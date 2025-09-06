Premium

Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec

Radomír Machek
  10:30
Sice už podruhé v Lize mistrů přišli v závěru základní hrací doby o tříbodovou výhru, ale v Bernu vše v prodloužení zakončili ziskem alespoň druhého bodu. Díky tomu slaví hokejisté hradeckého Mountfieldu první výhru (3:2), která je nechává ve hře o postup do vyřazovací části. Nevezou ji ale hned domů, po sobotním autobusovém přesunu je totiž v Bolzanu v neděli odpoledne čeká další utkání.
Hradecký hokejista Jakub Pour.

Hradecký hokejista Jakub Pour. | foto: Profimedia.cz

Kevin Klíma (vlevo) z Hradce napadá rozehrávku Fabiana Ritzmanna z Bernu.
Thierry Schild z Bernu tvrdě narazil na Petra Šenkeříka z Hradce.
Černá sada nových dresů hradeckých hokejistů.
Hokejisté Brynäsu se radují z gólu v utkání Ligy mistrů proti Hradci.
7 fotografií

„Trochu škoda, že jsme si to už podruhé nechali utéct, teď z toho jsou ale aspoň dva body,“ uvedl útočník Jakub Pour.

Ten druhý v přesilovce vystřelil Lukáš Radil nádhernou střelou bez přípravy. Co na ni říkáte?
Že byla opravdu super. Bavil jsem se s ním po utkání, říkal mi, že to je tak jedna ze sta. Já si ale myslím, že on to trefí osmkrát z deseti.

Hradec v Lize mistrů vyhrál na ledě Bernu, Kometa padla v Bolzanu

Dvakrát jste v zápase vedli, ale na tři body to nestačilo.
Jak už jsem říkal, škoda. Na druhé straně super, že jsme to v prodloužení dotáhli k druhému, když jsme riskli hru bez brankáře.

Jakým soupeřem pro vás byl Bern?
Hodně těžkým. Měl hodně šancí, ale nás naštěstí podržel brankář Škorvánek. Vlastně nás k vítězství dovedl.

Na gól se dlouho čekalo i přesto, že domácí tlačili. Jak se pod takovým tlakem hrálo?
Bylo to dost těžké. Kluziště v Bernu je hodně velké a my navíc nehráli moc super. Naopak, spoustu šancí hlavně v první třetině jsme jim nabídli sami po našich zbytečných ztrátách. Kazili jsme dost přihrávek, hráli nepřesně, naštěstí nás Škorvi podržel.

Měli jste dost vyloučených, ale v oslabení jste ani jednou neinkasovali. Naopak oba své góly jste vstřelili v přesilovce. Dobrá zpráva, že?
Pro nás určitě, protože přesilovky dneska hodně rozhodují. My všechno ubránili a naopak dvě přesilovky využili, pro speciální řady dobrá vizitka.

Provokatér Raška po debutu za Spartu: Koušu, nepustím kostičku! I góly budou

Nastoupil jste pro vás netradičně na pozici středního útočníka. Velký nezvyk?
Pravda je, že jsem tam nikdy nehrál, ani v juniorech ne. Byla to tedy premiéra, snažil jsem se hrát v klidu a pomáhat hlavně v defenzivě, abychom moc nepropadali. Myslím, že se to docela podařilo.

Místo domů vyrazíte dnes autobusem do Itálie. Nezvyk?
Bude to trochu náročnější, ale zabavíme a budeme dobře připravení.

Co vás v Bolzanu podle vás čeká?
Tým neznám, pro nás to ale hlavně bude generálka na extraligu. Takže se budeme snažit dodržet systémové věci, kterými se chceme v extralize prezentovat.

Vstoupit do diskuse
4. kolo

HC Sparta Praha vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:30
  • 2.42
  • 4.24
  • 2.44
Ilves Tampere vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
6.9. 16:00
  • 1.29
  • 6.29
  • 7.79
Brynäs IF vs. ZSC Lions Curych //www.idnes.cz/sport
6.9. 16:00
  • 2.10
  • 4.33
  • 2.82
KalPa Kuopio vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
6.9. 16:00
  • 1.54
  • 4.93
  • 4.77
GKS Tychy vs. Lulea Hockey //www.idnes.cz/sport
6.9. 18:00
  • 8.61
  • 6.66
  • 1.26
Odense Bulldogs vs. KAC Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
6.9. 19:00
  • 2.68
  • 4.41
  • 2.17
HC Lausanne vs. ERC Ingolstadt //www.idnes.cz/sport
7.9. 14:00
  • 1.61
  • 4.65
  • 4.13
EV Zug vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
7.9. 14:00
  • 1.13
  • 9.03
  • 13.10
Kompletní los
3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Frölunda HCFrölunda 3 3 0 0 0 11:3 9
2. Ilves TampereIlves 3 3 0 0 0 12:6 9
3. KalPa KuopioKuopio 3 2 1 0 0 13:4 8
4. HC Kometa BrnoKometa Brno 3 2 0 1 0 14:9 7
5. ZSC Lions CurychCurych 3 2 0 1 0 10:5 7
6. Lukko RaumaRauma 3 2 0 0 1 13:7 6
7. Brynäs IFBrynäs 3 2 0 0 1 10:6 6
8. EC Red Bull SalzburgSalzburg 3 2 0 0 1 7:5 6
9. HC Sparta PrahaSparta 3 1 1 0 1 8:6 5
10. EV ZugZug 3 1 1 0 1 11:10 5
11. HC BolzanoBolzano 3 1 1 0 1 10:11 5
12. Lulea HockeyLulea 3 1 0 2 0 7:7 5
13. SC BernBern 3 1 0 1 1 6:7 4
14. ERC IngolstadtIngolstadt 3 1 0 0 2 9:10 3
15. HC LausanneLausanne 3 1 0 0 2 10:12 3
16. Eisbären BerlínBerlín 3 1 0 0 2 7:9 3
17. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 3 1 0 0 2 9:12 3
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 1 0 0 2 6:10 3
19. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 3 0 1 1 1 6:11 3
20. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 0 2 5:11 3
21. Fischtown PinguinsBremerhaven 3 0 1 0 2 10:13 2
22. Odense BulldogsOdense 3 0 1 0 2 8:12 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 3 0 0 1 2 9:17 1
24. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 2:10 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

