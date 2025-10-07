Premium

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Fotogalerie 88

Gólman Jakub Kovář na tréninku hokejové Sparty. | foto: ČTK

Dan Hübsch
V Curychu strávil čtyři měsíce. Kdyby však Jakub Kovář mohl, zůstal by snad dodnes. „Bylo to nádherné období, zpětně asi nejlepší část mé kariéry,“ vzpomíná s nostalgií. Navzdory krátkému angažmá, ale i nejtěsnější možné porážce ve finále tamní soutěže. Jeho Sparta nyní na led švýcarského klubu zamíří v rámci hokejové Ligy mistrů. A nikdo úterní duel nevyhlížel víc než zkušený brankář.

„Strašně se těším od chvíle, co nás s nimi nalosovali,“ povídá do telefonu, avšak zklamaně. Ke konci září ho skolila nemoc. „Divný druh viru, co skáče jen na gólmany. Odněkud s tím přicestoval náš trenér Petr Přikryl, pak to chytil Pepa Kořenář a já šel na řadu jako poslední.“

Dobře tušil, že do Švýcarska s týmem nejspíš neodletí. Že pravděpodobně zůstane doma, aby se připravil na zátěž v dalších týdnech. Humor ho však evidentně neopouští ani v nepříjemných chvílích.

Vždyť před čtyřmi lety se kvůli zranění kolene pomalu smiřoval s úplným koncem kariéry. Přitom stále pokračuje, jede nad plán.

Velký restart začal v lednu 2022 právě v Curychu. A na prvopočátku oživujícího angažmá stála pro změnu šťastná souhra okolností.

Jednu dobu jsem byl tady v Česku, měl po kariéře a na hokej jezdil jen jako divák. Už jsem taky dávno mohl dělat něco úplně jiného.

Jakub Kovář

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
2. KalPa KuopioKuopio 4 3 1 0 0 16:6 11
3. Frölunda HCFrölunda 4 3 0 0 1 13:7 9
4. Brynäs IFBrynäs 4 3 0 0 1 12:6 9
5. EV ZugZug 4 2 1 0 1 17:13 8
6. HC Sparta PrahaSparta 4 2 1 0 1 12:8 8
7. Lulea HockeyLulea 4 2 0 2 0 10:9 8
8. Lukko RaumaRauma 4 2 0 1 1 15:10 7
9. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
10. ZSC Lions CurychCurych 4 2 0 1 1 10:7 7
11. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
12. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
13. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
14. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
15. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 4 1 1 1 1 10:11 6
16. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
17. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
18. Eisbären BerlínBerlín 4 1 0 1 2 11:14 4
19. Fischtown PinguinsBremerhaven 4 0 2 0 2 13:15 4
20. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
21. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 0 3 5:14 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

