A následná nedělní porážka se švédským vicemistrem z Brynäs? Tak to byl výsledkový propadák, Mountfield si na svém ledě nechal nasázet pět gólů, aniž by Švédům vstřelil byť jen jediný.
Přitom jejich pátý start v Lize mistrů mohl začít úspěšně. V zápase s Odense totiž Hradečtí směřovali k výhře. V pohodě ho kontrolovali až do poslední desetiminutovky třetí třetiny. V ní totiž během necelých dvou minut dvakrát inkasovali, soupeř srovnal na 3:3 a po nerozhodném prodloužení byl úspěšnější v samostatných nájezdech.
Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs
„Přijel dobrý soupeř, myslím si, že Dánové hráli velmi dobře. Přesto jsme utkání měli zvládnout a vyhrát. Vlastními chybami jsme si ho nakonec prohráli. Dostali jsme ve třetí třetině dva góly během krátké doby, to by se nám nemělo stávat,“ konstatoval trenér hradeckého mužstva Tomáš Martinec.
Nedělní duel se švédským soupeřem, jenž má ve svém středu řadu hráčů se zkušenostmi z NHL, byl o něčem jiném.
Mountfield totiž už za necelých osm minut prohrával 0:2, a přestože se poté zlepšil, Brynäs šlo jistě za výhrou. V polovině zápasu svůj náskok zvýšilo na rozdíl tří gólů a v závěru zápasu svoji dominanci potvrdilo dalšími. K prvnímu mu pomohla hra domácích bez brankáře, kterou se domácí pokusili o zvrat.
Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl
„Brynäs bylo jednoznačně lepší, s Odense jsme měli vyhrát, tam jsme si zápas prohráli sami. My se z toho poučíme, jsou to pro nás cenné zkušenosti,“ uvedl Martinec.
„Brynäs byl asi nejkvalitnější tým, proti kterému jsem kdy nastoupil. Což platí i o jeho hráčích,“ přiznal obránce David Sýkora, jenž oba zápasy sehrál v roli hosta z prvoligového Kolína, „na jména jsem ale nekoukal a ani na jejich historii, bral jsem to jako každý jiný zápas, připravil jsem se na něj na sto procent.“
K dalším dvěma zápasům v Lize mistrů se Hradečtí vypraví v závěru tohoto týdne. Nejprve se v pátek představí na ledě švýcarského Bernu, poté v neděli italského Bolzana. Hned další týden Hradečtí odstartují na ledě rivala z Pardubic nový ročník extraligy. Hodně náročný program.