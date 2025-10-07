Do Hradce Králové totiž v úterý dorazí finské KalPa Kuopio, aktuální finský šampion a v současnosti jeden z nejlepších evropských týmů. „Ze sportovního hlediska se těším hodně. Přijede finský mistr, který má skvělý tým,“ vysekl poklonu soupeři kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec.
Kuopio svoji kvalitu potvrzuje i v Lize mistrů. Dosavadní čtyři zápasy vyhrálo a ztratilo v nich jediný bod. V průběžné tabulce mu tak patří druhé místo za krajany z Tampere a do Hradce přijede s jistotou do vyřazovací části soutěže.
Proklouznout do ní se bude nyní a za osm dnů ve Švýcarsku snažit také Mountfield. Výchozí pozici nemá špatnou, byť stejně jako v extraligové soutěži špatně začal. První dva duely, oba na svém ledě, prohrál, pak ale přivezl šest bodů za výhry v Bernu a v Bolzanu. V tabulce mu tak patří patnáctá příčka, předposlední, jež zajišťuje postup do play off.
Hradečtí ji budou obhajovat jen dva dny poté, co odehráli náročný duel s Libercem, v němž si výhru vybojovali až na konci prodloužení. Ve třetím utkání minulého týdne. „Extraliga letí v šíleném tempu, takže času na regeneraci není moc a bude to zase další zápas na krev, hodně náročný,“ uvedl kouč Martinec, „nedělní zápas s Libercem nás stál spoustu sil, tak uvidíme, v jakém budeme zdravotním stavu.“
Mountfield se v úvodu extraligy, jenž následoval po již zmíněných čtyřech utkáních v Lize mistrů, i kvůli zdravotním problémům řady hráčů hodně výsledkově trápil. V posledních dnech se zvedl a nyní má šanci to potvrdit i proti evropské elitě. „Věřím, že se dáme do kupy a že budeme mít sílu, kterou jsme proti Liberci neměli,“ poznamenal kouč.
V to věří i útočník Lukáš Radil. Letní posila týmu do zápasu s finskými šampiony půjde poté, co k vítězství nad Libercem 4:3 v prodloužení přispěl dvěma brankami. Svými prvními v extraligové soutěži v dresu Hradce.
„KalPa je jeden z nejlepších klubů v Evropě, takže pro nás jenom dobře, že nás čeká takové srovnání a můžeme se ukázat proti tak kvalitnímu týmu. Na zápas se těšíme a budeme se snažit vyhrát," odmítl pětatřicetiletý Radil, že by se tým šetřil na další duely v nabitém programu domácí soutěže.