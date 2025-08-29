Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

„Hokej se každým rokem posouvá, letošní účast se s předešlými nedá moc srovnávat. Kvalita bude určitě obrovská, soutěž má jinou úroveň než v době, kdy jsme ji v sezonách 2017 a 2018 hráli,“ vrací se Pokorný k předchozím účastem.
Po třech přípravných duelech jeho tým vstoupí do ostrých bojů a start to bude v pořádné rychlosti. Do Brna se dnes a v neděli chystají přední celky svých zemí. Brynäs je švédský vicemistr, Odense dánský šampion. „Čeká nás konfrontace s vysokou kvalitou a pro nás to je obrovská zkouška před startem extraligy. Máme možnost porovnat soutěže a vyzkoušet si zápasy proti vynikajícím mančaftům. Těšíme se na to,“ komentuje trenér.
Nadšení sdílí i nejproduktivnější hráč z přípravných duelů proti Zvolenu, Zlínu a Třinci – ofenzivní obránce Filip Král, který v nich nasbíral pět bodů. „V přípravě je to samozřejmě často hurá hokej, ale třeba naposledy s Třincem měly dvě třetiny parametry na hodně vysoké úrovni. Jak jsme ještě potřebovali dotahovat skóre, už to působilo, jako bychom doháněli soupeře v extraligovém zápase. Podobně musíme hrát i v Lize mistrů,“ tuší mnohem vyšší rychlost hry.
Brňané berou účast v Lize mistrů jako stvrzenku svého úspěchu. „Přítomnost v téhle soutěži je důsledkem toho, že jsme vyhráli titul a díky tomu jsme si vysloužili pozvánku. Jsme rádi, že můžeme propagovat Brno v Evropě a také naše partnery a náš klub. Nabereme velké zkušenosti, které v budoucnu určitě zužitkujeme,“ podotýká Pokorný, který soutěž zároveň vidí i jako prostor pro mladíky.
Sám hodlá utkání v Lize mistrů využít pro zkoušení nových variant útoků, ohrání posil a místo detailních analýz soupeře se hodlá spíše věnovat svému týmu. „Rozebereme si základní věci, které chceme proti těmto týmům hrát. Ukážeme klukům silné stránky protivníka a na co se konkrétně mají zaměřit. Ale bude to hlavně o nás,“ plánuje trenér.
Hokejová Kometa Brno rozehraje ročník Ligy mistrů od 19 hodin soubojem se švédským Brynas, v neděli pak od 16 hodin vyzve dánské Odense. V příštím týdnu v pátek navštíví italské Bolzano a o dva dny později sehraje další venkovní duel ve švýcarském Bernu. Další domácí duel v této soutěži čeká Brňany až 8. října, kdy doma přivítají finský Ilves Tampere. Skupinovou fázi pak Kometa uzavře na ledě švýcarského Zugu 15. října.