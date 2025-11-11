Přitom v atraktivní střetnutí s Pražany příliš nedoufal. Alespoň před závěrem skupinové fáze, v němž se ale rozhodlo, že na sebe narazí právě čtvrtá Sparta s třináctým Zugem.
A lídr švýcarského celku se tak těší i na bitvu s bratrem Jakubem, gólmanem týmu z českého hlavního města. „Jsem strašně rád, že to vyšlo,“ líčí mladší ze sourozenecké dvojice.
Jakub si vás jako soupeře vysnil, měl jste to podobně?
Bráchových snů se začínám trošku děsit. Když jsme proti sobě hráli poprvé v Rusku, tak před utkáním povídal, že bude remíza, jeho tým vyhraje na nájezdy a že mi chytí ten rozhodující. A opravdu se to stalo.
Teď jsem pozvánky nedostával, tak s tím upřímně ani moc nepočítám.