Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

  9:07
Nebyl v brance a nebyl ani na střídačce, když minulý týden jeho tým schytal ve Švýcarsku debakl 0:6. V odvetě osmifinálového zápasu proti Zugu už však Jakub Kovář přispěl svými zákroky k domácí výhře 3:2, na vypadnutí Sparty z hokejové Ligy mistrů to ale nic nezměnilo. „Přijeli si jen pohlídat náskok. Podle mě nám ukázali tak čtyřicet procent toho, co jsou schopní hrát,“ řekl po zápase o týmu svého bratra Jana.
Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

Pražané v Holešovicích od začátku předváděli naprostý opak toho, co v předchozím zápase, kdy po necelých dvanácti minutách prohrávali už 0:4. Tentokrát Zug poprvé vystřelil až po téměř čtvrthodině hry.

„Chtěli jsme dneska vyhrát pro fanoušky, a to se povedlo. Proti tak kvalitnímu týmu je to navíc ještě cennější. Teď to jen přenést i do ligy,“ řekl Kryštof Hrabík, jehož klub se navíc fanouškům revanšoval tím, že jim proplatil cestu do Švýcarska po nepovedeném prvním utkání. „Chudáci si asi koupili lístky ještě před ním. Kdybych měl lístek za tři stovky, přišel bych nejspíš taky,“ pousmál se Kovář.

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

V opačné roli byl Daniel Voženílek, na kterého sparťanské publikum připravilo ironické choreo s nápisem: „Omluvný list… Mám alergii na Vožucha.“

„Kluky z týmu zajímalo, co je na něm napsané. I Kubalda (Dominik Kubalík) jim překládal pokřiky,“ smál se český útočník.

Přiznal ale, že výkon Zugu měl rezervy: „Ideální to od nás nebylo, ale postoupili jsme, to je hlavní. Plán byl odehrát zápas s co nejlepším výsledkem, ale nastavení v hlavě je složitější, když vedete 6:0.“

Po pěti týdnech bez hokeje se teprve vrací po zlomené kosti v chodidle. „Minulý týden mi doktor povolil lehké bruslení. Cítím se líp, ale herní výpadek je znát,“ prozradil.

Voženílek zároveň připomněl, že i švýcarský tým řeší nabitý program: „Je to náročné a záleží na každém týmu, jak k tomu přistoupí. Členové našeho klubu jsou v představenstvu Ligy mistrů, takže chtějí výsledky.“

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Zcela jiný názor měl Kovář, který se ostře vymezil vůči kritice sparťanské sestavy v prvním utkání. „Ta stejná, která jela do Švýcarska, tady předtím zničila francouzského mistra a všichni ji chválili. A najednou lidi nadávají, že jede čtrnáct hráčů základní sestavy i s reprezentačním gólmanem a necháme doma čtyři hráče, kteří by mohli hrát. Další byli zranění, Špačkovi se narodila před týdnem dvojčata, takže měl logicky volno.“

A pokračoval: „Typické pro Česko. Novináři by se měli zaměřit na hokej a na to, co předvedli hráči, kteří ve Švýcarsku nastoupili, že jim zápas nevyšel,“ sdělil důrazně.

Sparta po gólech Němečka a Hrabíka vedla po dvou třetinách 2:0, ale Zug ve třetím dějství snížil, když v přesilovce skóroval Dominik Kubalík a šest minut před koncem se prosadil i Nik Petrovic.

„Oba góly byly naše chyba. První ztečoval Hrabík, druhý Kousal, který sekl do hokejky a střela letěla úplně jinam. Byly to nešťastné branky,“ popsal Kovář s tím, že reálná šance na obrat prakticky neexistovala.

„Šest gólů se dát může, ale většinou je to otevřený hokej. Takže i soupeř dá tři, čtyři. Aby to skončilo sedm nula, muselo by se stát něco mimořádného.“

Po utkání se rozpovídal i o bratrovi Janovi. „Jednou to zkusil, ale byla z toho taková plazmuška,“ smál se. „Brácha ví, že musí být opatrný. On spíš góly připravuje, takže radši by mě v bráně vykoupával. Ani nepamatuju, kdy mi naposledy dal gól, bude to už hodně let.“

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

„Sejdeme se, ale čeká na něj víc lidí, protože tady dlouho nebyl. Chvilku si určitě najdeme, ale bylo by lepší, kdyby tu mohl zůstat o den navíc,“ dodal starší z bratrů.

Zároveň přiznal, že během sezony není jednoduché sladit společný rodinný život i hokejový kalendář. „Jsme od sebe několik set kilometrů, a když má volno, tak jsou reprezentační pauzy, které mají týmy různě naplánované. Děti navíc musí chodit do školy, takže je to opravdu těžké. V podstatě se posledních dvanáct let potkáváme jen přes léto.“

A zatímco Jan Kovář se netají tím, že zápasy Sparty sleduje pravidelně, u Jakuba je to přesně obráceně: „Má výhodu, že hraje v jedné z posledních lig, kde zápasy začínají brzo. Ve zbytku Evropy se hraje až kolem půl osmé, a to už je pro mě náročné se do noci dívat na televizi, když mám třeba druhý den trénink. Spíš mu napíšu, když dá gól, ať mi pošle sestřih.“

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

