„Již ho předběžně známe, ale jelikož se nám vůbec nelíbí, respektive postrádá logiku, snažíme se s tím ještě něco udělat,“ uvedl pro klubový web Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Los nového ročníku Ligy mistrů proběhl v průběhu mistrovství světa. Mountfieldu přidělil severské soupeře na domácím ledě: finskou KalPu, švédský Brynäs a dánský Odense.

Ke třem zápasům na ledech soupeřů Mountfield vyrazí převážně na západ: do švýcarských měst Bern a Lausanne a do italského Bolzana. Boje by měly vypuknout 28. a 29. srpna zápasy úvodního kola, hned po dvou dnech další.

Mountfield odehraje do zářijového startu nového extraligového ročníku ještě další dva, zbývající jsou na programu v první polovině října, kdy by měla být z 32 účastníků známa šestnáctka týmů pro vyřazovací část.

Pro Mountfield bude start v Lize mistrů už pátou zkušeností s touto soutěží, v sezoně 2019/2020 došel až do jejího finále, v němž na domácím ledě podlehl švédské Frolundě Göteborg.

Tehdy se ještě Liga mistrů hrála v základních skupinách, v nichž se týmy utkaly každý s každým dvakrát. Nynější systém je odlišný, každému mužstvu je nalosováno šest soupeřů, se třemi se utká na domácím ledě, s dalšími třemi na jejich.