Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec

„Trochu škoda, že jsme si to už podruhé nechali utéct, teď z toho jsou ale aspoň dva body,“ uvedl útočník Jakub Pour.
Ten druhý v přesilovce vystřelil Lukáš Radil nádhernou střelou bez přípravy. Co na ni říkáte?
Že byla opravdu super. Bavil jsem se s ním po utkání, říkal mi, že to je tak jedna ze sta. Já si ale myslím, že on to trefí osmkrát z deseti.
Dvakrát jste v zápase vedli, ale na tři body to nestačilo.
Jak už jsem říkal, škoda. Na druhé straně super, že jsme to v prodloužení dotáhli k druhému, když jsme riskli hru bez brankáře.
Jakým soupeřem pro vás byl Bern?
Hodně těžkým. Měl hodně šancí, ale nás naštěstí podržel brankář Škorvánek. Vlastně nás k vítězství dovedl.
Na gól se dlouho čekalo i přesto, že domácí tlačili. Jak se pod takovým tlakem hrálo?
Bylo to dost těžké. Kluziště v Bernu je hodně velké a my navíc nehráli moc super. Naopak, spoustu šancí hlavně v první třetině jsme jim nabídli sami po našich zbytečných ztrátách. Kazili jsme dost přihrávek, hráli nepřesně, naštěstí nás Škorvi podržel.
Měli jste dost vyloučených, ale v oslabení jste ani jednou neinkasovali. Naopak oba své góly jste vstřelili v přesilovce. Dobrá zpráva, že?
Pro nás určitě, protože přesilovky dneska hodně rozhodují. My všechno ubránili a naopak dvě přesilovky využili, pro speciální řady dobrá vizitka.
Nastoupil jste pro vás netradičně na pozici středního útočníka. Velký nezvyk?
Pravda je, že jsem tam nikdy nehrál, ani v juniorech ne. Byla to tedy premiéra, snažil jsem se hrát v klidu a pomáhat hlavně v defenzivě, abychom moc nepropadali. Myslím, že se to docela podařilo.
Místo domů vyrazíte dnes autobusem do Itálie. Nezvyk?
Bude to trochu náročnější, ale zabavíme a budeme dobře připravení.
Co vás v Bolzanu podle vás čeká?
Tým neznám, pro nás to ale hlavně bude generálka na extraligu. Takže se budeme snažit dodržet systémové věci, kterými se chceme v extralize prezentovat.