„Strašně se těším od chvíle, co nás s nimi nalosovali,“ povídá do telefonu, avšak zklamaně. Ke konci září ho skolila nemoc. „Divný druh viru, co skáče jen na gólmany. Odněkud s tím přicestoval náš trenér Petr Přikryl, pak to chytil Pepa Kořenář a já šel na řadu jako poslední.“
Dobře tušil, že do Švýcarska s týmem nejspíš neodletí. Že pravděpodobně zůstane doma, aby se připravil na zátěž v dalších týdnech. Humor ho však evidentně neopouští ani v nepříjemných chvílích.
Vždyť před čtyřmi lety se kvůli zranění kolene pomalu smiřoval s úplným koncem kariéry. Přitom stále pokračuje, jede nad plán.
Velký restart začal v lednu 2022 právě v Curychu. A na prvopočátku oživujícího angažmá stála pro změnu šťastná souhra okolností.
Jednu dobu jsem byl tady v Česku, měl po kariéře a na hokej jezdil jen jako divák. Už jsem taky dávno mohl dělat něco úplně jiného.