Jako bych šel poprvé do školy, popsal návrat třinecký obránce Jeřábek

Po sedmi měsících a 15 dnech, poprvé od 1. března naskočil do utkání obránce Jakub Jeřábek.

A prožil vcelku pohodový návrat. Než se pořádně dostal na led, hokejoví Oceláři Třinec ve druhé minutě vedli nad polskou Osvětimí 2:0.

„Trochu to bylo, jako bych šel poprvé do školy, ale kluci mi pomohli. Snažil jsem se připravit, jak nejlépe to šlo. Postupně jsem se cítil líp a líp,“ komentoval utkání Jeřábek, který se dával dohromady po otevřené zlomenině lýtkové a holenní kosti.

Kdy jste začal tušit, že proti Osvětimi nastoupíte?

Měli jsme plán, že to probereme po minulé kontrole u doktora a ta byla osmého října. S trenérem jsme se domluvili, že to bude můj první zápas, že se od toho odrazíme dál.

Už dříve jste říkal, že dáte na rozhodnutí lékařů. Takže jste od nich dostal svolení znovu naplno hrát?

Nejsem zase takový blázen, abych do toho i přes zelenou od doktorů šel, pokud bych se sám na to necítil. Liga mistrů, extraliga, na takové soutěže musí být člověk stoprocentně v pořádku, a to jsem chtěl být. Jsem rád, že to vyšlo a mohl si hru osahat. Uvidíme, co bude dál.

Noha drží?

Musím říct, že jsem si na ni nevzpomněl. Díky oběma kotlům fanoušků byla skvělá atmosféra, zápas mě vtáhl. Snažil jsem se na nohu nemyslet.

Brankář Linus Lundin z Osvětimi sleduje, jak třinecký útočník David Cienciala trefuje pravou tyč.

Určitě je logické, že jste hned v prvním duelu po návratu nechodil na přesilovky jako dříve.

Jéžiši... Tady je kluků, co je hráli nebo mohou hrát, dost. V prvé řadě se budu snažit dostat zase do tempa a klukům to moc nekazit.

Jste už připravený i na extraligové tempo, protože v pátek hrajete v Pardubicích a v neděli hostíte Litvínov?

Co jiného mi zbývá, s trenéry se ale budeme domlouvat, jak budu hrát. Prostor na nějaké trénování není, zápasy jdou rychle za sebou. Nejlepší pro mě je skočit do toho kolotoče.

Fyzicky to zvládnete?

Jo, doufám, že jo. Na tréninku můžete jezdit, jak chcete, ale zápas vám nic nenahradí. A čím je člověk starší, tím to cítí ještě více. Čím dříve do toho skočím, tak se budu cítit lépe.

Teď vás v extralize čekají Pardubice, proti nimž jste se tehdy zranil.

To je taková ironie... Kdybych nastoupil, tak co. Pardubicemi to v uvozovkách skončilo, tak to jimi zase začne. Neřeším to.

Proti Osvětimi jste bránil na levé i pravé straně. To vyplynulo ze hry, anebo šlo o záměr?

Bylo to tím, že odstoupil Tomáš Kundrátek. Nedělá mi problém hrát na obou stranách. A možná je dobře, jsem načuchl tam i tam.

Začal jste ve čtvrté obranné dvojici s mladým Radimem Mrtkou. Jak vidíte posun výše?

Mluvit o tom je předčasné. Teď se budu hlavně snažit dostat do hry, zapracovat na detailech, protože orientace a to všechno musí být ještě lepší. Doufám, že to těmi zápasy přijde.

Jak moc vám pomohlo, že jste rychle už na začátku čtvrté minuty vedli 3:0?

Pomůže to. Než jsem vůbec stačil jít na led, bylo to tři nula nebo kolik. Pak na nás bylo vidět, že udržíme puk, dělali jsme dobré jednoduché věci a to pomohlo i mě, abych se do hry začlenil.

Třinecký obránce Jakub Jeřábek (vlevo) v souboji s osvětimským obráncem Andreasem Söderbergem.

Osvětim v předchozích utkáních trápila favority. Šel z ní respekt?

Stoprocentně. Nikoho nemůžete podcenit a obzvlášť v této soutěži. Věděli jsme, že mají šikovné kluky a kór na přesilovky, což ukázali, ty mají velmi dobře sehrané (jednu využili). Nemůžete vydechnout.

Přesto jste ve druhé třetině polevili.

Když to je pět jedna, už se nemusíte nikam hnát. Čekají nás další zápasy. Máme dost zkušený tým, abychom s tím náskokem uměli pracovat.