Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Šéf jihomoravského celku vycítil, že je potřeba reagovat na ohlasy po porážce 1:6 od švédského Luleå, na jehož ledě hosté nastoupili s několika mladíky a s hráči mimo jádro A týmu.
Poslední třetinu přitom ztratili za vyrovnaného stavu, poměrem 0:5. Navrch po vystřídání výborně chytajícího Gašpera Krošelje juniorem Janem Ondráčkem.
POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem
„Mladí dostávají šanci a první minuty v seniorském hokeji v Lize mistrů i pro to, že se v této soutěži cítí komfortněji. Potřebují si to osahat a nejsou zdaleka pod takovým tlakem. Pokud srovnáme zápas v Zugu s vyprodanou Winning Group Arenou proti Třinci, ta hlava prostě funguje jinak,“ rozpovídal se Zábranský pro klubový web.
„Nerad mluvím o zdravotních problémech, ale pravda je, že Gašper chyběl dva měsíce a jeho zranění nebyla žádná sranda. Všichni jsme rádi, že ty dvě třetiny vydržel. Že šel do třetí třetiny mladý gólman přece neznamená, že to taky nemohl zavřít. Pokud někdo tvrdí, že jsme ho tam poslali na popravu, tak je to cílené, protože Kometa je natolik zajímavá a sledovaná, že se to médiím hodí.“
Šance Brňanů na dobrý výsledek pro domácí odvetu přesto už tímto tahem klesla. Jedenapadesátiletý majitel ale nezastíral, že evropská soutěž pro něj nemá takovou prestiž.
„Myslím, že všechny kluby, které CHL hrají, to ekonomicky pociťují,“ hovořil o ztrátovosti projektu, o návštěvách „hluboko pod průměrem domácích soutěží“ či o hráčích, kteří prý nastupují zadarmo a v případě zranění veškeré náklady nese klub. „Cokoliv, co bude ubližovat Kometě, brát ji peníze a ohrožovat zdraví hráčů, se nemůže nikomu z vedení líbit.“
Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala
Konkrétně zmínil případ obránců Brandona Davidsona s Filipem Králem, kteří se v srpnu zranili při zápase s Brynäs a klub je musel „po celou dobu jejich absence hradit ze sta procent“. U prvního jmenovaného stále musí, z marodky se dosud nevrátil.
Zábranský tak na rovinu přiznal: „Kdybychom toho nemuseli být součástí, respektive kdyby šlo postoupit bez úplaty právo na účast v soutěži, tak to bez váhání uděláme. Pokud by se vůbec našel nějaký zájemce.“
Odhalil i odměnu pro tým, co prošel do play off. „Za postup do osmifinále jsme dostali 15 tisíc euro, což je nějakých 360 tisíc korun. Jenže letadlo do Luleå vyšlo na necelé dva miliony. Ať mně tedy někdo vysvětlí, jakou to má logiku. Ví o tom někdo z těch, kdo teď tak strašně Kometu kritizují? Podle mě ne. Navíc tihle nám s náklady navíc určitě nepomůžou.“
Upřímně také vypíchl tři cíle, kterým před Ligou mistrů dává přednost. Zisk extraligového titulu, výchovu spousty mladých hokejistů a snahu dostat co nejvíc hráčů do NHL a do národního týmu.
V případě skládání sestav tak zdůrazňuje, že si s Kometou nenechá nic diktovat.
„Nikdy a nikdo nám nebude mluvit do sestavy. Nikdo nemůže znát záměry klubu, zdravotní stavy hráčů a spoustu dalších okolností, které do toho promlouvají... Obecně je svaté právo trenérů, koho do zápasu postaví. I když nezastírám, že v Kometě o nominacích do utkání vím i já.“
Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr
Zcela odmítl rovněž vyjádření pardubického ředitele Ivana Čonky, který si stěžoval, že se Východočeši cítí obalamucení, poněvadž Brno si proti nim kvůli úvodnímu osmifinále nechalo odložit zápas z minulého čtvrtka až na 21. ledna.
„Toho pána neznám,“ pronesl nejprve Zábranský. „Možná bychom se poznali, kdyby nám někdo z představenstva Pardubic přišel po sedmém finále minulé sezony poblahopřát k titulu. Jak já, tak i náš prezident klubu jsme byli přímo na místě. Každopádně na této úrovni bych očekával, že mi pan Čonka osobně zavolá a věci bychom si vysvětlili.“
K odložení tak jen doplnil, že duel se měl původně sehrát minulý pátek, jenže Dynamo jej kvůli kulturní akci v hale po domluvě přeložilo na čtvrtek. Kdyby platil páteční termín, Brno by prý o další změnu ani neusilovalo.
„Jenže v této situaci, kdy jsme se dozvěděli, že v úterý budeme hrát osmifinále Ligy mistrů ve Švédsku, a že se z něj pravděpodobně vrátíme až ve středu večer, jsme z logických důvodů zažádali o překlad. Pardubice s přesunem souhlasily, a proto mě teď překvapuje, že si na něco stěžují a mají potřebu se dokonce vyjadřovat k sestavě mého klubu. Kometě do toho nikdo mluvit nebude,“ podotkl znovu Zábranský.