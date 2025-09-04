Vybičujete se víc proti švédským šampionům než proti Norům?
Asi máte trochu pravdu. Chcete samozřejmě vyhrát každý zápas, ale bylo vidět, že nám to jezdí o trošku víc. A možná jsme měli takovou staženou… zadek, jak se říká. (smích) O dost lepší zápas a výkon než v Norsku.
Závěr jste režírovali, ve třetí třetině a prodloužení Luleå ani jednou netrefila branku.
Začátek nebyl úplně ideální, v průběhu zápasu jsme se adaptovali na tempo. Pak už jsme měli navrch, i víc šancí. Ke konci třetí třetiny jsme mohli jsme rozhodnout.
Nenechat vystřelit švédského mistra skoro půl zápasu, co to s vámi dělá?
Je to jeden zápas, nebudeme z toho dělat nějakou divočinu. Jsme rádi, že po prohře v Norsku jsme se vrátili na vítěznou vlnu. I v sobotu proti Frölundě budeme chtít vyhrát, ale začít tak, jak jsme skončili.
V čem jste Švédy předčili?
Vyhrávali jsme osobní souboje, byli jsme rychlejší na odražené puky, tím jsme si vytvořili momentum v ofenzivní zóně. Jim nezbývalo nic jiného, než puky vyhazovat ven a vystřídat. Docela jsme je zatlačili.
Poprvé jste zažili pravidlo, že při hře 3 na 3 v prodloužení nesmíte opustit útočné pásmo. Jaké to bylo?
Museli jsme si to připomenout, konkrétně já bych na to zapomněl. Takže na střídačce jsme si o tom řekli a ve hře s tím problém nebyl.
Jak se vám hrálo v azylu?
Musíme divákům poděkovat za to, že přijeli až sem. I těm chomutovským. V O2 Areně se hrát nedá, v Holešovicích se rekonstruuje, nic jiného nám nezbývá.
Byla to nepříjemnost?
Spíš se člověk směje, že jede na domácí zápas hodinu a půl někam pryč. Přesouvali jsme se v den utkání, v sobotu přijedeme znovu.
Filip Chlapík nastoupil poprvé jako kapitán a rozhodl nájezdy. Kolik mu jako pokladník napočítáte?
Určitě nějaké ne pokutě, ale příspěvku do kasy neunikne.
Užíváte si tuto funkci?
Ne. To je spíš otrava, musíte pořád někoho prudit, aby už peníze konečně poslal. Není to funkce, která vás baví.
Jak jste k ní přišel?
Míra Forman (odešel do Kladna ) mi zavolal a řekl mi, že jsem nový pokladník. Ceník jsme přebrali, je standardní už několik let.