Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Finský mistr z Kuopia v Hradci. Další zápas na krev, tuší kouč

Radomír Machek
  9:04
Možná by si vzhledem k náročnému programu, který táhnou už několikátý týden, od zápasů raději trochu odpočinuli. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si na to ale budou muset ještě pár dnů počkat. Poté, co se konečně začali posunovat vzhůru extraligovou tabulkou, před sebou mají další výzvu. Navíc ve svém pátém duelu v letošním ročníku Ligy mistrů hodně výraznou.

Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek během utkání proti Litvínovu. | foto: ČTK

Do Hradce Králové totiž v úterý dorazí finské KalPa Kuopio, aktuální finský šampion a v současnosti jeden z nejlepších evropských týmů. „Ze sportovního hlediska se těším hodně. Přijede finský mistr, který má skvělý tým,“ vysekl poklonu soupeři kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec.

Kuopio svoji kvalitu potvrzuje i v Lize mistrů. Dosavadní čtyři zápasy vyhrálo a ztratilo v nich jediný bod. V průběžné tabulce mu tak patří druhé místo za krajany z Tampere a do Hradce přijede s jistotou do vyřazovací části soutěže.

Proklouznout do ní se bude nyní a za osm dnů ve Švýcarsku snažit také Mountfield. Výchozí pozici nemá špatnou, byť stejně jako v extraligové soutěži špatně začal. První dva duely, oba na svém ledě, prohrál, pak ale přivezl šest bodů za výhry v Bernu a v Bolzanu. V tabulce mu tak patří patnáctá příčka, předposlední, jež zajišťuje postup do play off.

Hradečtí ji budou obhajovat jen dva dny poté, co odehráli náročný duel s Libercem, v němž si výhru vybojovali až na konci prodloužení. Ve třetím utkání minulého týdne. „Extraliga letí v šíleném tempu, takže času na regeneraci není moc a bude to zase další zápas na krev, hodně náročný,“ uvedl kouč Martinec, „nedělní zápas s Libercem nás stál spoustu sil, tak uvidíme, v jakém budeme zdravotním stavu.“

Mountfield se v úvodu extraligy, jenž následoval po již zmíněných čtyřech utkáních v Lize mistrů, i kvůli zdravotním problémům řady hráčů hodně výsledkově trápil. V posledních dnech se zvedl a nyní má šanci to potvrdit i proti evropské elitě. „Věřím, že se dáme do kupy a že budeme mít sílu, kterou jsme proti Liberci neměli,“ poznamenal kouč.

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

V to věří i útočník Lukáš Radil. Letní posila týmu do zápasu s finskými šampiony půjde poté, co k vítězství nad Libercem 4:3 v prodloužení přispěl dvěma brankami. Svými prvními v extraligové soutěži v dresu Hradce.

„KalPa je jeden z nejlepších klubů v Evropě, takže pro nás jenom dobře, že nás čeká takové srovnání a můžeme se ukázat proti tak kvalitnímu týmu. Na zápas se těšíme a budeme se snažit vyhrát," odmítl pětatřicetiletý Radil, že by se tým šetřil na další duely v nabitém programu domácí soutěže.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Lukko Rauma vs. EV Zug //www.idnes.cz/sport
7.10. 17:30
  • 2.48
  • 4.03
  • 2.35
Mountfield Hradec Králové vs. KalPa Kuopio //www.idnes.cz/sport
7.10. 18:00
  • 1.86
  • 4.30
  • 3.27
Brynäs IF vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:00
  • 1.20
  • 6.95
  • 9.84
Fischtown Pinguins vs. Lulea Hockey //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 3.00
  • 4.31
  • 1.96
Eisbären Berlín vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 3.61
  • 4.60
  • 1.72
ZSC Lions Curych vs. HC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:45
  • 1.84
  • 4.76
  • 3.08
HC Kometa Brno vs. Ilves Tampere //www.idnes.cz/sport
8.10. 18:00
  • 1.88
  • 4.22
  • 3.24
Odense Bulldogs vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:00
  • 4.58
  • 4.95
  • 1.52
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
2. KalPa KuopioKuopio 4 3 1 0 0 16:6 11
3. Frölunda HCFrölunda 4 3 0 0 1 13:7 9
4. Brynäs IFBrynäs 4 3 0 0 1 12:6 9
5. EV ZugZug 4 2 1 0 1 17:13 8
6. HC Sparta PrahaSparta 4 2 1 0 1 12:8 8
7. Lulea HockeyLulea 4 2 0 2 0 10:9 8
8. Lukko RaumaRauma 4 2 0 1 1 15:10 7
9. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
10. ZSC Lions CurychCurych 4 2 0 1 1 10:7 7
11. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
12. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
13. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
14. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
15. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 4 1 1 1 1 10:11 6
16. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
17. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
18. Eisbären BerlínBerlín 4 1 0 1 2 11:14 4
19. Fischtown PinguinsBremerhaven 4 0 2 0 2 13:15 4
20. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
21. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 0 3 5:14 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Pět set zápasů v lize? Už asi stárnu, ale pořád jsem hezký kluk, směje se Nedomlel

V hokejové extralize odehrál pět set zápasů. To už je pěkná porce. Na tuto metu v nedělním utkání s Litvínovem (3:1) dosáhl třinecký obránce Richard Nedomlel. „Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec...

7. října 2025  5:55

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Premium

V Curychu strávil čtyři měsíce. Kdyby však Jakub Kovář mohl, zůstal by snad dodnes. „Bylo to nádherné období, zpětně asi nejlepší část mé kariéry,“ vzpomíná s nostalgií. Navzdory krátkému angažmá,...

7. října 2025

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v...

6. října 2025  19:24

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je...

6. října 2025

Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

Haló, tady Pleky! Sportovní ředitel Rytířů a hokejová legenda Tomáš Plekanec vyměnil vysílačku za střídačku a jeho Kladno začalo vítězit. Dva zápasy za zády hráčů = pět bodů a útěk z posledního místa...

6. října 2025  12:39

V Bostonu nepřesvědčil, klub ho nabídl ostatním. Kde bude Blümel pokračovat?

Bojoval o šanci, ale nepřesvědčil. Ve hře je tak nyní jeho další stěhování. Boston umístil českého hokejistu Matěje Blümela na takzvaný waiver list, odkud si ho do 24 hodin může vybrat jiný celek z...

6. října 2025  11:01

Litvínovský Čajan si opět zachytal: Lepší než mrznout. Musíme si ale více pomáhat

Měl 42 zásahů, leč ani výborný výkon brankáře Pavla Čajana hokejistům Litvínova v Třinci nepomohl. Prohráli 1:3, přičemž je to jejich šestá porážka v řadě. Po dvanácti extraligových kolech jsou...

6. října 2025  9:30

Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?

Na dlouho se zavřeli v šatně a vyříkávali si další porážku. Už čtvrtou v řadě. Hokejisté Sparty zvýraznili svoji krizi v Kladně. Nestačilo jim ani dvojí vedení, báječně rozehranou nedělní bitvu...

6. října 2025  7:30

Bitka s bývalým parťákem? Tohle si nesmí dovolit, říkal pardubický Kelemen

Už ve 40. sekundě zápasu s Vítkovicemi se jal mstít faulovaného Roberta Kousala, který po střele schytal úder do hlavy. Pardubický forvard Miloš Kelemen se v bitce střetl s obráncem Jakubem Zbořilem,...

6. října 2025  7:25

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

5. října 2025  21:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.