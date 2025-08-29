Premium

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Radomír Machek
  10:19
Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně ani nevím, jak ten gól padl,“ komentoval Jergl svůj téměř tři roky starý počin v hokejové Lize mistrů.
Buď jak buď, tehdy jím Jergl poslal odvetu se švýcarským Zugem do prodloužení, v němž ale Mountfield nakonec padl a dál šel soupeř.

Pro Hradec to byl zatím poslední gól, který v Lize mistrů vstřelil. V pátek na něj bude chtít navázat.

Mountfield totiž domácím zápasem s dánským Odense zahajuje své páté představení v evropské soutěži a Jergl bude u toho. Ve své kariéře potřetí. Svoji první účast v ní dotáhl až do finále.

Co vám říká Liga mistrů?
Že právě její finále před pěti lety přineslo asi můj největší zážitek v kariéře. Vyvolalo to hokejovou horečku v Hradci, stadion byl nabitý až po střechu. Škoda, že se to nepodařilo, třešničku na dortu bohužel sezobla Frölunda, hodně těžký soupeř.

Nevydařené finále Ligy mistrů. Hradec prohrál se suverénní Frölundou

Ve finále, které jste hráli na svém stadionu a ve kterém jste vedli...
To je pravda, gól tehdy vstřelil Petr Koukal, ale možná jsme trochu usnuli na vavřínech a začali jsme se bát, těžko říct.

Bylo těžké to přijmout?
Určitě a možná si to člověk uvědomí až s odstupem času, kdy mu dojde, jaká to byla příležitost a že se už nemusí opakovat. Nedá se ale nic dělat.

Tehdy to ale na začátku bojů nevypadalo na velkou slávu. Jak na tu cestu vzpomínáte?
Bylo to takové nahoru dolů. První zápas ve skupině jsme prohráli, pak se občas zadařilo a na konci jsme potřebovali vyhrát, abychom ze skupiny vůbec postoupili. Povedlo se a pak to nějak začalo vycházet.

Hokejisté Hradce Králové povalili Petra Koukala na zem po gólu ve finále Ligy mistrů.

Jak se vám to podařilo?
Byli jsme hlavně zdraví. A pomalu se došlo až do finále. Když se mě někdo zeptá na největší hokejový zážitek, tak tohle finále stavím hodně vysoko. A nebylo to jen kvůli atmosféře, ale hlavně díky možnosti zahrát si proti tak výbornému týmu, jakým Frölunda tehdy byla.

Liga mistrů je zajímavá soutěž, Hradec ji právě tehdy poprvé zpestřil i tím, že organizoval pro fanoušky zájezdy, v nichž jste na zápas jeli i vy. Jak na to vzpomínáte?
Skvělý byl Graz, kde jsme se s jejich pomocí nakopli k postupu. Kvůli fanouškům hrajeme a potkat se při takové příležitosti s nimi je super. Kdyby se něco takové podařilo znovu, nebyl bych proti.

Program Hradce v Lize mistrů

Mountfield HK - Odense Bulldogs
● pátek, začátek v 17.30

Mountfield HK - Brynäs IF
● neděle 31. srpna, 16.00

SC Bern - Mountfield HK
● pátek 5. září, 19.45

HC Bolzano - Mountfield HK
● neděle 7. září, 15.30

Mountfield HK - KalPa Kuopio
● úterý 7. října, 18.00

Lausanne HC - Mountfield HK
● středa 15. října, 19.45

Hokejová sezona je však v samotné extralize náročná, k tomu přidá Liga mistrů minimálně šest zápasů. Hodně velký nápor?
Na rozdíl od fotbalu to u nás nemůže být tak, že by se střídaly vlastně dva týmy, tolik hráčů nemáme. Musí se to ale nějak rozdělit, někdy někomu dát volno. Je to hodně náročné, i když teď ty čtyři zápasy jsou ještě před startem extraligy. Hlavně, abychom byli všichni zdraví, od toho se to bude všechno odvíjet.

A co vy? Nebojíte se únavy z náročného programu?
Náročné to je, ale já mám raději zápasy než trénování.

Co cestování, které do všeho zasáhne?
Není to nic, co by se zvládnout nedalo.

Když jste připomněl důležitost zdraví hráčů, současné léto není pro Mountfield právě ideální. Zvlášť u obránců se nakupily absence.
Když se někdo podívá na naše přípravné zápasy, napadne ho, jestli nás někdo nahoře zbytečně netrestá. Do obrany sice přišli noví hráči, pak ale někteří odpadli. Pro manažera a trenéra asi musí být trochu frustrující, když se pomalu v každém zápase někdo hlavně z obrany zraní. Ale věřím, že to nějak kvalitně poskládáme.

Aleš Jergl z Hradce se snaží udržet puk, lepí se na něj Marian Adámek z Třince.

Od vaší poslední účasti v Lize mistrů se změnil systém, nejsou skupiny, utkáte se se šesti jinými soupeři. Líbí se vám?
Bude to pestřejší. Pro mě to bude zajímavější i v tom, že si zahraju s více týmy, se kterými se nepotkáváme a proti kterým si už v životě třeba nezahrajeme. Hodně se těším na neděli, na švédské Brynäs. Měl by přijet Nicklas Bäckström, který toho má za sebou strašně moc v NHL, hrálo v ní snad patnáct jejich hráčů. Ukáže nám to, jak jsme na tom.

Začínáte doma s dánským Odense. Co vám to říká?
Zatím nic, ještě jsme se k tomu nedostali, ale čekám velmi kvalitní tým. Spoustu zkušených hráčů, výborné přesilovky. S žádným soupeřem v Lize mistrů nás nečeká nic jednoduchého.

Program nemá logiku. V hokejovém Hradci lamentují nad Ligou mistrů

Liga mistrů se rozjíždí v období, kdy většina extraligových týmů ladí formu přípravnými zápasy. Pro vás je to výhoda, nebo nevýhoda?
Podle mě pro nás je lepší příprava v zápasech, v nichž půjde o dost.

V extralize budete obhajovat druhé místo v základní části. Jak těžká bude?
Hodně, ale myslím si, že jsme kádr dobře doplnili. Přišli zkušení hráči. Myslím, že můžeme hrát nahoře, ale budu se opakovat: Základ je, abychom zůstali zdraví, pak můžeme udělat dobrý výsledek.

Vstoupit do diskuse
Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

