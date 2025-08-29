Premium

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

  8:59
Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti švédskému Brynäs v domácí aréně od 19 hodin má přece jen pár paralel – brněnský tým tehdy do soutěže taktéž nastupoval coby čerstvý mistr extraligy, současný kouč Kamil Pokorný působil v roli asistenta a Tomáš Bartejs stál, stejně jako dnes, na pravé straně třetího obranného páru.
První trénink Komety Brno na ledě v nové sezoně, pokyny udílí trenér Kamil Pokorný. (28. července 2025)

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce.

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry...
Brněnský trenér Kamil Pokorný reaguje během přípravného utkání se Zvolenem.
Brněnský Kristián Pospíšil reaguje během přípravného utkání se Zvolenem.
Brněnský obránce Filip Král během přípravného utkání se Zvolenem.
„Hokej se každým rokem posouvá, letošní účast se s předešlými nedá moc srovnávat. Kvalita bude určitě obrovská, soutěž má jinou úroveň než v době, kdy jsme ji v sezonách 2017 a 2018 hráli,“ vrací se Pokorný k předchozím účastem.

Po třech přípravných duelech jeho tým vstoupí do ostrých bojů a start to bude v pořádné rychlosti. Do Brna se dnes a v neděli chystají přední celky svých zemí. Brynäs je švédský vicemistr, Odense dánský šampion. „Čeká nás konfrontace s vysokou kvalitou a pro nás to je obrovská zkouška před startem extraligy. Máme možnost porovnat soutěže a vyzkoušet si zápasy proti vynikajícím mančaftům. Těšíme se na to,“ komentuje trenér.

Nadšení sdílí i nejproduktivnější hráč z přípravných duelů proti Zvolenu, Zlínu a Třinci – ofenzivní obránce Filip Král, který v nich nasbíral pět bodů. „V přípravě je to samozřejmě často hurá hokej, ale třeba naposledy s Třincem měly dvě třetiny parametry na hodně vysoké úrovni. Jak jsme ještě potřebovali dotahovat skóre, už to působilo, jako bychom doháněli soupeře v extraligovém zápase. Podobně musíme hrát i v Lize mistrů,“ tuší mnohem vyšší rychlost hry.

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Brňané berou účast v Lize mistrů jako stvrzenku svého úspěchu. „Přítomnost v téhle soutěži je důsledkem toho, že jsme vyhráli titul a díky tomu jsme si vysloužili pozvánku. Jsme rádi, že můžeme propagovat Brno v Evropě a také naše partnery a náš klub. Nabereme velké zkušenosti, které v budoucnu určitě zužitkujeme,“ podotýká Pokorný, který soutěž zároveň vidí i jako prostor pro mladíky.

Sám hodlá utkání v Lize mistrů využít pro zkoušení nových variant útoků, ohrání posil a místo detailních analýz soupeře se hodlá spíše věnovat svému týmu. „Rozebereme si základní věci, které chceme proti těmto týmům hrát. Ukážeme klukům silné stránky protivníka a na co se konkrétně mají zaměřit. Ale bude to hlavně o nás,“ plánuje trenér.

Kometa v Lize mistrů

Nejdříve seveřané doma, pak za Italy a Švýcary

Hokejová Kometa Brno rozehraje ročník Ligy mistrů od 19 hodin soubojem se švédským Brynas, v neděli pak od 16 hodin vyzve dánské Odense. V příštím týdnu v pátek navštíví italské Bolzano a o dva dny později sehraje další venkovní duel ve švýcarském Bernu. Další domácí duel v této soutěži čeká Brňany až 8. října, kdy doma přivítají finský Ilves Tampere. Skupinovou fázi pak Kometa uzavře na ledě švýcarského Zugu 15. října.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.