Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Kdyby ho vstřelili v základní hrací době dostali ze sedmnácté příčky na třináctou, kdyby v prodloužení, šli by do play off z patnácté.
Nestalo se. „Poprali jsme se s tím ale velmi dobře, jen škoda výsledku,“ říká útočník Mountfieldu Patrik Miškář, jenž v Lausanne vstřelil jednou ze dvou branek svého týmu.
Na druhý bod a postup to ale ve Švýcarsku nestačilo. Proč podle vás, když jste měli tolik šancí?
Bohužel a je to velká škoda. Neproměnili jsme snad šestnáct samostatných nájezdů. Musíme se na koncovku zaměřit a pracovat s ní každý den.
|
Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug
A také asi na přesilovky, kterých jste měli také dost. Co v nich nejde?
Tam nás tlačí bota celou sezonu. Musíme se na ně podívat. Neproměnili jsme výhodu pět na tři, což rozhoduje zápasy a teď se to opět ukázalo.
K vítězství a tím i k postupu jste neměli daleko i přesto, že Lausanne je špičkový švýcarský klub a má ve svých řadách několik hráčů i se zkušenostmi z NHL.
Nevyšlo to, ale nám se potvrdilo, že se s naším nátlakovým hokejem můžeme měřit vlastně s jakýmkoli týmem, i když mají hráče, co hráli NHL. Nikdo nemá rád, když, nemá chvilku klidu a nemůže si podržet puk. Takovéto hvězdy, které známe i z naší ligy, jsou i tady a my jsme se s tím popasovali skvěle.