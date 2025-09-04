Premium

Krejčík po skalpu Švédů: Pomohlo nám, že jsme měli staženou... zadek

Petr Bílek
  22:26
Po nečekaném zakopnutí s norským Storhamarem se hokejová Sparta postavila na nohy. A jak! V Lize mistrů si vyšlápla na švédského mistra, tým Luleå. V chomutovském azylu ho v posledních 25 minutách nepustila ani k jedné střele na branku, což je unikát. „Docela jsme je mleli. Dobrý výkon!“ povídal obránce, střelec prvního gólu a nový pokladník Jakub Krejčík po čtvrteční výhře 2:1 po samostatných nájezdech.
Jakub Krejčík

Jakub Krejčík | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Filip Chlapík přijímá gratulace ze střídačky po proměněném nájezdu.
Sparťanský kouč Pavel Gross.
Hokejisté Sparty slaví vítězství nad švédským Lule&#229;.
Fanoušci týmu Lulea při utkání proti Spartě v Chomutově.
13 fotografií

Vybičujete se víc proti švédským šampionům než proti Norům?
Asi máte trochu pravdu. Chcete samozřejmě vyhrát každý zápas, ale bylo vidět, že nám to jezdí o trošku víc. A možná jsme měli takovou staženou… zadek, jak se říká. (smích) O dost lepší zápas a výkon než v Norsku.

Závěr jste režírovali, ve třetí třetině a prodloužení Luleå ani jednou netrefila branku.
Začátek nebyl úplně ideální, v průběhu zápasu jsme se adaptovali na tempo. Pak už jsme měli navrch, i víc šancí. Ke konci třetí třetiny jsme mohli jsme rozhodnout.

Nenechat vystřelit švédského mistra skoro půl zápasu, co to s vámi dělá?
Je to jeden zápas, nebudeme z toho dělat nějakou divočinu. Jsme rádi, že po prohře v Norsku jsme se vrátili na vítěznou vlnu. I v sobotu proti Frölundě budeme chtít vyhrát, ale začít tak, jak jsme skončili.

Vítězná rána kapitána. Sparta zdolala švédské mistry, nájezdy rozhodl Chlapík

V čem jste Švédy předčili?
Vyhrávali jsme osobní souboje, byli jsme rychlejší na odražené puky, tím jsme si vytvořili momentum v ofenzivní zóně. Jim nezbývalo nic jiného, než puky vyhazovat ven a vystřídat. Docela jsme je zatlačili.

Poprvé jste zažili pravidlo, že při hře 3 na 3 v prodloužení nesmíte opustit útočné pásmo. Jaké to bylo?
Museli jsme si to připomenout, konkrétně já bych na to zapomněl. Takže na střídačce jsme si o tom řekli a ve hře s tím problém nebyl.

Jak se vám hrálo v azylu?
Musíme divákům poděkovat za to, že přijeli až sem. I těm chomutovským. V O2 Areně se hrát nedá, v Holešovicích se rekonstruuje, nic jiného nám nezbývá.

Byla to nepříjemnost?
Spíš se člověk směje, že jede na domácí zápas hodinu a půl někam pryč. Přesouvali jsme se v den utkání, v sobotu přijedeme znovu.

Märtinš Dzierkals se snaží překonat Matteuse Warda.

Filip Chlapík nastoupil poprvé jako kapitán a rozhodl nájezdy. Kolik mu jako pokladník napočítáte?
Určitě nějaké ne pokutě, ale příspěvku do kasy neunikne.

Užíváte si tuto funkci?
Ne. To je spíš otrava, musíte pořád někoho prudit, aby už peníze konečně poslal. Není to funkce, která vás baví.

Jak jste k ní přišel?
Míra Forman (odešel do Kladna ) mi zavolal a řekl mi, že jsem nový pokladník. Ceník jsme přebrali, je standardní už několik let.

Vstoupit do diskuse
