby, které CHL hrají, to ekonomicky pociťují,“ hovořil o ztrátovosti projektu, o návštěvách „hluboko pod průměrem domácích soutěží“ či o hráčích, kteří prý nastupují zadarmo a v případě zranění veškeré náklady nese klub. „Cokoliv, co bude ubližovat Kometě, brát ji peníze a ohrožovat zdraví hráčů, se nemůže nikomu z vedení líbit.“

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Konkrétně zmínil případ obránců Brandona Davidsona s Filipem Králem, kteří se v srpnu zranili při zápase s Brynäs a klub je musel „po celou dobu jejich absence hradit ze sta procent“. U prvního jmenovaného stále musí, z marodky se dosud nevrátil.

Zábranský tak na rovinu přiznal: „Kdybychom toho nemuseli být součástí, respektive kdyby šlo postoupit bez úplaty právo na účast v soutěži, tak to bez váhání uděláme. Pokud by se vůbec našel nějaký zájemce.“

Odhalil i odměnu pro tým, co prošel do play off. „Za postup do osmifinále jsme dostali 15 tisíc euro, což je nějakých 360 tisíc korun. Jenže letadlo do Luleå vyšlo na necelé dva miliony. Ať mně tedy někdo vysvětlí, jakou to má logiku. Ví o tom někdo z těch, kdo teď tak strašně Kometu kritizují? Podle mě ne. Navíc tihle nám s náklady navíc určitě nepomůžou.“

Libor Zábranský, majitel hokejové Komety Brno

Upřímně také vypíchl tři cíle, kterým před Ligou mistrů dává přednost. Zisk extraligového titulu, výchovu spousty mladých hokejistů a snahu dostat co nejvíc hráčů do NHL a do národního týmu.

V případě skládání sestav tak zdůrazňuje, že si s Kometou nenechá nic diktovat.

„Nikdy a nikdo nám nebude mluvit do sestavy. Nikdo nemůže znát záměry klubu, zdravotní stavy hráčů a spoustu dalších okolností, které do toho promlouvají... Obecně je svaté právo trenérů, koho do zápasu postaví. I když nezastírám, že v Kometě o nominacích do utkání vím i já.“

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Zcela odmítl rovněž vyjádření pardubického ředitele Ivana Čonky, který si stěžoval, že se Východočeši cítí obalamucení, poněvadž Brno si proti nim kvůli úvodnímu osmifinále nechalo odložit zápas z minulého čtvrtka až na 21. ledna.

„Toho pána neznám,“ pronesl nejprve Zábranský. „Možná bychom se poznali, kdyby nám někdo z představenstva Pardubic přišel po sedmém finále minulé sezony poblahopřát k titulu. Jak já, tak i náš prezident klubu jsme byli přímo na místě. Každopádně na této úrovni bych očekával, že mi pan Čonka osobně zavolá a věci bychom si vysvětlili.“

K odložení tak jen doplnil, že duel se měl původně sehrát minulý pátek, jenže Dynamo jej kvůli kulturní akci v hale po domluvě přeložilo na čtvrtek. Kdyby platil páteční termín, Brno by prý o další změnu ani neusilovalo.

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

„Jenže v této situaci, kdy jsme se dozvěděli, že v úterý budeme hrát osmifinále Ligy mistrů ve Švédsku, a že se z něj pravděpodobně vrátíme až ve středu večer, jsme z logických důvodů zažádali o překlad. Pardubice s přesunem souhlasily, a proto mě teď překvapuje, že si na něco stěžují a mají potřebu se dokonce vyjadřovat k sestavě mého klubu. Kometě do toho nikdo mluvit nebude,“ podotkl znovu Zábranský.

Osmifinále

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Martin Frk

Český hokejový útočník Martin Frk zařídil v sobotním utkání nižší zámořské soutěže AHL čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci výhru Calgary Wranglers na ledě Hendersonu 6:4 a překonal hranici 200...

16. listopadu 2025  11:06

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

